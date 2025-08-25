Nový třídní boj, kroky k totalitě. Zbořila děsí rozvracení Příčov

Pane doktore, zažili jsme Vlastenecké setkání v Příčovech. A zažili jsme tam pokusy ho narušovat, které tentokrát utnula policie. Jak se i z historického hlediska díváte na tyto tzv. hecklers, jak se jim říká v USA? Patří to k demokracii?
Máte se koncem léta roku 2025 lépe než koncem léta roku 2021?
Anketa
Kde jsou ale ty loňské sněhy, když Haškovi anarchističtí přátelé své oponenty, nebo dokonce tajné policisty, jenom fackovali. Dnes žijeme v právních státech, kde se na nějakou facku, pokud padne na správné straně, nehledí. Padne-li však na té nesprávné, uvede to do pohybu jindy téměř neviditelnou soudní moc po patra nejvyšší a celou její služebnou obsluhu.
Nacházíme se v nové fázi třídního boje, tedy boje a strkanic těch, kteří prošli třídami na správných školách nebo v kurzech neziskových organizací, a na druhé straně těch, kteří jsou z jejich hlediska beztřídní. Když jde o vítězství ve volbách, myslí si někteří, že jim je dovoleno vše a těm druhým méně nebo dokonce méně než nic. Že jsou to první kroky na chodníčku k totalitě nechceme vědět, a nevědí to ani mnozí z těch, kteří dnes ty strkanice organizují a běsní, jen když slyší nějaké nesprávné slovo. Mohli by se to sice dozvědět z Dostojevského Běsů, ale to bylo vlastně na Rusi, tak je o tom možné pochybovat nebo si to někteří čtyř- až pětikoaliční krasoduchové myslí.
Pravda je, že i nenávist se lidé musejí naučit a rozbíjení schůzí nebo dokonce diskusních shromáždění jsou dobrou příležitostí, zvlášť když ji schvaluje jako v Příčovech místní autorita. Možná by se tím měli zabývat i vědci z ÚSTR. Je to dobrý materiál pro jejich další studium toho, odkud přichází kryptokracie a kde se rodí její bohové, kteří, někdy se zdá, už zase šílí.
Tito aktivisté, kteří si počínají vulgárně, a dokonce se dopouštějí přestupků, se zaštiťují podporou Ukrajiny. Zaslouží si to vůbec Ukrajina?
Nezaslouží si to ani Ukrajina, ani Ukrajinci, i když víme, že i v této zemi a mezi lidmi, kteří ji obývají, je to velmi podobné jako u nás. Anebo v kterékoliv západoevropské zemi. Podle místních okolností se mění jen mimikry, kterými své často zločinné úmysly a činy zakrývají ti, kteří touží po moci, majetku a prospěchu na úkor druhých. Říkejme jim třeba postaru vykořisťovaných.
OBRAZEM: Co se dělo v Příčovech
Narodil a žil jsem v domě v Nových Vysočanech, který postavil a vlastnil ukrajinský emigrant, uprchlík s částí svojí rodiny před hrůzami občanské války na Ukrajině. Nepamatuji, že by někdo ze sousedů využíval nebo zneužíval jeho pobytu v tehdejším Československu ke svému prospěchu nebo šíření záští a nenávisti. Dokonce i po Vítěznému únoru se stal stejnou majetkovou obětí jako moji rodiče. A tak nadávali na tehdejší režim společně.
Chápu různá kritická nebo empatií inspirovaná stanoviska a hodnocení událostí na Ukrajině v České republice, ale přece jen některé postoje osob pravděpodobně citově labilních a společensky nejistých, jejichž příčinou jsou třeba sociální frustrace, překračují dokonce i meze normality osobnosti, a měli bychom je alespoň kriticky hodnotit. Vzpomínám na vypjatou scénu z amerického filmového zpracování Pasternakova románu Doktor Živago. Je to monumentální freska života na Rusi v době revoluce a občanské války, a venkované se varují před příchodem vojsk, která jim přinášejí neštěstí a bídu. Nejdříve volají Bílí jdou!, potom Rudí přicházejí!, následuje Vojáci jdou! a končí tím, že utíkají před příchodem anonymních banditů.
Válka je jeden ze čtyř hrůzných jezdců z Apokalypsy, a jak víme z nezapomenutelného Brynychova filmu – pátým jezdcem je strach.
Ve vládních kruzích boduje film Velký vlastenecký výlet, který zachycuje tři „nevěřící Tomáše“, nevěřící, že na Ukrajině jsou válka a masové hroby. Jedna účastnice se ozvala, že byla tvůrci filmu obelhána a podvedena. Jaký tedy vidíme celkový výsledek?
Tento film jsem neviděl a znám jej tedy jen z druhé, možné ještě třetí nebo čtvrté ruky. Proto se obávám, že vládní finanční podpora je vážným varováním pro všechny, kteří jsou ochotni se nechat přesvědčit. Problém není v práci štábu, ten může být kriticky komentován jakkoli, ale fakt, že obecně nedůvěryhodná vláda se vydává, pokud tomu není jinak, za sponzora této akce a obdivuje jeho úroveň. A pokud se dovíme, že problém je dokonce při výběru „účastníků zájezdu“, pak podezření může padnout na kohokoliv z vlády. Hypoteticky si připusťme, že za všechno může jeden z nejméně oblíbených mezi neoblíbenými, ministr kultury a jeho úřad, a že se může dobrý úmysl změnit v odsouzeníhodný záměr.
Zdeněk Zbořil
Publicista Michal Půr veřejně razí myšlenku, že nepůjde k volbám, protože výkon vlády vedené ANO nebude lepší než pokračování současné vlády. A přeje si obrodu na české pravici, kterou svou „nevolbou“ vytrestá. Jaké vysvědčení zejména pro ODS tím vystavuje?
Bude se koncem roku 2025 na Ukrajině stále válčit?
Anketa
Nejsem v hodnocení výroku pana Půra vůbec osobní, ale myslím si, že dnes, v době nejistého dění na scéně politické, lze říci cokoliv. A konečně, jak kdysi říkal Pavel Dostál, nic není staršího než včerejší politický komentář a žádná ostuda netrvá déle než týden. A trochu naléhavěji – do včerejších novin se balí mrkev.
Jak vnímáte fatalistické výkřiky kampaně SPOLU, že ve volbách „jde o všechno“? Popravdě řečeno, mnohým o všechno skutečně půjde.
Opakuji již poněkolikáté – čeho jsou hlava nebo srdce plná, tím ústa přetékají. Za monarchie rakousko-uherské se také vědělo, že čeho nabyl občan pilný, to mu erár zase vzal. Dnes nemáme sice monarchii, kromě několika desítek jejích obdivovatelů, ale chamtivost krvelačného eráru je snad mnohem větší. Prastarý, snad už také předválečný vtip, že v Praze nekradou snad jen ručičky na orloji se stále připomíná a dokonce pronikl i do jiných měst a městeček. Zřejmě vše závisí jen na bezohlednosti dočasných držitelů moci a odvaze těch, kteří se už dávno nebojí mocí světské, ale ani pekla a boží spravedlnosti.
A jak říká česká lidová moudrost, ti velcí kradou, ale ti menší alespoň přikrádají. Poslední události, které jsou zmiňovány v médiích, jakkoli jsou nedůstojné České armády a jejího velení, svědčí o tom, že válečné úvěry, maskované jako náklady na obranu, mohou být bezednou studnou a kvůli obraně její fruktifikace stojí za to třeba i bojovat. V České republice stejně jako na Ukrajině a leckde ve světě.
autor: Jaroslav Polanský