Evropská komise svolala k migraci na neděli do Bruselu minisummit

Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker následně podle agentury AP řekl, že v Bruselu se sejde německá kancléřka Angela Merkelová s představiteli Rakouska, Belgie, Francie, Řecka, Itálie, Nizozemska a Španělska. Původně se také spekulovalo o účasti Bulharska, které do konce června Unii předsedá, uvedla ČTK.

Představitelé vybraných členských zemí se v Bruselu sejdou před summitem všech osmadvaceti států EU, který se bude konat příští čtvrtek a pátek. Tématem nedělní schůzky by podle agentury APA měla být nelegální migrace, posílení dublinské dohody o odpovědnosti členských států Unie za vyřízení žádostí o azyl a evropská pohraniční stráž Frontex.

V návrhu závěru setkání, který měla agentura Reuters možnost vidět, se představitelé zúčastněných zemí zavazují zvýšit úsilí zaměřené na snížení počtu příchozích migrantů do Evropy a také na omezení pohybu žadatelů o azyl.

„Jsme rozhodnuti dosáhnout snížení počtu nelegálních příchodů do Evropské unie, a to zejména posílením vnější ochrany hranic, společnými a sladěnými azylovými postupy a zintenzivněním spolupráce s tranzitními zeměmi a také se zeměmi původu (migrantů),“ citoval Reuters z připravovaného dokumentu. Agentura poznamenala, že je to návrh, takže konečný text může mít odlišnou podobu.

V návrhu se také uvádí, že migrantům a žadatelům o azyl je nutné zabránit v nezákonném přechodu vnitřních unijních hranic a že je nutné zajistit jejich hladké vracení. Deník Süddeutsche Zeitung napsal, že žadatelům o azyl bude hrozit postih, když nesetrvají v tom unijním státu, kde se poprvé po vstupu do EU zaregistrovali.

„Summit patrně svolává státy klíčové ve sporu o trvalou odpovědnost. Je logické, že Rakousko jako budoucí předsednická země je pozváno. My budeme mít možnost o těchto tématech mluvit mezi zeměmi V4 (Visegrádská skupina – Česko, Slovensko, Polsko a Maďarsko) a Rakouskem už zítra (ve čtvrtek) v Budapešti. To je naše platforma a pan (rakouský kancléř Sebastian) Kurz je podobně smýšlející, takže lze využít našeho zítřejšího (čtvrtečního) setkání ke koordinaci mezi středoevropskými zeměmi,“ napsala ČTK Peterová k nedělní neformální schůzce.

Spekulace o tom, že se ještě tento týden bude konat mimořádný summit některých unijních zemí k migraci, se objevily už o víkendu v souvislosti s vládní krizí v Německu, kterou vyvolal spor o migrační plán mezi ministrem vnitra Horstem Seehoferem (CSU) a kancléřkou Merkelovou (CDU). Mluvčí německé vlády ale v neděli odmítl spekulace komentovat s tím, že summity jsou záležitostí evropských institucí.

Merkelová chce najít evropské řešení migračního problému. Seehofer a další politici z CSU nechtějí čekat a některé migranty chtějí odmítat přímo na hranici. Kancléřka se obává, že by to spustilo dominový efekt.

