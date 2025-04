Evropa jim vadí, protože se tu žije dobře. Pirátský podnikatel začal „přemýšlet“

Jiří Hlavenka se na síti X zamýšlí nad tím, zda nevzniká nová osa Moskva–Washington, která by byla namířená proti evropským hodnotám. Přiznává, že i jemu samotnému zní tato představa zatím těžko uvěřitelně. „Americko-ruská koalice proti Evropě? Zní to šíleně. Jo, i mně to zní šíleně a stále nepředstavitelné,“ píše a upozorňuje, že stačí sledovat vývoj den za dnem – a prý vidíme znepokojivý trend. „Stačí si prodloužit trendlajnu - podívat se na výroky obou stran den za dnem. Každý den přináší nový malý náznak sbližování.“

Podle něj se obě velmoci shodují v ideologickém postoji – a ten je namířen proti liberální demokracii. „Notují si v ideologickém postoji proti ,liberální demokracii' (čti: vedení obou zemí nenávidí demokracii a chce autoritářství),“ uvádí Hlavenka.

V další části příspěvku přirovnává ideology amerického hnutí MAGA k myšlenkám ruského ultranacionalisty Alexandra Dugina. Karoline Leavittovou, mluvčí amerického prezidenta Trumpa, zase přirovnává k mluvčí ruského ministerstva zahraničí Mariji Zacharovové, naznačuje, že používají podobnou autoritářskou rétoriku.

Dále upozorňuje na změny v rétorice obou zemí – a podle něj i na konkrétní politické posuny. „Hovoří se o rušení sankcí, navázání přátelských styků. Cla na všechny - kromě Ruska a Běloruska. Vzájemné komplimenty obou vůdců vůči sobě,“ poukazuje Pirát.

A připojuje varování pro ty, kdo situaci podceňují. „Abyste neříkali, že jsem vás nevaroval. Zůstaneme v tom (skoro) sami.“

Evropa jako důkaz, že otevřenost funguje

Ve druhém příspěvku Hlavenka rozvíjí úvahu o tom, proč je Evropa autoritářům trnem v oku. Podle něj je to právě proto, že úspěšně funguje jako svobodný a prosperující celek. „Evropa je autoritářům zleva i zprava trnem v oku z jediného důvodu: prosperuje, žije se tu dobře. Je živým důkazem, že otevřená, svobodná společnost je tím nejlepším receptem na úspěch,“ míní Hlavenka.

Dále je přesvědčen o tom, že se autoritářské režimy obávají srovnání, které jejich občané však sami vidí. „Je těžké propagovat vlastní nenávistné režimy, zdůvodňovat to ideologickou kanonádou, když vaši vlastní občané se mohou podívat k sousedům a říci - hele, ale tam se mají dobře, jsou přitom otevření a tolerantní. Kam nás to zavádíte?“

V této souvislosti pak přidává i historickou paralelu – zkušenost Rudé armády po druhé světové válce. „Když Rudá armáda ve válce s nacismem dobyla půlku Evropy, vraceli se pak zpět její vojáci - milióny lidí! - jako v Jiříkově vidění: blahobyt, obchody plné zboží, vzdělaní, kulturní, slušní lidé. Pravý opak toho, co jim stalinská propaganda dříve tvrdila,“ připomíná.

Nakonec dodává, že právě tohle poznání přispělo k poválečnému uvolnění v Sovětském svazu. „Historici říkají, že tohle byl hlavní impuls, proč poválečný stalinismus už nebyl nikdy jako předtím a chtě nechtě musel povolit šrouby. A proč po Stalinově smrti přišlo období určitého tání. Rusové na vlastní oči poznali, že to jde i jinak. Važme si toho, kde žijeme a chraňme si to, co máme,“ zakončuje Jiří Hlavenka svůj komentář.

— Jiří Hlavenka (@hlavenkajiri) April 18, 2025

