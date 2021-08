FOTO To až uvidí Piráti: Přijel Babiš, vezl knížky. Dav a my v něm. Nevěřili jsme

Tady se říká pravda. Sdílejte, než to zakážou. Nebo také - tady se točí zmrzka. Lízejte, než to zakážou. S těmito slogany objíždí Andrej Babiš Česko a zvláště pak Ústecký kraj, kde kandiduje na prvním místě. V úterý 17. srpna začal svoji předvolební tour ráno v Ústí nad Labem na Mírovém náměstí a přes zastávky v Chabařovicích, Krupce, Dubí, Oseku a Duchcově ji zakončil opět na Mírovém náměstí. Ale v Bílině. „Budu ho volit. Samozřejmě. Proč? Protože je nejlepší. Koho jiného?“ konstatoval obyvatel Bíliny čekající na premiéra. Lidé vedle něj souhlasně přikyvovali. Odpůrce se objevil jen jeden a byl tichý. Pouze mlčenlivě stál s poutačem na film Baron Prášil, který ten den dávali v místním letním kině.

Do Bíliny, sedmnáctitisícového města, politicky známého podle svého bývalého starosty a později i hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka (který zde podle místních stále bydlí v paneláku), měl Andrej Babiš dorazit před patnáctou hodinou odpolední. Měl však zpoždění. V několikahodinovém předstihu však byl na náměstí umístěn pojízdný stánek se zmrzlinou, kde měli vanilkovou, čokoládovou a míchanou. Lidé čekali v hloučcích. V jednom si prohlížel novou knihu Andreje Babiše 'Sdílejte, než to zakážou' postarší starousedlík. Na dotaz, zda bude volit současného premiéra, má jasno. „Budu ho volit. Samozřejmě. Proč? Protože je nejlepší. Koho jiného? Rozdíl mezi ním a ostatními je jako mezi pomerančem a shnilým jablkem,“ sděluje s tím, že tady ho budou volit mladí i staří. „Už asi dva roky se ptám jeho odpůrců, řekněte mi jméno, kdo je lepší. Ani jeden mi toto jméno neřekl,“ prozrazuje. Opozice podle něj lidi naštvala svým antibabišovstvím. „Jako by neměli nic jiného. To spoustu lidi naštvalo a teď ho budou volit,“ myslel si. „A jak se proti němu těch pět stran spojilo, to je úplně směšné. Proč Bartoš, nebo Fiala nejdou proti němu sami? Protože na něj nemají,“ domníval se muž, který se nervózně díval na hodinky. Měl totiž jako učitel autoškoly omezený čas a za chvíli ho čekaly jízdy se svými žáky.

„Mně je ho líto jako člověka. Jak po něm dennodenně jedou. Chytají ho za každé slovíčko. Navážejí se i do jeho rodiny. Divím se, že to vydrží,“ přidala se žena. „Třeba jak ho pomlouvali, že otrávil ryby v Bečvě. A teď se prokázalo, že to vůbec není pravda. Ale že by se omluvili, tak to ne,“ vzpomíná učitel autoškoly. „Chytají se všeho. Řekne motýle a už se tvrdí, že neumí česky. Viděl jsem ho na nějakém setkání v Bruselu. Nejdříve plynulou angličtinou mluvil s americkým prezidentem. Pak se otočil a německy se bavil s Angelou Merkelovou. A za chvíli zase francouzsky s Macronem. Bylo to o jaderné energetice. Mluvil najednou ve třech jazycích. Který jiný tohle umí?“ otázal se. „Podívejte se na Bartoše. Dokázal by to? A to neříkám, že je nějakej blbej, určitě je to chytrej kluk. Ale prostě je na jiný straně lodi. A koho má kolem sebe. Vždyť jak se mezi sebou teď Piráti hádají, jak chtějí odvolat Ferjenčíka, že jim prý kazí kampaň,“ připomíná. „Asi se ho někdo chce zbavit, tak to na něj všechno hází,“ analyzuje.

