Epidemie? Je to jinak. Šmucler zíral. Záchranář z ODS si zjistil skutečný stav

Jihočeský politik a záchranář Martin Kuba (ODS) byl hostem pořadu moderovaného prezidentem České stomatologické komory Romanem Šmuclerem. Dvojice probírala koronavirus i krásy Jihočeského kraje. Kuba totiž provedl vlastní jihočeskou studii promořenosti tímto novým virem, jejíž výsledky mu vyšly několikanásobně vyšší než výsledky oficiální republikové studie. „Vyvolalo to obrovskou vlnu kritiky, co si to dovolujeme, jak si můžeme dovolit říct, že ta čísla republiková nejsou správně,“ sdělil Kuba.

reklama

Prezident stomatologické komory Roman Šmucler moderoval pořad V.I.P. čekárna. Jeho hostem byl bývalý první místopředseda ODS, exministr průmyslu obchodu a záchranář Martin Kuba. Začalo se tématem koronaviru. Z toho měl na začátku krize poměrně velký strach, ten se však postupem času zmenšil a nyní jíž strach nepociťuje. „Myslím, že se ukazuje, že ten průběh je u řady lidí, kteří nemají ty rizikové faktory, relativně jednoduchý, ale to neznamená, že bychom tu nemoc měli bagatelizovat,“ uvedl Kuba. Nebezpečí viru je totiž v rychlosti šíření, který by se poté mohl potenciálně dostat mezi rizikové skupiny, tak jak to bylo vidět v Itálii či v USA.

Anketa Obáváte se dalšího vývoje situace kolem nemoci COVID-19? (Ptáme se od 9.9.2020) Obávám 42% Neobávám 15% Nezajímá mě to, běžte s tím někam 43% hlasovalo: 4366 lidí

Poté popsal, že jediná možnost boje proti respiračním onemocněním je osobní zodpovědnost jedince. „Já tvrdím, že buď budeme státem trochu jako asijským, kde nám řeknou, tamhle jdi, tamhle musíš mít roušku, tohle musíš, tohle nesmíš, a jestli chceme být Evropany, kteří jsou svobodní a nejsou pořád kontrolovaní, tak bychom za tu svobodu taky měli nést tu odpovědnost, pokud se tedy člověk necítí dobře, pokud má potíže nebo se pohybuje ve větším množství lidí v uzavřených prostorech, tak by měl prostě nosit tu roušku,“ pronesl Kuba a zdůraznil, že nebezpečnost viru je v tom, že by se mohl dostat mezi zranitelnou skupinu lidí, kde by se mohl rychle šířit. Jde podle něj o komunity seniorů či diabetiků. Zdraví jedinci s tím problém mít nemají.

Poté se dostali ke studii doktora Kuby. „Jsem velký fanda, že jste ji udělali. Co mi trošku chybí v té české strategii, tady se řeší chytrá karanténa. Považuji to za ne úplně racionální věc, ale my vůbec nemapujeme tu epidemii. Tady byla jedna ta oficiální studie, která řekla tehdy, že to mělo jedno procento lidí, tak to je pro zjednodušení sto šest tisíc, nikoho to nezarazilo, protože v té době byly tři tisíce a my jsme říkali, že to fakt porazíme. No a pak vzniklo několik neoficiálních studií z pohledu ministerstva. Já jsem byl na diskusi vědecké, kde se říkalo, že se musí tvrdit, že pouze jedna je vědecká, a já tvrdil, že ne, že by mělo být co nejvíc dat, ale řeklo se, že ne, že ten virus porazíme, že se nic zkoumat nebude. Vy jste měl tu odvahu a ty peníze, abyste tu studii udělal, měl jste tedy nějaká další data, můžete to shrnout?“ zeptal se Šmucler.

Fotogalerie: - Landa v Hradci

Psali jsme: Šmucler: Roušky vás neochrání. Jen respirátor. Jarní karanténa jen vše prodloužila

Kuba studii provedl, jelikož chtěli mít představu, jak to vypadá v Jihočeském kraji. Vzali tedy ten nejvíce promořený okres a ten nejméně promořený, z čehož chtěli vidět nějaké srovnání. „Ta naše studie měla jeden deficit, stejně jako měla ta republiková, že to nebyla studie čistě na náhodném výběru, takže se nedá paušalizovat na celou republiku. Co je na ní zajímavé, je, že jsme využívali jinou metodu ke měření protilátek, nevyužívali jsme ty čínské rychlotesty, ale využívali jsme německé testy, které měří protilátky tři hodiny metodou eliza v nějakém laboratorním prostředí. Vyšla nám tedy mnohem vyšší čísla, než vyšla té republikové. Vyvolalo to obrovskou vlnu kritiky, co si to dovolujeme, jak si můžeme dovolit říct, že ta čísla republiková nejsou správně. Když se podíváte do té republikové studie, tak jak byla naplánovaná, tak tam je napsáno, že musí odebrat v Olomouckém kraji asi šest tisíc vzorků a ty ještě udělat vlastně na těch testech, které jsme dělali my, aby si zkontrolovali, jestli ty čínský rychlotesty chodily dobře, a teprve pak že mohou říct tu prevalenci. A to do dneška neproběhlo,“ upozornil Kuba. Jeho výsledek byl tedy v řádu nízkých jednotek procent. Osobně si myslí, že jde o hodnotu mezi tří až pěti procenty.

Poté ještě prozradil, že podobnou studii by rád provedl v Jihočeském kraji na podzim, aby se vědělo, do jakého terénu vstupují. „Budeme se potkávat s chřipkou a dalším. Je dobré si zmapovat, jak ta populace v tu chvíli vypadá. To znamená, do jaké situace nastupuje to riziko kombinace chřipky a koronaviru,“ shrnul.

Téma nové čínské nemoci se poté opustilo. „Co jsou vlastně dneska jižní Čechy? Když jsem vyrůstal, dlouho jsem strávil na hranici mezi jižními a středními Čechy, Březnice, Příbram, fakticky střední Čechy, mentálně však jižní Čechy, a tam se žilo těmi vtipy, že Jihočech je Skot vyhnaný ze Skotska za přílišnou šetrnost a ta tvář jižních Čech byla taková idylická, zemědělská. My jsme tam s Asklepionem (Institut klinické a estetické medicíny, pozn. redakce) přišli před několika lety a máme z toho pocit takového půl Rakouska, to znamená, že to je dynamický, že tam máme spoustu pacientů, že ti lidi jsou úžasní a oproti jiným krajům máme pocit, že to prosperuje, že ten kraj je lehce uzavřený do sebe, ale že spíš předstíhává v něčem zbytek republiky, jaký je váš pohled?“ chtěl vědět Šmucler.

Anketa Vyhraje hnutí ANO krajské volby? Vyhraje 75% Vyhraje, ale méně, než si Babiš představuje 16% Nevyhraje 9% hlasovalo: 6095 lidí

Kuba odpověděl, že je Jihočech, který se tam narodil, a Jihočeši to opravdu v sobě mají. „Tohleto je věc, kterou v severních Čechách moc nenajdete, kterou prostě nenajdete v jiných krajích. Ti Jihočeši tam jsou, řada z nás tam prostě vyrostla a ty rody si tam předávají to své dědictví a máme to jihočešství v sobě, to je fenomén, který funguje. Je to kraj, který je plný takových lidí, ano asi spořivých lidí,“ uznal politik ODS. Prý by pomohlo, kdyby se do kraje přemísťovaly mladé zdravé firmy, ale i tak má Jihočeský kraj spoustu atributů, proč je tam pěkné žít. Milou věcí je prý i tempo vesnice, avšak služby města, i tak by šlo prý popsat jižní Čechy.

Jižním Čechám se snaží Martin Kouba pomáhat. „Teď třeba dva roky pořádáme Talent akademii, což je vyloženě akce, která je dělaná pro mimořádně nadané studenty jihočeských gymnázií. My vždy vybereme nějaký obor, biologii, chemii či lékařství a ty děti, které se tomu chtějí věnovat a jsou na těch gymnáziích nejlepší, vždy se vybírají dva nejlepší ze všech jihočeských gymnázií, takže zhruba 34 studentů, ty svezeme na tři dny do Českých Budějovic a zařídíme jim přednášky vysokoškolských profesorů, lékařů a různých firem. Přednášela tam Dana Drábová, Václav Moravec… snažíme se těm dětem dát ochutnat z toho, čemu se chtějí věnovat, a přivést tam lidi, kteří jim to ukážou z praxe tu látku tak, aby převyšovala gymnaziální obsah,“ popsal Kuba. Jedná se prý o jednu z nejoblíbenějších akcí a je super tam s těmi žáky být.

MUDr. Martin Kuba ODS



krajský zastupitel Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Pomluva! Jde o nás všechny, Vystrčile. Přišel těžký soud A vy chcete kázat důchodcům? Lživá zpráva o Zemanovi. Vypustil Seznam Je to dáma! Bude skvělá. Petr Fiala vytáhl Miroslavu Němcovou. A tak připomínáme, co by mělo zaznít Biden a „jeho nula“. Hlupák! Trump to nevydržel



Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.