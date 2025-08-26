Fetoval na obrazovce ČT, teď se otírá o Nohavicu a Landu

26.08.2025

Kontroverzní hudebník Samir Hauser ve své nejnovější provokaci na Facebooku pozurážel přední hudebníky Česka jako Daniela Landu, Jarka Nohavicu nebo Oto Klempíře. Vydal totiž anketu, který z uvedených zpěváků je „největší zm*d české hudební scény“, a zmíněné zpěváky označil za kolaboranty, dezoláty, udavače nebo nácky.

Samir Hauser je zpěvák, textař a kontroverzní frontman legendární pražské elektronické kapely Vanessa. Sám sebe korunoval jako krále zvrhlosti a ještě pod pseudonymem Bruno Ferrari například šňupal kokain z Bible v živém vysílání České televize nebo zvracel na koncertech na hlavy svých fanoušků a házel na ně mrtvé krysy.

Hauser rád provokuje a nyní si vzal na paškál řadu význačných českých zpěváků a interpretů. Ty seřadil do ankety, ve které hledá „největšího zmrda český hudební scény“.

Písničkáře Jarka Nohavicu například označil za „udavače z Těšína“, zpěváka Daniela Landu za „nácka a trapáka“ nebo Michala Davida za „normalizátora a komedianta“.

Opřel se také do zpěváků z kapel Žlutý Pes a J.A.R., kdy Ondřeje Hejmu nazval „dezolátem a kolaborantem“ a Otu Klempíře, který kandiduje ve volbách za Motoristy, uvedl jako „práskače a etébáka“.

Právě Klempíře pak Hauser tipuje za vítěze této zvrácené ankety.

autor: Jakub Makarovič

