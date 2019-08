Eva Holubová: Lidi volí Babiše? Maj zdevastovaný mozky. Naše generace musí vychcípat

Holubová je v současné době velmi populární na sociální síti Instagram. „Já jsem kdysi šla na Facebook, protože jsem chtěla šmírovat děti. A potom mi moje děti řekly, že Facebook je pasé a že je Instagram, tak mi udělaly ten profil. Mám to ráda, neboť se díky tomu dostávám mezi normální lidi, mohu si s nimi povídat. Nemám čas na to, abych šla do hospody,“ poznamenala Holubová, jež píše na Instagram dlouhé texty a skoro všem lidem odpovídá. Instagram je podle jejích slov taková její zpovědnice, zároveň se také přiznala, že má svého zpovědníka, rabína i psychiatra.

„Prohraná bitva není prohraná válka. Člověk je tady od toho, aby žil, aby byl užitečný. Mám v sobě velkou lásku k životu a víru v naději. Ale samozřejmě, že jsou zhupy a najednou je ta prázdnota,“ podotkla Holubová k životu. Své pak řekla také k demokracii.

„Demokracii cítím jako občanskou povinnost. Jsem z generace, které lhali o minulosti, bála se budoucnosti a štvala ji přítomnost. A já jsem se pak seznámila s Olgou Havlovou a pod jejím vlivem jsem se ze sametové revoluce vydrápala jako občanka. A já už si to nedám vzít,“ poznamenala Holubová, pro niž je svoboda na prvním místě. „Musí se pořád bránit, i když vás to štve,“ zmínila s tím, že lidé za svobodu bojovali i mnohem víc.

Své pak Holubová řekla i k premiérovi Andreji Babišovi (ANO). Ona sama nechápe, jak může Babiš chtít řídit stát jako firmu. „To on je můj zaměstnanec, nechápu, že ho lidi volí,“ poznamenala s tím, že jej zřejmě volí její generace. „Asi musíme vychcípat a musí nastoupit noví bojovníci,“ řekla. Podle jejích slov jsme zažili, jak věci nebyly, jak se nikam nemohlo, jak byli lidé perzekvovaní. „Ale lidi možná chtějí zapomenout, jsou to zdevastovaný mozky,“ uvedla. „Věřím, že přijde nová generace,“ uzavřela Holubová, kterou samotnou do politiky lákali, ale ona se do ní nechystá, neboť vnímá, že na to nemá.

