FOTO Odvázaná pařba za sněmovní ceny. Pavel Novotný, Feri a Piráti. A dnes dorazí Kalousek...

Pavel Novotný, starosta Řeporyjí, prozradil, že to umí pořádně roztočit a to i po boku mladých poslanců. Dominik Feri a Jakub Michálek s Vojtěchem Pikalem ho prý unesli a pak už to jelo. Údajně platil dvacet zelených, neboli dvacet panáků dobře známého alkoholu. Do smrti prý nezapomene na to, jak ho mladí poslanci přivítali. Potěšilo ho to natolik, že by se do Sněmovny někdy rád vrátil.

Mgr. et Mgr. Jakub Michálek Piráti

Pusťte nás na ně, porveme se za vás!

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Dnes jsem byl poprvé v poslanecké sněmovně. Skvělý mejdan Dominik Feri a mladých TOPkařů... Uprostřed něj najednou.. Regulérní únos.. Na hodinu jsem byl rukojmí týhle party. Já už tak budu mít asi průšvih, tak to nebudu rozvádět víc než že řeknu, že na svůj příchod mezi celou tu smečku do jejich hnízda a na to přivítání do smrti nezapomenu. Stejně jako na to, jak jsem furiantsky s dvoulitrem později odstrčil Feriho od placení těch dvaceti zelených (pro mě, jeho a těch 18 studentek práv co viselo očima na Ferim) s tím, že tuhle rundu vezmu já a sněmovní barman hlásí ‚Tři sta osmdesát‘. Nevím, jak to udělám, ale sem se musím ještě někdy vrátit,“ zdůraznil se smailíkem na konci věty.

Dominik Feri TOP 09



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Bc. Vojtěch Pikal Piráti



místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Po akci s mladými poslanci prý Novotného čeká návštěva předsedy poslaneckého klubu Miroslava Kalouska (TOP 09), který e přijede podívat do Řeporyjí. Novotný o Kalouskovi ví, že je milovníkem opery. Jeden ze zakladatelů TOP 09 se tím ostatně nikdy netajil. Starosta proto chystá něco speciálního. Rád by milovníkovi opery zazpíval na uvítanou slavný operní duet. Je si sice vědom toho, že sám výstup pro dva pěvce nezvládne, ale pochlubil se, že jeho hlasový rejstřík je opravdu velký.

„K úklidu kanclu kvůli zítřejší návštěvě Miroslava Kalouska v Řeporyjích poslouchám z YT asi 15 verzí oblíbené árie. Mám to k práci rád. Napadlo mě vzácného hosta, milovníka opery uvítat zpěvem tohoto vrcholu Bizetovo Lovců perel. Škoda, že sám duet nedám, baryton i tenor mám v rejstříku, to by se líbilo! Jak to jen udělat. Dobrý no, dám árii Leporela, ale je to škoda. Fakt to tam mám libově, ano budete se divit, ale dám bez problémů i tón c2. Škoda, to v árii Leporela nemohu předvést. Přemýšlím, že nechám posměváčky pochybovat a pak to nazpívám za oba a spojím a dám to sem a to vám spadne brada!“ napsal na sociální síti Facebook.

Pavel Novotný ODS

Největší miláček čtenářů nejnedůvěryhodnějšího webu v Evropě

starosta městské části Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Ing. Miroslav Kalousek TOP 09



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Petříček o pomníku Vlasovcům: Je to provokace. Bez významu. Ty já neřeším Vlasovci? Ano, pomník bude! Ale do Řeporyjí přišel tento dopis s historickými daty VIDEO Peklo na zastupitelstvu v Řeporyjích: Jako Emanuel Moravec. Tohoto dobře živeného pána bych nechtěl potkat v nacistickém lágru... Starosta Novotný předvedl, jak pokračuje rozklad Česka, zní z Klausova institutu

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.