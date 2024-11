Evropan Václav Havel. Farský si ve Štrasburku sedl na lavičku a snil

„Je to už 35 let od sametové revoluce, která vrátila do České republiky svobodu a demokracii. A zásadní vliv a zásadní podíl na tom měl Václav Havel,“ započal svou krátkou řeč poslanec Jan Farský z hnutí STAN. Video, jak sedí u bysty Havla ve Štrasburku, sdílel mj. na sociální síti Instagram.

„Bytostný Čech, ale i bytostný Evropan. Právě po něm tady ve Štrasburku pojmenovali jednu budovu Václav Havel,“ pokračoval vládní politik.

Zmínil, že Václav Havel se podílel na tom, že se nám podařilo odklonit od Ruska a vstoupit do Evropské unie a do NATO. Nebyl ale nekritickým obdivovatelem Evropské unie. „Viděl to, že Evropská unie je mnohdy pro své občany nesrozumitelná, že je jim vzdálená,“ podotkl Farský.

„Ale on dokázal přicházet s řešeními, on měl vizi. A říkal, že je potřeba sestavit přehlednou, stručnou a srozumitelnou evropskou ústavu, jak je potřeba Evropu vracet zpátky lidem,“ vyzdvihl další klady Václava Havla.

Závěrem dodal přání, aby se čeští politici vracel k hodnotám Václava Havla. „Já bych si přál, aby jsme v současnosti také měli co nejvíc politiků, kteří nebudou jenom hledat problémy, ale budou nabízet řešení,“ uzavřel Jan Farský.

Minulý měsíc se stejně jako Farský nechal s bystou Václava Havla zvěčnit také německý europoslanec českého původu Petr Bystron (AfD). „Když jsem sem poprvé přijel, zjistil jsem, že budu sídlit v Budově Václava Havla. A spolu se mnou i část naší frakce,“ zmínil v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz čerstvě zvolený poslanec Evropského parlamentu. Působení „krajní pravice“ v budově pojmenované po Václavu Havlovi bude mnoha jeho fanoušky jistě vnímáno jako pikantní či Havlovým oblíbeným slovem „paradoxní“.

Budova v Evropském parlamentu ve francouzském Štrasburku nese jméno bývalého prezidenta Václava Havla od července 2017. Před vchodem do budovy byla tehdy odhalena zmíněná bronzová bysta disidenta a prvního českého prezidenta, jejíž autorkou je Marie Šeborová.

