Exministryně Šlechtová vypěnila a zveřejnila, co se mělo objevit v novinách, ale neobjevilo

„Připomenu, že Lidové noviny zveřejnily před několika týdny, že jsem si užívala VIP salonky na letišti za 300 tis. Kč za dobu mé funkce ministryně pro místní rozvoj od 8. 10. 2014–13. 12. 2017. Rádoby investigativní novinář asi šéfa Lidových novin pan Shabu zaslal od dubna do května 20 dotazů na Ministerstvo obrany, ale o tom někdy příště. Na MMR se dotazoval na salónky a mé letenky," podotkla Šlechtová se slovy, že se asi muselo „něco" najít.

„Je velmi zvláštní, že na mě za 3,5 roku nic nenašli, že bych se nechala zkorumpovat či udělala něco mimo zájem svého slibu prezidentovi republiky jako ministryně, resp. zjistili, že nic moc nevlastním, nepodnikala jsem, nepodnikám a navíc má prohlášení o střetu zájmů jsou oproti jiným nejspíš dosti chudá. Navíc jsem již držitelem prověrky na stupeň tajné a NATO SECRET. Mnoho lidí nečekalo, ani nechtělo, abych vůbec tuto propíranou prověrku získala. Těm vzkazuji: Sorry jako :) Jsem čistá a nezkorumpovaná a nezkorumpovatelná!" podotkla dále Šlechtová.

„Zpět k salónkům, když už tedy někdo nejspíš dostal úkol něco na mě najít. Zajímavé, že LN nezveřejnily cesty mé předchůdkyně za dobu její funkce deset měsíců a zveřejnily jen mé lety. A mnozí vědí, že vévodit titulní stránce LN několik týdnů nejspíš není ‚jen tak'," poznamenala dále

„Myslím, že na úroveň ministra je vhodné, aby více pracoval pro občany, než čekal tři hodiny na jeden let na letišti (tam a zpět). Aspoň tak jsem to vnímala a stále vnímám. Vládní speciál jsem využila jen dvakrát za tři roky na MMR, což je součástí tabulky za všechny ministry, kterou jsem jako ministryně obrany, pod kterou vládní letka spadá, zaslala na vyžádání panu předsedovi Babišovi a kterou mám samozřejmě k dispozici. Těším se na zveřejnění nákladů ministrů vlády pana premiéra Sobotky a první vlády předsedy Babiše, o které jsem požádala," dodala.

„Lidovky si vyžádaly a dosud nezveřejnily, protože již nejspíš věděly dříve než já, že budu vyhozena z vlády, všechny mé lety a ceny letenek na těchto 26 letů a další lety, kdy jsem byla součástí vládní delegace. Z tohoto seznamu vyplývá následující: Karla Šlechtová jako ministryně pro místní rozvoj odpovědná za evropské fondy, kohezní politiku, veřejné zakázky, stavební zákon atd. létala např. do Bruselu za 12 500 Kč, do Bledu do Slovinska na jednání ministrů pro EU za 14 794 Kč, do Polska na jednání ministrů pro EU fondy za 13 827 Kč, na Maltu jako předsednickou zemi EU na jednání ministrů za 7 968 Kč, do Lucemburku za 10 122 Kč a např. můj poslední let do Bruselu 14.–15. 11. 2017 stál 5 599 Kč – vše economy samozřejmě. Zdroj je MMR. Zaoceánské lety jsou samozřejmě drahé a na 9–12hodinové lety jsem využívala business, protože po příletu bylo obvykle hned jednání a ministr by měl být funkční, a ne zničen po dlouhém letu. Nicméně zde uvádím lety jen v souvislosti s mediální masáží za tzv. salónky," vypočetla Šlechtová.

Závěrem pak dodala, že za 120 220 Kč rychlého odbavení průměrně za jejích 26 letů pro Českou republiku se svým týmem a dalšími zachránila 100 miliard Kč. „Zvýšila jsem prestiž naší země v EU a také v OSN. Mé cesty – 26 letů za tři roky ve funkci ministryně pro místní rozvoj nebyly pro parádu. Časové posuny, návraty do Čech, okamžitě na jednání vlády či PSP. Jsem ráda za vše, co jsem učinila, a nezměnila bych, ani nezrušila vůbec nic," zakončila.

Celý příspěvek Karly Šlechtové:

Tak jak to opravdu bylo a je s těmi „salónky“?

Připomenu, že Lidové noviny zveřejnily před několika týdny, že jsem si užívala VIP salónky na letišti za 300 tis. Kč za dobu mé funkce ministryně pro místní rozvoj od 8. 10. 2014 – 13. 12. 2017. Rádoby investigativní novinář asi šéfa Lidových novin pan Shabu zaslal od dubna do května 20 dotazů na Ministerstvo obrany, ale o tom někdy příště. Na MMR se dotazoval na salónky a mé letenky.

Zaprvé: Muselo se asi „něco“ najít: Je velmi zvláštní, že na mě za 3,5 roku nic nenašli, že bych se nechala zkorumpovat či udělala něco mimo zájem svého slibu prezidentovi republiky jako ministryně, resp. zjistili, že nic moc nevlastním, nepodnikala jsem, nepodnikám a navíc má prohlášení o střetu zájmů jsou oproti jiným nejspíš dosti chudá. Navíc jsem již držitelem prověrky na stupeň Tajné a NATO SECRET. Mnoho lidí nečekalo ani nechtělo, abych vůbec tuto propíranou prověrku získala. Těm vzkazuji: Sorry jako :) Jsem čistá a nezkorumpovaná a nezkorumpovatelná!

