Facka lapačkou: Dominik Hašek sprostě okřikl Petra Fialu

V Poslanecké sněmovně ČR prošel návrh zákona, podle kterého se ruší superhrubá mzda. Na ODS a jejího předsedu se kvůli tomu zlobí bývalý hokejový brankář Dominik Hašek. Označil to za podraz na koaliční partnery, kvůli kterému prý ODS získá 1 % voličů, ale 10 % ztratí. Podle něj se má nejdřív šetřit a teprve potom snižovat daně. A když Petr Fiala pozici své strany hájil, prohlásil Hašek: „Už to hov*o nerozmazávejte.“

Nedávno se v Poslanecké sněmovně odehrál převrat zaběhnutých pořádků, když hnutí ANO společně s ODS a SPD prohlasovalo zrušení superhrubé mzdy, daň z příjmu tak bude 15% a 23%. Nicméně, zloba dopadla především na hlavu ODS, kterou její kritici obviňují z nezodpovědnosti, snížení daní v době, kdy koronavirus ruinuje ekonomiku prý neúměrně zvýší státní dluh o 130 miliard korun. Předseda ODS Fiala se brání, že ODS jen prosazuje svůj program. Anketa Zažili jste v posledních dnech potíže s nakupováním? Ano 12% Ne 88% hlasovalo: 1390 lidí

O podobě daňového balíčku se bude jednat v Senátu. Ještě před zrušením superhrubé mzdy totiž byl přes odpor ANO prohlasován návrh Piráta Ferjenčíka, aby se zvýšila sleva na dani z 24 840 korun na úroveň průměrné měsíční mzdy, na 34 125 korun. Andrej Babiš a Alena Schillerová chtějí, aby Senát toto zvýšení slevy z daňového balíčku vypustil, ale i Jan Hamáček bude na senátory apelovat. Ten pro změnu chce sazbu 19 % a 23 % a slevu na poplatníka zvýšit na 30 tisíc. Předseda ODS Fiala také zveřejnil svůj návrh, chce již prohlasovanou sazbu 15 %, 23 % jako druhou sazbu a slevu na poplatníka 28,8 tisíce. A k tomu kompenzace pro obce a kraje.

Daň 15 % (+ 23 druhá sazba), sleva na poplatníka 28,8 tis., kompenzace pro obce a kraje. Náš dobrý kompromis, řešení napříč politickým spektrem, vítězem není žádná strana, ale občané. — Petr Fiala (@P_Fiala) November 25, 2020

Ovšem jednání Andreje Babiše s předsedou Senátu Vystrčilem proběhne virtuálně, protože senátor ODS byl v kontaktu s covid pozitivní osobou a je v karanténě.

Kdo do ODS intenzivně kope za nezodpovědnost je i bývalý hokejový brankář a podnikatel Dominik Hašek. „Smutné probuzení. Zrušení superhrubé mzdy. Tímto rozhodnutím PS zadlužila naše děti o dalších 100 miliard. A ‚pravicová‘ ODS se na tom podílela! Petr Fiala nepromyšleně bez připraveného plánu-reformy. To není pravičáctví, ale vrchol diletantismu,“ tvrdil.

„Ještě jednou se dnes vrátím k novému zdanění příjmů, které navýší příští rok sekyru o 100 mld. Považuji ho v tuto dobu za velmi nezodpovědné. A zároveň, minimálně pomáhá 20 % nejchudších. Tak, jak je nastavené, nepřinese kýžený účinek – velká část těchto peněz se nevrátí zpět do ekonomiky,“ dodával.

Smutné probuzení?? Zrušení superhrubé mzdy. Tímto rozhodnutím PS zadlužila naše děti o dalších 100 miliard. A „pravicová“ @ODScz se na tom podílela! @P_Fiala nepromyšleně bez připraveného plánu-reformy. To není pravičáctví, ale vrchol diletantismu?? https://t.co/G6lPeUWl6o — Dominik Hasek (@hasek_dominik) November 20, 2020

Ještě jednou se dnes vrátím k novému zdanění příjmů, které navýší příští rok sekyru o 100 mld. Považuji ho v tuto dobu za velmi nezodpovědné. A zároveň, minimálně pomáhá 20 % nejchudších.Tak, jak je nastavené, nepřinese kýžený účinek-velká část těchto peněz se nevrátí zpět do ekonomiky. — Dominik Hasek (@hasek_dominik) November 20, 2020

Hašek se vyjadřoval i k ospravedlněním Petra Fialy, který srovnával nárůst příjmů státního rozpočtu. „Ne, nemáme na to! V tuto chvíli je to vrcholně nezodpovědné. Když nyní neexistuje přesný plán, jak a z čeho tu díru zalepíme,“ argumentoval Hašek, že nejdřív se mají snižovat výdaje a teprve poté rozpočet.

