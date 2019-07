Federální tchýně. Publicista se zamýšlí, co se za třicet let od roku 1989 nepovedlo

„První pocit je radost, že se stal zázrak. Nečekal jsem, že bude možné ukončit studenou válku bez války horké a tak jsem nedoufal, že se změny režimu dočkám. Radost poněkud kalí, když si uvědomím, kolik ‚okének příležitosti‘ jsme propásli,“ zmínil v rozhovoru Bican. Podle jeho slov jsme během 30 let volili, kudy dál, na spoustě křižovatek.

„Československo nebylo jedinou zemí světa, která přecházela po nějaké formě autoritativního režimu k tržní ekonomice a k politické demokracii. Během let se nashromáždila řada zkušeností, například na základě analýz Latinské Ameriky, Španělska a Portugalska, že teoreticky bylo možné položit základy státu lépe. Zároveň si uvědomuji, že společenské procesy se neřídí z akademické pracovny, ale odehrávají se v politickém zápase, v němž je třeba o správnosti zvolených řešení přesvědčit veřejnost,“ dodal.

Původní text ZDE.

Své pak řekl i k rozpadu Československa, kdy to podle něj bylo ojedinělou dvoučlennou federací, s ústavně zakotveným právem republik z federace vystoupit. „Stát držela pohromadě moc Komunistické strany Československa. Václav Havel na manifestaci v Bratislavě vzkázal, že je třeba vytvořit autentickou federaci. Do polistopadové společnosti vstupovaly všechny slovenské strany s programem odpovědnosti za Slovensko. Odpovědnost za stát předpokládá, že máte v rukou nástroje na jeho řízení. Ve federaci všechny nástroje v rukou nemáte, protože moc je sdílená. Znamená to, že mezi republikami a federální tchyní, jak o ní mluvil Vladimír Mečiar, existovalo trvalé napětí. Havlův vzkaz Slováci pochopili jako program rozvolnění federace,“ dodal.

A neopomněl také říct, v souvislosti s ekonomickou transformací, že nejlepší by bylo, kdyby tady nikdy nevládli komunisté.

autor: vef