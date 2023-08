Feťáci v politice. Marie Benešová slyšela ledacos. Na lidi přísnost, sami si jedou lajny...

reklama

Jako první se hovořilo o kauze brněnské primátorky Vaňkové. „Normální to není. Ale co je tady dneska normální. Já když jsem poslouchala tu debatu kolem této aféry v Brně, tak jsem se nestačila divit, jak je to omlouváno a vlastně bychom se asi měli připravit na to, že drogy tady budou normální záležitost a budou o nás rozhodovat politici - feťáci. A kdo se s tím nesmíří, tak bude fosilie a stará škola, která není moderní. Takhle se to vysvětluje, takže přestávám tomu rozumět a nestačím se divit," sdělila Benešová.

„Současná vládní koalice je vůči občanům velmi striktní. Vyžaduje trestání za slova, zakazuje ruským sportovcům start na sportovních utkáních v Česku, chce třeba zrušit i koncert Anny Netrebko, byť tato diva odsoudila ruskou invazi na Ukrajinu. Nemělo by být součástí výbavy takovéto striktní vlády i to, že okamžitě nahlásí drogového dealera, který jí nabízí lajnu, obzvlášť, když se to stane vysoké političce, která je navíc advokátka a má právní vzdělání?" zeptala se moderátorka.

„Samozřejmě, že mělo, ale už dlouho se tu aplikuje metoda dvojího metru a je to vidět i na této kauze. Asi se tady nic dít nebude, bude se to omlouvat a prostě u někoho projde takováto věc a u někoho to neprojde. Takhle to bohužel je," sdělila.

Politika dvojího metru je ale podle ní škodlivá. „Demokracie to potom žádná není, demokracie uvadá a chřadne. A myslím si, že tato vláda si to vysvětluje tak, že to musí být ta jejich demokracie. Oni si ji vysvětlují po svém," dodala.

Benešová se s kokainem podle svých slov nesetkala. „Ale už jsem rok a půl mimo tyto kruhy, takže nevím, jak to vypadá dnes. Mnohé slyším, zejména tedy o pražské scéně - a ostatně se to promítá i v různých kauzách. V kauze dozimetr, teď v té brněnské kauze, takže zřejmě tato záležitost narostla natolik, že to běžné bude," dodala.

Řeč byla i o trestech za verbální činy, kdy například Tomáš Čermák byl odsouzen na 5,5 roku nepodmíněně, Josef Skála za své výroky dostal osmiměsíční podmínku. „Není možné si nevšimnout těch tendencí tady potlačovat jiný názor, než který je žádoucí a o tom, co je žádoucí, opět rozhodují vybraní lidé. Takže je to těžká doba. Začíná mi trochu připomínat dobu totality, takhle to přesně fungovalo za totality, ale řekla bych, že dneska je to ještě nebezpečnější. Nebudu to posuzovat, ty kauzy přímo neznám, ale všimla jsem si, že ta tendence tady trestat oponenty je obrovská a zejména je tedy umlčovat," řekla Benešová.

Advokátovi a svolavateli protivládních demonstrací Jindřichu Rajchlovi hrozí kárný postih od České advokátní komory. Rajchl v říjnu 2022 napsal na sociální síť status, v němž Markétu Pekarovou Adamovou, Janu Černochovou a Danu Drábovou označil za „zastydlé puberťačky, jejichž vrcholem hrdinství je obléknout si tričko s obscénním vzkazem Putinovi". A připojil k tomu také citát Ernesta Hemingwaye: „Věřím, že všichni ti, kteří těží z války a přispívají k jejímu vzniku, by měli být zastřeleni hned první den občany své země." Rajchl podle některých nepřímo vyzýval k fyzické likvidaci tří jmenovaných žen. Má názory kteréhokoliv advokáta řešit Česká advokátní komora? „Tak je to směšné a trapné. Především aby se tady dovozovaly takovéto závěry z jednoho citátu, dokonce o zabití političek. Jako normální advokáti se tomu smějí. Co se bavívám s advokáty, tak žasnou a nevěří vlastním očím. Tak nevím, zřejmě se někdo chtěl zavděčit dnešnímu mainstreamu nebo této vládnoucí garnituře. Jinak si to neumím vysvětlit," sdělila. „Uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Pan kolega Rajchl jistě není hloupý a bude se patřičně hájit. A ono se to také může stát, že to bude kontraproduktivní, což se mi v životě stalo. Viz justiční mafie. Mnoho horlivosti nepřináší nic dobrého a naopak se tady ta komora odkopá a začne nespokojenost těch advokátů, kteří ještě nepozbyli rozumu," dodala.

Následně se Benešová vyjádřila ke končícímu předsedovi Ústavního soudu Pavlu Rychetskému. „Ze začátku jsem si ho vážila. Až do okamžiku, kdy se rozhodoval volební zákon. Kde vlastně odvolal, co slíbil, a slíbil, co odvolal. Takže tady pomohl v podstatě této vládě ke zrodu a popřel to, co předtím hlásal jako místopředseda vlády a senátor. Nebyl přitom sám, byli tam další lidé, kteří změnili názor, nestačila jsem se divit. Vždycky jsem ho chránila a hájila proti kritickým názorům a dneska bohužel některým těm kritickým názorům musím dát za pravdu," řekla.

Čím si vysvětluje zlom v jednání Rychetského? „To se dozvíme asi teprve časem. Zatím si to neumím vysvětlit. Neumím si to vysvětlit, ale on čas vždycky napoví, takže uvidíme," sdělila.

Závěrem se pak Benešová vyjádřila k vystoupení ruské pěvkyně Netrebko v pražském Obecním domě, který chtějí politici zakázat. „Tak je to trapné, směšné, je to aplikace principu kolektivní viny a není to jenom u zpěvačky světového významu paní Netrebko, je to i u těch tenistek. Nelíbí se mi to. Je to špatný princip," zakončila Benešová.