Ne, nemáme na to! V tuto chvíli je to vrcholně nezodpovědné. Když nyní neexistuje přesný plán, jak a z čeho tu díru zalepíme. — Dominik Hasek (@hasek_dominik) November 20, 2020

A postupně se dopracoval k silnějším výrazům, když Fiala ke zdůvodnění hlasování vytvořil video: „Už to hov*o nerozmazávejte. Ok, přibylo Vám 1 % voličů a 10 % jste odradili. Určitě jste podrazili i Topku a KDU, kteří také chtějí nižší daně, ale ti (stejně jako to máte v programu vy) chtějí být i zodpovědní. Bohužel, všichni tři na to nyní doplácíte. Popřemýšlejte, jak jim to vrátit.“ Vyjádřil souhlas s Hamáčkovým návrhem.

Už to hov.o nerozmazávejte. Ok, přibylo Vám 1 % voličů a 10 % jste odradili. Určitě jste podrazili i Topku a KDU, kteří také chtějí nižší daně, ale ti (stejně jako to máte v programu vy) chtějí být i zodpovědní. Bohužel všichni 3 na to nyní doplácíte. Popřemýšlejte, jak jim to vrátit. — Dominik Hasek (@hasek_dominik) November 23, 2020

Nenapadlo by mě, že bych s Vámi @jhamacek mohl někdy v podobných věcech souhlasit, ale po té nezodpovědnosti, které se v pátek nad ránem dopustila i @ODScz bych rád, abyste toto prosadili. Tedy doupřesním, 19,5 % pro všechny a 23 % škrtnout. https://t.co/C6hEh2FOBO — Dominik Hasek (@hasek_dominik) November 23, 2020

Dlouze se o rozpočtové odpovědnosti Hašek rozpovídal, když Miloš Vystrčil oznámil, že se s Andrejem Babišem sejde formou videokonference. „Podstatnější bude to, jestli s Vaší pomocí dokáže Poslanecká sněmovna nastavit daně tak, aby nedošlo k navýšení o dalších cca 130 mld. Tak to vidím já a většina lidí v mé bublině, v které jsou (nebo byli) i mnozí volitelé ODS,“ radil Vystrčilovi.

Myslím, že to není to podstatné. Podstatnější bude to, jestli s Vaší pomocí dokáže PS nastavit daně tak, aby nedošlo k navýšení o dalších cca 130 mld. Tak to vidím já a většina lidí v mé bublině, v které jsou (nebo byli) i mnozí volitelé @ODScz — Dominik Hasek (@hasek_dominik) November 24, 2020

Následoval dlouhý argument s jedním z komentujících. Podle Haška si touto změnou výběru daní všichni na snížení půjčili, ale stejně budou dlužnou částku splácet. „Vláda se chová, jak utržená ze řetězu a ODS ji v tomto podpořila (a podrazili spojence a to je to nejhroznější). Upřesním. Umět snižovat daně a půjcit si na to umí úplně každý. Nejprve musím přesně definovat úspory (a dodržovat) a pak mohu snižovat daně. DPH třeba až na nulu...“ nesouhlasil Hašek s argumentem, že rozpočet se schodkem 500 miliard byl jen přestřelený a utratilo se ve skutečnosti o poznání méně.

Já Vám to upřesním. Ti všichni čeští občané si na to půjčili (přesněji musí půjčit) a budou to splácet. — Dominik Hasek (@hasek_dominik) November 25, 2020

Přesně?? A on(stát) si na to přerozdělování, co nám v těch cca 130 mld. nechává, půjčuje.... — Dominik Hasek (@hasek_dominik) November 25, 2020

Vláda se chová, jak utržená ze řetězu a ODS ji v tomto podpořila (a podrazili spojence a to je to nejhroznější). Upřesním. Umět snižovat daně a půjčit si na to, umí úplně každý. Nejprve musím přesně definovat úspory (a dodržovat) a pak mohu snižovat daně. DPH třeba až na nulu... — Dominik Hasek (@hasek_dominik) November 25, 2020

