FOTO Pehe se neudržel: Zeman se nepodělá hrůzou tváří v tvář krizové situaci jako nějaký Dubček...

„Spekuluje se, zda akce polonahé aktivistky byla protizemanovskou nebo naopak prozemanovskou ‚provokací‘. Jednodušší vysvětlení zní, že ukrajinská aktivistka prostě vyjádřila (možná ne vkusně, ale mediálně chytlavě) odpor k politikovi, kterého vidí jako ruského kolaboranta,“ poznamenal na twitteru Pehe.

Kromě toho pak také sdílel fotografii hlavy státu z okamžiku, kdy na ni zaútočila extremistka.

„Tak to nebylo nahrané. Paní, která chtěla skočit na Zemana prohlásila, že prezident je Putinova děvka. No a to sedí. To by Ovčáček takhle nenaplánoval,“ dodal k celému útoku šéfredaktor serveru Forum24.cz Pavel Šafr.

Politolog Jan Kubáček se pak k útoku vyjádřil v dnešním vydání deníku Blesk. Uvádí, že protest aktivistky by mohl vést k vyšší účasti v prezidentské volbě.

„Myslím, že protest Zemanovi rozhodně nemůže uškodit, kdo v tom bude chtít vidět nadsázku, tak se zasměje, kdo v tom uvidí potupu prezidenta, tak ho půjde podpořit a možná půjde k volbám, i když to původně neměl v úmyslu. A kdo v tom bude vnímat symbol dlouhodobé nespokojenosti s hlavou státu, tak se také nechá vyburcovat a k volbám se také vydá a svým hlasem vyjádří názor,“ poznamenal Kubáček.

Psali jsme: ČT se pochlubila Diváckou radou. Petr Žantovský si vyžádal její složení a nestačí se divit. Jsou to ti, „co s nimi mluvíme“ Česko čeká druhý den prvního kola volby prezidenta Na Trutnovsku dnes pokračuje druhé kolo senátních voleb ODS si na kongresu v Ostravě zvolí nové vedení

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: vef