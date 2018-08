Expert od Kalouska a Dlouhého se pustil do vlády: Vytvářet dluhy za konjunktury rozhodně není správné

Do studia Českého rozhlasu dorazil Ladislav Minčič. Muž, který pracoval mnoho let na Ministerstvu financí, i v časech ministra Kalouska. Na vlnách veřejnoprávního rozhlasu promluvil o stavu české ekonomiky. Nahlédněte.

Hostem čtvrtečních Dvaceti minut Radiožurnálu Českého rozhlasu byl Ladislav Minčič, ředitel odboru analýz Hospodářské komory, jenž má za sebou bohatou kariéru vládního úředníka. V letech 1988-2002 pracoval na Federálním ministerstvu financí, resp. Ministerstvu financí České republiky. Od roku 2003 pracoval v Mezinárodní bance hospodářské spolupráce a v Mezinárodní investiční bance v Moskvě, kde se v letech 2006-2007 stal místopředsedou představenstva. V letech 2010-2014 působil na Ministerstvu financí ČR jako 1. náměstek ministra, odpovědný za daně a cla. Po většinu této doby byl ministrem financí dnešní předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek.

České ekonomice se daří, ale na druhé straně stále takřka milion osob žije pod hranicí chudoby. Minčič však v rozhlase připomněl, že jsme poměrně rovnostářským státem, takže rozdíly mezi nejbohatšími a nejchudšími občany nejsou tak veliké, jak se to může na první pohled zdát.V jiných zemích je podle Minčiče propast mezi bohatými a chudými mnohem větší. Zvlášť, když v poslední době v Česku rostou mzdy. Minčič však varoval před tím, aby se růst mezd neodtrhl od růstu produktivity práce. Zatím k ničemu takovému nedochází. Proto si myslí, že ten vývoj je spíš zdravější než méně zdravý.

Pár slov padlo i k zaměstnanosti v Česku. Ta je historicky vůbec nejnižší a hospodářství roste. Stejně tak je prý jasné, že na trhu práce už není kde brát. Pod dvě procenta už nezaměstnanost nedostaneme a nedostatek pracovních sil naši ekonomiku brzdí. Co s tím?

„Krátkodobé řešení představuje rekrutace pracovních sil ze zahraničí, z dlouhodobého hlediska je třeba změnit strukturu kvalifikací na trhu práce. Je třeba změnit vzdělávací soustavu a nějakým způsobem je třeba vtahovat ty vnitřní rezervy, což jsou ty mladé maminky nebo starší ženy, které se starají o rodiče,“ nabídl řešení Minčič. Jedním dechem dodal, že současný nedostatek pracovních sil neodstraníme za jeden rok.

Posléze odmítl nápad odborů zkrátit pracovní dobu o půl hodiny, Vzhledem k aktuálnímu nedostatku pracovních sil to podle Minčiče rozhodně není dobrý nápad. Ale s ohledem na rozšiřující se robotizaci výroby z dlouhodobého hlediska jistě platí, že lidé budou pracovat méně než dnes.

Ve druhé polovině rozhovoru Minčič zkritizoval Českou národní banku za to, že v poměrně krátkém období pouhých dvou měsíců centrální banka dvakrát zvýšila úrokové sazby. „Tohle rozhodnutí jsme považovali za předčasné a z našeho pohledu ne možná adekvátní. Úplně si nemyslíme, že ta inflace ulétává do takových čísel, že by bylo nutné dvakrát po sobě reagovat,“ zmínil.

Kriticky se stavě i k návrhu vlády plošně zvyšovat mzdy státním zaměstnancům. Kupříkladu učitelé si podle jeho názoru zvýšení platů zaslouží, ale i mezi učiteli je prý třeba rozlišovat. „Já jsem naprosto přesvědčen, jako člověk, který vychoval čtyři děti, že je učitel a učitel a že by se všem z nich neměly platy zvyšovat stejně. Plošnost není dobrá věc,“ varoval Minčič vládu. „V dobách, kdy takto roste česká ekonomika, by měly být sestavovány přebytkové rozpočty. V této době je třeba státní dluhy umořovat,“ zdůraznil host. Vytvářet dluhy v podmínkách konjunktury podle jeho názoru rozhodně není správné.

Stranou jeho pozornosti nezůstal ani fakt, že zahraniční vlastníci českých firem často vyvádějí získy do svých domovských zemí. Stát by to podle jeho názoru měl změnit, a to pozitivním způsobem. Stát by měl nastavit takové podmínky, v nichž by se zahraniční investoři cítili dobře a rozhodli by se ponechat zisky v naší zemi. „Aby se cítili doma tady u nás a Čechy, Moravany a Slezany považovali za své spoluobčany,“ zdůraznil Minčič.

autor: mp