To udělal Babiš správně. Migranty nechceme

Přichází řeč i na migraci, které se ve své knize ostatně věnuje Andrej Babiš podrobně hned v první kapitole. „Kvóty na migranty. Skoro všichni je chtěli. Drtivá většina. Tlačilo je Německo, Francie, Itálie, Španělsko, Švédsko a Řecko. Znamenalo by to, že Česká republika by musela přijímat povinně migranty. Povinně, chápete?“ popisuje. A vzpomíná jak na klíčovém summitu šéfů států a vlád Evropské unie 29. června v Bruselu ve čtyři ráno odolali tlaku a hlasovali spolu s dalšími státy V4 proti povinným kvótám. „Společně s maďarským premiérem Viktorem Orbánem a dalšími státy V4 jsme se postavili proti těm největším evropským hráčům. A i když nás přemlouvali, nebo do nás nelítostně šili, hráli na city nebo vyhrožovali, tak jsme ani o píď necouvli,“ vzpomíná Babiš a chlubí se, že od té doby ho pojí s Viktorem Orbánem skutečné přátelství. Orbán mu do knihy věnoval jednu stránku... O migraci se mluvilo i v hloučku na náměstí. „To udělal Babiš a ostatní správně. Migranty nechceme. Ti politici, kteří je chtějí, ať si je ubytují doma,“ zní unisono.

Mezitím přichází na náměstí starostka Bíliny z hnutí ANO Zuzana Schwarz Bařtipánová a po jejím apelu začne vyrůstat další stánek. Je na něm napsáno: „Tady se říká pravda. Sdílejte, než to zakážou." Zde proběhne autogramiáda. Příjezd Babiše se evidentně blíží. Už má ostatně dvacet minut zpoždění. Učitel autoškoly se ho možná nedočkal. O pár minut později je vidět, jak kolem náměstí projíždí vozidlo autoškoly... Nový stánek si kvalitním přístrojem fotí další postarší obyvatel Bíliny. I on je voličem Babiše. „Jsem důchodce, přidal nám, tak je to jasné. Volil jsem ho před čtyřmi lety a budu i teď," sděluje. Prozrazuje, že focení je jeho velkým koníčkem. „Fotil jsem i pana prezidenta, když tady byl. Za hejtmana Bubeníčka tady byl třikrát. Jednou tamhle nahoře na radnici stáli ostřelovači,“ vzpomíná.

Premiér se podepisuje starostce Bíliny za hnutí ANO. Foto: Oldřich Szaban

Zhruba ve čtvrt na čtyři se Andrej Babiš nenápadně objevuje. Usedá za stolek ve stánku. Hned se tvoří fronta. Podepisuje lidem knihu, s některými se i fotí. Vše probíhá naprosto poklidně. Mlčenlivý je i jediný viditelný odpůrce. Pár metrů od stolku se postavil a přinesl si poutač na film Baron Prášil. Ten mělo podle informace na něm ten den večer promítat místní letní kino. „Snad to Andrej Babiš pochopí,“ konstatuje. Nikdo si ho ale moc nevšímá a je dost pravděpodobné, že ho Babiš přes dav lidí vůbec neviděl. V průběhu autogramiády však aktivista mizí. Je otázkou, jestli ten poutač měl legálně...

Děti, ale i dospělí si chodí také pro zmrzlinu, i když u ní není zdaleka tolik lidí jako ve frontě na Babiše. „Chcete zmrzlinu, nebo knížku?" ptá se maminka dvou asi desetiletých dětí. „Knížku,“ odpovídají naprosto překvapivě děti. Žena kroutí s úsměvem hlavou a staví se do fronty na podpis knížky. Poté je vidět, jak děti spokojeně odcházejí a jako trofej si nesou knížku. Ale zmrzlinu mají taky... Po hodině jsou už zájemci o podpis knížky všichni uspokojeni a pomalu se rozcházejí. V Bílině to vypadá, že tady Babiš vyhraje.

Autogramiáda premiéra a předsedy hnutí ANO v Bílině. Foto: Oldřich Szaban

Náměstí v Bílině. Foto: Oldřich Szaban



