Evropa si hraje s ohněm. Elektřina je krev civilizace a Brusel ji právě prolévá, varuje expert Svobodných

Strachota varuje, že funkční elektrizační soustava – tedy systém, který nám zajišťuje, že si doma rozsvítíme, načerpáme vodu nebo dotankujeme benzín – není samozřejmost. „Gravitace se pokazit nedá. Ale elektřina? Stačí ideologický zásah a zhasínáme,“ píše doslova.

Česká republika je dnes součástí evropské elektrické soustavy. Jenže místo stability a spolehlivosti přichází chaos a rozklad – a to kvůli šílenému tempu, s jakým politici prosazují fotovoltaiku a větrníky (Strachota je výstižně nazývá SVE – světlo- a větroelektrárny). Tyto zdroje, byť ekologické, jsou podle něj zásadně neřiditelné a narušují základní princip: rovnováhu mezi spotřebou a dodávkou elektřiny.

Brusel podle Svobodných přinutil členské státy, aby se slepě podřídily diktátu „ambiciózní elektrifikace“. V praxi to znamená, že se musí vždy využít výkon „zelených“ elektráren – i když ho zrovna nepotřebujeme. A co pak? Ostatní zdroje musejí šlapat jako poslušní otroci, připravení kdykoliv naskočit a zaskočit za slunce nebo vítr.

Tím však vzniká nový a absurdní průmysl: tzv. „mařiče“. To jsou zařízení, která spotřebovávají přebytečnou elektřinu jen proto, aby se nezhroutila síť. A za to ještě dostávají zaplaceno – z našich peněz. „Obří fény, které foukají teplo do atmosféry za peníze daňových poplatníků. To je výsledek Green Dealu,“ shrnuje Strachota.

EU ruší elektrickou suverenitu států. Svobodní říkají: STOP!

Evropská rada 20. března 2025 rozhodla, že Evropa potřebuje masivní investice do propojení sítí. Cílem? Udělat z národních elektrických systémů jednu obří unijní síť, kde bude elektřina proudit podle počasí, ne podle potřeb občanů.

Strachota varuje: To je jako napojit celou Evropu na jeden mimotělní oběh – riskantní, nespolehlivé a životu nebezpečné. A právě tady přichází klíčové varování: Bezpečnost – a tedy i energetická bezpečnost – je výhradní pravomoc členských států podle článku 4.2 Smlouvy o EU.

Proto Svobodní odmítají, že by Česká republika měla žádat Brusel o „notifikaci“ podpory pro nové jaderné bloky. Jak říká Strachota: „Vláda, která se podbíhá Bruselu, místo aby hájila naši bezpečnost, neví, k čemu stát slouží.“

Strachotovo varování zapadá do dlouhodobé kritiky Green Dealu ze strany Svobodných. Předseda strany Libor Vondráček už dříve označil klimatickou politiku EU za „eko-komunistický projekt“, který dusí svobodu, ničí prosperitu a centralizuje moc do rukou nevolených elit...

Ve spojení s ekonomkou Markétou Šichtařovou pak Svobodní opakovaně upozorňují, že výdaje na Green Deal sice mohou zvedat HDP, ale reálné bohatství se nezvyšuje – peníze se jen přelévají na obnovu škod a umělé investice.

Jiří Strachota posílá jasný vzkaz vládě i Bruselu: Přestaňte si hrát s naším životně důležitým systémem. Elektřina není ideologie, ale záruka přežití. „Bez elektřiny nefunguje nic. Ani svoboda, ani stát, ani demokracie. A bez suverenity nad elektřinou jsme jen kolonie v zelené kleci.“