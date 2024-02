Elon Musk: Jestli politikům věříte všechno, jste idi*t

Musk často kritizuje zejména administrativu prezidenta Joea Bidena a podle všeho inklinuje k republikánům a Donaldu Trumpovi. Ačkoliv svoje politické preference veřejně příliš nekomentuje, koncem loňského roku prohlásil, že v nadcházejících prezidentských volbách určitě nebude volit Joea Bidena.

Jeho komentáře na síti X, kterou vlastní, dokážou hýbat veřejným míněním i světovým trhem. Koncem minulého týdne se Musk rozhodl, že poučí všechny voliče, kteří si tvoří náhled na svět prostřednictvím svých politických preferencí.

„Obecně platí, že pokud věříte všemu, co říká vaše politická strana, jste idiot,“ uvedl Musk rázně na síti X.

As a general rule, if you believe *everything* your political party says, you are an idiot