Feri! Věděli o jeho sexuálním nátlaku na právech? Děkan promluvil

Děkan Právnické fakulty Univerzity Karlovy Jan Kuklík napsal ve svém prohlášení, že o chování Feriho nemělo vedení fakulty žádné informace. Distancuje se tak od výroků, které se objevují v médiích a v nich zaznívá, že o Feriho chování věděli všichni. „Nikdy jsem nedostal žádný formální ani neformální podnět v tomto směru, o žádném takovém podezření jsem nevěděl,“ uvedl Kuklík.

Feriho pak fakulta označila za vážná a jeho jednání za neakceptovatelné. „Kauzou Dominika Feriho jsem byl velmi nemile zaskočen. Ta kauza se nás samozřejmě dotkla, ale není to věc, která by se týkala jen právnické fakulty. Je to věc, která se týká celé společnosti. A je třeba to řešit," poznamenal v rozhovoru pro Seznam Zprávy Kuklík.

Dominik Feri se profiloval jako někdo, kdo rozšířil právní problematiku mezi mladé. I proto je podle Kuklíkových slov kauza ještě horší, protože tato osvěta je teď nasvícena ve špatném světle.

Kuklík se také vyjádřil ke kabinetnímu zkoušení a k tomu, jak se prověřuje nahlášení nevhodného chování. „Diskutovali jsme i nahrávání zkoušek, ale k tomu i univerzita zaujala dosti negativní stanovisko. Věříme, že nyní ve více lidech je to dostatečně zabezpečené. Nicméně být to na mně, ústní zkoušky bych zrušil. Právě kvůli různým námitkám o neférovosti, které se těžko posuzují. Jen státní zkoušky musejí mít ústní součást. Řada kolegů ovšem namítá, že by bylo vhodné, aby právník uměl mluvit, a ústní zkouška mu dává určitý návyk,“ uzavřel Kuklík.

