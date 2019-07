Europoslanec Zdechovský odpovídal čtenáři: Leyenovou jsem podpořil, ale...

Čtenář v souvislosti s budoucí předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyen, připomíná, že europoslanci zvolení za ODS svými hlasy nepodpořili Ursulu von der Leyen na pozici předsedkyně Evropské komise. Její představy o fungování Evropské unie jsou podle nich v přímém rozporu s programem ODS i se zájmy České republiky. Více jsme psali ZDE.

Zajímá jej proto, proč si oproti občanským demokratům Zdechovský myslí, že Leyenová je dobrá volba, a z jakého důvodu se na jménu nedokáží shodnout ani jako zástupci České republiky. „Třeba ve Sněmovně je to o pravici a levici. To je i eurokomisař buď levicový, nebo pravicový? Neměl by být nestranný? A myslíte, že se jím někdy stane někdo z východní Evropy?“ zajímal se tazatel.

Europoslanec Tomáš Zdechovský ve své odpovědi svůj postoj osvětlil, ač prý osobně Leyenovou v hlasování podpořil, tak její vystoupení hodnotí jako slabá. „K její činnosti mám řadu výhrad. Považuji ji za kompromisní kandidátku a její pozice, bohužel, nebude příliš silná,“ predikuje europoslanec.

Doplnil, že podpora konkrétního kandidáta do Komise pak závisí spíše než na zemi, z níž poslanci pocházejí, především na tom, k jaké frakci patří. „Funkce eurokomisaře je funkce politická, takže bude vždy zastávat nějaké politické postoje,“ zdůraznil Zdechovský, jenž věří tomu, že i člověk z nových členských zemí ve střední a východní Evropě se může stát předsedou komise.

Druhá čtenářská otázka pak zněla: „Proč jsou lidovci liberální? Zde je tazatel toho názoru, že pokud je volba šéfa Evropského parlamentu o hlavních silách v Evropské unii, tak nejsilnější byli lidovci. Připomněl zároveň Zdechovského slova o tom, že „reforma EU je naprosto nevyhnutelná“.

„Když je tedy třeba EU reformovat, tak to chce i pan Zahradil. Nikoli italský socialista. Socialisté si přejí jen větší a větší integraci. Z tohoto hlediska také měla logicky padnout volba na konzervativce. Nebo vidíte ještě nějaký jiný důvod, proč pana Zahradila nevolit?“ uzavřel čtenář svou otázku.

Pro Zdechovského je prý nejvíce důležité, aby vůle po reformě existovala především u stran, které jsou zastoupeny v Evropské lidové straně, a to nejen na půdě Evropského parlamentu. Nebude to prý jednoduché, ale povzbudivé známky již vidí. „Jedním z takových nadějných lidí, co podporují změny k lepšímu, je rakouský kancléř Sebastian Kurz,“ dal za příklad europoslanec a podotkl, že věří tomu, že se podaří provést změny tam, kde je to potřeba.

