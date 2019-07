Euro je primitivní měna po Evropě. Ekonom Pikora vyhlíží jinou globální měnu

Ekonom Vladimír Pikora na besedě o budoucnosti ekonomiky a umělé inteligence při příležitosti hudebního festivalu Colours of Ostrava rozebral rozdíly na trhu práce v Evropě a v Číně. Spojené státy svou současnou ekonomickou válku s Čínou podle jeho slov rozpoutaly proto, že pochopily, že je to poslední šance, jak tuto asijskou velmoc přibrzdit. A promluvil také o výhodách a nevýhodách kryptoměn.

„My se tady v Evropě můžeme bavit o čtyřdenním pracovním týdnu, ale Čína je někde úplně jinde a za chvíli nás ekonomicky úplně zválcuje,“ řekl na besedě ve stanu Reflexu na Colours of Ostrava ekonom Vladimír Pikora. Predikuje, že zaměstnanci v Evropě se akorát sníží plat a odejde z práce. V Asii to tak podle něj není. „Tam panuje úplně jiná pracovní morálka,“ dodává Pikora.

„Spojené státy svou současnou ekonomickou válku s Čínou rozpoutaly proto, že pochopily, že je to poslední šance, jak tuto asijskou velmoc přibrzdit,“ myslí si. A dodává, že je otázkou, zda se nějak dohodnou, jelikož Čína Ameriku skoro nepotřebuje. „Dříve byly počítače vymyšlené a vyrobené v Americe, pak vymyšlené v Americe a vyrobené v Číně, a teď vymyšlené i vyrobené v Číně,“ říká Pikora.

„Spousta profesí sice zanikne, ale vznikne ještě více nových,“ pokračuje Pikora. A zmiňuje další příčiny zaostávání evropské ekonomiky – technokraty, bruselskou byrokracii... a nástup politických stran založených na zelených ideologiích, které jdou ve své levicovosti tak na dřeň, že napravo od nich jsou i sociální demokraté a komunisti.

Své řekl i ke kryptoměnám. Ukazuje se, že je tu ohromná poptávka po nestandardních penězích. Lidé už chtějí něco jiného, než nabízejí centrální banky. „Kryptoměny nabízejí užasnou věc, můžete dělat skvělé mezinárodní platby za pakatel a velice rychle,“ říká Pikora.

„Zatím jsme tu měli ‚bitcoin‘ – internetovou platební síť, ve které je používaná kryptoměna – ale zatím to za nic moc nestálo, nebyli tam žádní lobbisti a firmy. Najednou však přicházejí Apple a Facebook s tím, že by mohly mít své vlastní měny. Už tedy přicházejí ti lobbisti, nejbohatší firmy planety, kteří dokážou mnoho věcí,“ připomíná Pikora, podle nějž jsou z toho centrální bankéři a politici silně nervózní, protože jejich smysl je tím „nabořený“.

„Někdo najednou přichází s měnou, kterou lidi chtějí a která může být úžasná. Platili bychom čipem, což by bylo zajímavější než tahání mincí z kapes,“ míní ekonom. „V tu chvíli, kdy přijde Facebook s tím, že bude mít svou měnu, kdy budeme platit přes messenger, tak to bude jiný level. V tu chvíli politici na celém světě ztratí velký kus své moci, to by rozbombardovalo všechny menší měny,“ vysvětluje ekonom, proč se proti zavedení něčeho takového budou politici zcela jistě bránit.

Lidem, kteří jsou pro přijetí eura, tak ekonom připomíná, že je dost možné, že za pár let zde budeme mít zcela jinou měnu. „Euro je jen primitivní měna po Evropě, ale tato jiná měna může být globální měnou,“ doplňuje Pikora.

Směřujeme tedy k něčemu, co by nemusely být národní, ale korporátní měny, což má v tomto případě však i své mínusy. „Nejsem si na druhou stranu jistý, zda to je dobře. S korporátní měnou můžou přijít mraky omezení, které si dnes neumíme představit. Už dnes Mark Zuckerberg, spoluzakladatel Facebooku, určuje, koho smaže, a koho ne. Nese to s sebou rizika, ale je to extrémně zajímavé a baví mě to,“ uzavírá Pikora. Ale vyjádřil obavy z toho, že pokud by se z Applu udělala globální banka číslo jedna, budeme tu mít společnost, která má o nás oproti bankovním soustavám téměř všechny informace, jelikož budou vědět vše, co o nás vědí sociální sítě.

Původní zdroj ZDE

autor: nab