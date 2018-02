FOTO To kdyby viděl Václav Havel! Takhle dopadla jeho lavička, která Pražáky vyšla skoro na milion

„Na lavičce Ferdinanda Vaňka za 850k už trénují dejvičtí skejťáci. Myslím, že to by Václav Havel schválil,“ poznamenal s úsměvem ke snímku Zahradil.

Anketa Který kandidát na předsedu ČSSD je nejlepší? Hamáček 5% Chovanec 11% Zimola 53% Krejčík 1% Staněk 3% jiný kandidát 1% je mi to ,,šumák" 26% hlasovalo: 7736 lidí

Včera pak pořízení lavičky kritizovala na serveru ParlamentníListy.cz ekonomka Markéta Šichtařová. Lavička z prkna a sudu vyšla městskou část na neuvěřitelných 850 tisíc korun. "Bohužel, den daňové svobody se až na pár výjimek velmi pomalu v čase posouvá ke konci roku. A to ještě musíme vzít v úvahu, že jde o průměr za všechny daňové poplatníky, mnozí jsou na tom ještě hůř. Zase jen další utažení šroubů. Pracujeme na stát pořád víc a víc – a co za to dostáváme? Lepší léky pro nemocné děti? Výkonnější policii? Rychleji pracující soudy? Ne, dostáváme za to předražené a ohavné lavičky, jako je ta za 850 tisíc korun na Praze 6," podotkla Šichtařová.

Celý rozhovor s Markétou Šichtařovou najdete ZDE.

Lavičku Ferdinanda Vaňka, Havlova slavného literárního alter ega, slavnostně odhalili v prosinci loňského roku před budovou Národní technické knihovny na Praze 6 v Dejvicích. Lavička je posazená na dobovém 50litrovém sudu, na kterém spočívá téměř v rozporu s gravitací fošna symbolické délky 1989 mm. Na boku desky je reliéfní nápis s klíčovým Vaňkovým výrokem „JÁ SE PŘECE Z PRINCIPU NEMOHU PODÍLET NA PRAXI, S KTEROU NESOUHLASÍM.“

Postava Ferdinanda Vaňka je známou ústřední postavou mnoha Havlových divadelních her. Jedná se o stylizované „druhé já“ Václava Havla v představení Audience (1975), ve Vernisáži (1975) a v Protestu (1978).

Psali jsme: Peklo, dluhy a cenzura, přináší ekonom Kohout novinky o EU a vážně varuje. Rusko a sankce? Hrají s námi prý komedii Vondráček (ANO) znovu naváže parlamentní kontakty s Rakouskem Celní správa: Kontroly na tržnicích pokračují i v roce 2018 Miroslav Macek: Nemohu si zažádat o dotaci na přepravu manželky na ples?

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: vef