Zadruhé: Zpět k salónkům, když už tedy někdo nejspíš dostal úkol něco na mě najít. Zajímavé, že LN nezveřejnily cesty mé předchůdkyně za dobu její funkce 10 měsíců a zveřejnily jen mé lety. A mnozí vědí, že vévodit titulní stránce LN několik týdnů, nejspíš není „jen tak“.

Tak zatřetí: „salónek“ je rychlejší odbavení, kde Vás služba letiště odveze k letadlu a ušetříte cca 1,5 hodiny času čekání na letišti. Myslím, že na úroveň ministra je vhodné, aby více pracoval pro občany, než čekal 3 hodiny na 1 let na letišti (tam a zpět). Aspoň tak jsem to vnímala a stále vnímám. Vládní speciál jsem využila jen 2x za 3 roky na MMR, což je součástí tabulky za všechny ministry, kterou jsem jako ministryně obrany, pod kterou vládní letka spadá, zaslala na vyžádání panu předsedovi Babišovi, a kterou mám samozřejmě k dispozici. Těším se na zveřejnění nákladů ministrů vlády pana premiéra Sobotky a první vlády předsedy Babiše, o které jsem požádala.

Začtvrté: MMR využívá „salónky“ standardně. O počtu osob rozhoduje ředitel kanceláře ministra. Během své funkce na MMR jsem létala v rámci OSN i zaoceánské lety a samozřejmě po EU kvůli evropským fondům. O výstupech jednání v OSN jsme za MMR vždy informovali vládu. V rámci EU též.

Zapáté: Spočítáme si opravdu, jak to celé je a co Lidovky již neuvedly: „Šlechtová si užívala VIP salónky za 300 tis. Kč“. Takže: jednalo se o 26 letů, z toho po Evropě 17, mimo Evropu 9. Počet osob na těchto 26 letech byl 64 (mimochodem se mnou létali a chodili do „salónků“ i náměstci vč. stávající ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové či dalších náměstků). 64 osob vydělíme lety po Evropě a lety mimo Evropu a dojdeme k číslu za ministryni pro místní rozvoj Karlu Šlechtovou 120 220 Kč za 3 roky ve funkci z těch slavně zmiňovaných 300 000 Kč. Čili rychlejší odbavení jen pro mou osobu za 26 letů za 3 roky bylo 120 220 Kč, zbylé byly ostatní osoby cestující se mnou v delegaci. Průměr rychlého odbavení na jeden let tak činí 4 700 Kč na jednu osobu.

Zašesté: Lidovky si vyžádaly a dosud nezveřejnily, protože již nejspíš věděly dříve než já, že budu vyhozena z vlády, všechny mé lety a ceny letenek na těchto 26 letů a další lety, kdy jsem byla součástí vládní delegace. Z tohoto seznamu vyplývá následující: Karla Šlechtová jako ministryně pro místní rozvoj odpovědná za evropské fondy, kohezní politiku, veřejné zakázky, stavební zákon, atd. létala např. do Bruselu za 12 500 Kč, do Bledu do Slovinska na jednání ministrů pro EU za 14 794 Kč, do Polska na jednání ministrů pro EU fondy za 13 827 Kč, na Maltu jako předsednickou zemi EU na jednání ministrů za 7 968 Kč, do Lucemburku za 10 122 Kč a např. můj poslední let do Bruselu 14. – 15. 11. 2017 stál 5 599 Kč – vše economy samozřejmě. Zdroj je MMR. Zaoceánské lety jsou samozřejmě drahé a na 9-12tihodinové lety jsem využívala business, protože po příletu bylo obvykle hned jednání a ministr by měl být funkční a ne zničen po dlouhém letu. Nicméně zde uvádím lety jen v souvislosti s mediální masáží za tzv. „salónky“.

Zasedmé: Přičtěme průměr salónku, resp. rychlého odbavení člena vlády, tj. 4 700 Kč k cenám mých letenek a dostaneme se např. za letenku pro ministryni do Bruselu na 18 tis. Kč. Přiletím a hned jdu na jednání, abych např. ušetřila ubytování za hotel. Je to opravdu taková částka, že se Lidovky ponížily tak, aby „dostaly“ Karlu Šlechtovou na salóncích?

Zaosmé: Zveřejňuji obě tabulky, které byly zaslány Lidovým novinám z MMR. Zároveň vypočítaný průměr ceny. Občané si sami udělají obrázek mé diskreditující mediální kampaně, ke které se přidala všechna média, aniž by se kdokoliv vůbec zamyslel nad pravdou. Zde je.

Na závěr dodávám, že za 120 220 Kč rychlého odbavení průměrně za mých 26 letů, tedy ta slavná mediální kauza „Salónky a Šlechtová“, jsem pro Českou republiku se svým týmem a dalšími zachránila 100 miliard Kč, zvýšila prestiž naší země v EU a také v OSN. Mé cesty – 26 letů za 3 roky ve funkci ministryně pro místní rozvoj nebyly pro parádu. Časové posuny, návraty do Čech, okamžitě na jednání vlády či PSP.

Jsem ráda za vše, co jsem učinila a nezměnila bych ani nezrušila vůbec nic.

