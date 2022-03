Fiala: Nabídněme Ukrajině kandidátský status v EU

reklama

„Odlétám do Bruselu na dvě akce. Tou jednou je mimořádný summit Severoatlantické aliance a tou druhou je jednání Evropské rady. Summit Severoatlantické aliance za účasti amerického prezidenta Joea Bidena je samozřejmě zcela orientován na válku na Ukrajině. Myslím, že cílem toho summitu, alespoň z mého hlediska, je, abychom znovu vyslali jasný signál Ukrajině, konkrétní vzkaz podpory. Spojenci musí Ukrajině pomáhat dodávkami zbraní i humanitární pomocí a je také důležité, abychom vysílali jasné signály a jasná sdělení, že válka musí co nejrychleji skončit a nesmí se rozšířit mimo území Ukrajiny žádným směrem,“ zmínil Fiala.

„Spojenci posilují své východní křídlo a vlastní obranyschopnost, to je věc, kterou Česká republika jednoznačně podporuje a budeme se domlouvat o dalším postupu tak, abychom ke konkrétním závěrům mohli přijít na řádném summitu NATO, který je plánován na červen do Madridu,“ dodal Fiala.

Druhá bruselská akce je podle Fialy Evropská rada. „To, co je na něm mimořádné, je to, že se zasedání bude účastnit americký prezident Joe Biden. To je ne úplně obvyklá věc, ale ukazuje to mimořádnost situace, ukazuje to také jednotu svobodného demokratického světa, což si myslím, že je signál, který je velice důležitý. Samozřejmě že na té radě spolu s kolegy s premiéry Polska a Slovinska budu informovat o výsledcích naší cesty do Kyjeva a o tom, co můžeme ještě pro Ukrajinu udělat, to, co budeme určitě sdělovat, je, že pro Ukrajinu v tuto chvíli jsou důležité a klíčové dodávky vojenského materiálu a veškerá podpora, kterou jim můžeme poskytnout. Z tohoto hlediska, když mluvím o podpoře, tak budeme se snažit znovu o to, aby dveře Evropské unie pro Ukrajinu byly co nejvíce otevřeny. A já jsem přesvědčen, že bychom měli dospět k tomu, že Ukrajině nabídneme kandidátský status,“ vnímá konkrétní krok pro Ukrajinu Fiala.

Tématem rozhovorů podle něj budou i sankce. „Je potřeba přemýšlet i o dalších sankcích, které by Rusko zasáhly, ale musíme se také bavit o tom, jestli nemáme někde nějaké prostory, kudy se ty sankce dají obcházet. A pokud se takovéto prostory, mezery, najdou, tak je potřeba je odstranit,“ řekl.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. ODS



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Velkým tématem je i uprchlická krize. „Budeme určitě chtít po Evropské radě a samozřejmě hlavně po Evropské komisi, aby připravila takové programy a byla dostatečně flexibilní v interpretaci těch současných pravidel, pro to, abychom si s tou uprchlickou krizí dokázali poradit, což znamená, aby státy, které jsou jí nejvíce zasaženy, k nimž patří Česká republika – a to já opakovaně zdůrazňuji – aby mohly dostat odpovídající podporu a finanční prostředky,“ řekl Fiala.

Hovořit se bude i o cenách energií. „Budeme řešit snižování energetické závislosti na Rusku a kroky, které v tomto směru můžeme dělat. Česká republika podporuje rozvoj všech zdrojů, které zajišťují bezpečnost dodávek, to je třeba i výstavba nové infrastruktury, ale pro nás je důležitá i výroba jaderné energie, nebo rozvoj energie z vodíku,“ dodal.

Psali jsme: Láme mi to srdce. Zelenskyj přitlačil a rozmáchl se Zbyněk Fiala: Peníze a potraviny Kalousek (TOP 09): Chtít provizi za prosazení zákona je nemravnost Vondráček (ANO): Kauza Stanislav Polčák a jeho "polčákovné"

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama