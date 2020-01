Erekce v ČT? Ne. A jak si stojí Zeman? Radim Uzel u Xavera řešil vulgarity

„Česká televize zakazuje v mládeži přístupném čase používat slovo erekce. To je nemravné slovo, které nesmí být ani v reklamě. A je to samozřejmě zase zpřísnění, protože na první pohled by se zdálo, že to je pořád nějak rozvolněnější a morálka tak nějak je uvolněnější. Naopak, přitvrzuje se,“ upozornil odborník. Anketa Závidíte Britům, že odcházejí z EU? Závidím 96% Nezávidím 4% hlasovalo: 15340 lidí

Dětská knížka, kde by se mohly děti seznámit s tím, jak vypadá nahý člověk opačného pohlaví, mohla prý před dvaceti lety vyjít naprosto bez problémů. Ale dnes je to jiné. Jednu takovou knížku má prý Uzel v knihovně. „A mám obavy, že když to někdo najde, tak budu obviněn, že přechovávám lidskou pornografii. Zpřísnilo se to,“ zopakoval.

Uzel za pár týdnů oslaví 80. narozeniny a to už je prý věk, kdy je víc a víc tolerantní k lidské blbosti. „Idiotů máte kolem sebe dost, každej něco řekne, nebo něco někam napíše a mě to vždycky zvedlo ze židle a nutilo mě to napsat, že to takhle není. Dneska? Ať si každej kecá, co chce. Kdo to chce číst, ať si to čte, kdo tomu chce věřit, ať si tomu věří. Je mně to jedno. Já tady nejsem od toho, abych korigoval lidské myšlení a upozorňoval na to, co je volovina a co ne. Protože jsem to dělal, ale je to jako házet hrách na zeď,“ shrnul pohled na život.

Pár slov pronesl i na adresu prezidenta Miloše Zemana, přičemž se opřel o své znalosti z oblasti vulgarismů. Stejně jako se mění nazírání na sex, mění se i nazírání na pronášení sprostých slov. „Jinak mluvil prezident Masaryk, jinak mluvil prezident Gottwald a jinak mluví prezident Zeman. Ta hranice se posouvá. Vulgarismy se stávají běžnějšími. A já jsem někam napsal článek, že i prezident občas může říct sprostý slovo. Já jsem o tom bytostně přesvědčenej. A bohužel i z deníku, který jinak sluje svými liberálními názory, mi napsali, že můj sexuologický článek má nežádoucí politický přesah. To znamená, že už to nemůžu říkat, že ano,“ pravil Uzel.

Fotogalerie: - Babiš v Janově

Nakonec prozradil, že má obavy z kampaně Me Too, protože v Americe už je to tak, že i dobrovolně započatý sex může být považován za znásilnění, když se žena v průběhu aktu takto rozhodne. Tento způsob právního uvažování už pronikl i do Velké Británie a doktor Uzel je znepokojen tím, že by se tento právní pohled mohl dostat i k nám.

Psali jsme: Nářez od Radima Uzla: Jiná pohlaví než muž a žena? Blbost! Těhotný člověk? Zcela určitě pouze těhotná žena! Není krteček paní Krtečková? Úplná hovadina Radim Uzel: Milada Halíková patří mezi absolutní politickou špičku Radim Uzel: Co prozradí řeč těla Radim Uzel: Je Downův syndrom opravdu vítaným jevem?

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.