Energie podraží, Češi ve varu. Fiala a Síkela vystoupili: Hysterie! Ceny? Za to může Babiš

Energetický regulační úřad dnes vydal zprávu, podle které se příští rok citelně zdraží energie. ERÚ plánuje zvýšení regulované části ceny elektřiny pro domácnosti o 71 procent. Cena za jednu megawatthodinu (MWh) by tak vzrostla o více než 1 400 Kč. Tato zpráva pobouřila opozici i celou českou společnost. Premiér Petr Fiala proto vystoupil na mimořádném brífinku, kde se snažil situaci uklidnit. Čísla, která lidi vyděsila, jsou podle něj jen špatnou interpretací zprávy ERÚ a ve skutečnosti se prý lidem elektřina téměř nezdraží.

Energetický regulační úřad podle dnes zveřejněných čísel plánuje zvýšení regulované části ceny elektřiny pro domácnosti o 71 procent. Cena za jednu megawatthodinu (MWh) by tak vzrostla o více než 1 400 Kč.

Celková cena elektřiny se dělí na regulovanou a neregulovanou. Zatímco tu neregulovanou mají na starosti dodavatelé, kteří elektřinu momentálně zlevňují, regulovanou část stanoví ERÚ a její výše je platná vždy celý kalendářní rok.

Na příští rok ERÚ plánuje zvýšení platby za systémové služby, které by měly podražit dvojnásob z aktuálních 137 Kč/MWh na 313 Kč/MWh. Platba za obnovitelné zdroje energie (OZE), od které byli letos odběratelé kvůli vysokým cenám energií osvobozeni, se vrátí zpátky na 600 Kč/MWh. Celkově by měla regulovaná část ceny elektřiny zdražit v průměru z 1 984 Kč na 3 393 Kč/MWh. Jde o nárůst až o 71 %.

Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN) přitom ještě začátkem října sliboval, že pro příští rok očekává zdražení celkové ceny elektřiny maximálně do deseti procent. Lidé se po vyhlášení cen na příští rok začali bouřit a opozice ostře zkritizovala Fialův kabinet.

Premiér Fiala spolu s ministry Jozefem Síkelou a Zbyňkem Stanjurou raději vystoupili na mimořádné tiskové konferenci, kde se snažili situaci vysvětlit a občany uklidnit. „My chceme reagovat na interpretaci dnešního návrhu Energetického regulačního úřadu, který se týká regulovaných cen energií,“ spustil Fiala s tím, že se jedná o hysterii.

„Já chci na začátku hned jasně zdůraznit, že ceny energií nebudou růst o desítky procent, a to v žádném případě. Protože cena silové elektřiny neustále klesá, tak budou lidé platit převážně stejně jako letos nebo maximálně v průměru o jednotky procent více. Žádné navýšení o desítky procent nehrozí. Žádné drastické navýšení se nekoná, a kdo to tvrdí, tak lže a šíří paniku,“ uvedl Fiala, že sice vzroste regulovaná část, ale zase lidem klesá ta neregulovaná, tak vlastně budou platit pořád stejně.

Fiala se pustil také do opozice, která je podle něj za současné ceny zodpovědná. „Dnešní opozice by měla spíše za této situace mlčet, protože má zásadní podíl na tom, jaké jsou dnes ceny energie. Kdyby se předchozí vlády staraly o to, aby Česká republika byla energeticky soběstačná, kdyby se staraly o energetickou bezpečnost a stavěly dostatek zdrojů energie, tak bychom v takové situaci nebyli,“ prohlásil premiér.

„Ale všichni si jasně pamatujeme, jak Andrej Babiš osobně blokoval dostavbu Temelína, která měla být dokončena kolem roku 2025, a tendr na Dukovany spustila až naše vláda. Kdyby ty vlády pracovaly na jaderné energetice a zdrojích obnovitelné energie, tak budeme mít dnes úplně jiné ceny. A když se podíváme do Evropy, tak to vidíme zcela jasně, nejlevnější energie je dnes tam, kde ji mají z jádra a obnovitelných zdrojů,“ házel Fiala vinu na opozici s tím, že předcházející vlády v tomto selhaly a budeme se s tím potýkat ještě několik let.

„Ale znovu opakuji, ten dnešní návrh ERÚ neznamená, že by ceny rostly o desítky procent, pro většinu lidí to bude tak, že budou platit podobné ceny jako letos. Tolik základní sdělení, které by mělo uklidnit tu paniku, která se na základě mediálních interpretací kolem cen energií začala šířit,“ dodal s tím, že návrh ERÚ se navíc ještě může změnit a ceny by nakonec klesly.



Ministr průmyslu Jozef Síkela. (Screen: ČT24)

Své si k tomuto tématu řekl také ministr průmyslu a obchodu Síkela, který prý o navrhovaných cenách věděl a sedí to s jeho prohlášením o zdražení maximálně v řádu jednotek procent. „Mě samozřejmě ten návrh cen nepřekvapil, protože já jsem ty jednotlivé kalkulace dostával od ERÚ v průběhu roku. Tím hlavním důvodem zvýšení regulované části jsou nárůsty cen na světových trzích, ale hlavně skutečnost, že v tomto roce stát převzal náklady na regulované složky cen energií. My jsme na to vynaložili 60 miliard korun,“ uvedl Síkela.

Anketa Vítáte konsolidační balíček, který vláda protlačila Sněmovnou? Vítám 2% Nevítám 96% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 25010 lidí

Ceny za regulovanou část vzrostou zejména za opětovné spuštění plateb za obnovitelné zdroje, které v posledním roce převzal stát. „Co se týká těch plateb za obnovitelné zdroje, díky tomu, že klesají ceny silové elektřiny, jsme se rozhodli vrátit se k tomu, co platilo v České republice standardně před minulým rokem. Ten příspěvek se platil ve stejné výši od roku 2014 a my jsme je platili lidem posledních 15 měsíců,“ vysvětloval ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS).

„Předpokládáme, že příští rok zaplatí soukromé subjekty za obnovitelné zdroje 25 miliard korun. A stejnou částku přitom lidé platili i před deseti lety a můžeme si porovnat, jaké byly tehdy mzdy. Takže logicky v době, kdy došlo k tomu očekávanému snížení cen silové elektřiny, jsme se vrátili k tomu, co platilo od roku 2014,“ uvedl Stanjura.

„A nepamatuji si, že by ve veřejné debatě v minulé dekádě kdokoliv navrhoval snížit tuto částku, ani Andrej Babiš, který byl v té době ministrem financí a premiérem, a mohl to tedy navrhovat,“ rýpl si také do lídra opozičního hnutí ANO.

