Fiala a spol.: Veselo, srandičky? Klaus by je uzemnil, říká expert. Češi chtějí něco jiného

Koalice SPOLU? „Rakve, biče, olejovky!“ „Škoda, že už nemají Václava Klause, aby je uzemnil,“ smetl známý odborník na komerční komunikaci Jiří Mikeš společnou veselou kampaň ODS, KDU-ČSL a TOP 09. Když uslyšel dokonce o klepání na dveře, neudržel se: „Jéžišmárja, chtějí chodit po bytech jako podomní obchodníci? To je pitomost!“ Doporučuje, ať raději zajdou do hospody a koupí lidem topinku nebo pivo. A že bude mít „čáp po ptákách?“ „Kolik je nás penzistů? Tři miliony? Ti mají naprosto jasno,“ říká Mikeš.

reklama

„Zatím nic…“ I když koalice SPOLU zintenzivnila kampaň, zveřejnila nové video s hercem Petrem Čtvrtníčkem, angažovala další komiky, slíbila komedii v kině, a dokonce i návštěvu doma, nestačí to. „Teprve se kampaň rozjíždí, jsem zvědavý na billboardy, také jestli něco natočí pro televizi, na kterou se stejně nikdo nebude dívat… Pak mě teprve budou zajímat. Sociální sítě nemusím, jsem starý chlap,“ směje se analytik a znalec médií Jiří Mikeš. Tento týden zveřejnila koalice další spot, podle kterého by měl mít už v říjnu „čáp po ptákách“. „Když paní Zubatá vidí, jak tu vládne čáp a velký agropodnik hrabe peníze plnými hrstmi, tak ji může trefit šlak. Nedivíme se! Ještě že je tu Dr. Freund!“ napsali k tomu. Anketa Souhlasíte, aby se pokuty za opakované přestupky odečítaly ze sociálních dávek? Ano 97% Ne 1% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 9638 lidí

Evidentní je, že Čtvrtníček nebude jediný komik, kterého koalice angažovala. A další jsou například: Kateřina Hašková, Jaroslav Cerman a Nikola Džokič. I trailer a první video už je publikováno. „Neosloví. Sympatičtí lidé, ale že by mohli být lídry v oboru? Ne,“ hodnotí Mikeš. Koalice SPOLU měla spíš oslovit významné lidi. „Profesory… Říct: Vláda rozumu se navrátí, protože s námi jdou tyto mozky. Zpěváčci, šoumeni jsou jen najmutí lidé,“ připomíná Mikeš. Zamýšlel se i nad tím, koho by dál mohli angažovat: „Kdyby najali Hrušínského, ten je odvařený… Novotného nemůžou, ten už se úplně profláknul.“

Otevírá se tak možnost pro hnutí ANO. „Babiš bude kontrovat, že se opře o nějaké hlavy ekonomy nebo sociology. Baviči dnes lidi nezaujmou. Vědí, že situace je vážná, ne-li kritická, a že jde o to, jak se bude republika profilovat. Jestli potvrdíme statut kolonie, nebo jestli se nějak vzepřeme a pokusíme se pokračovat s V4? To je důležitější než nějací zpěváčci nebo šoumeni,“ konstatuje už vážně mediální analytik.

Veselo? Václav Klaus by je uzemnil

Ale zpět k veselé společné kampani. Foto s rozesmátými lídry, kteří se vydováděli na houpačkách z lan v Liberci, byl jen začátek. „Veselo? Škoda, že už nemají Václava Klause, aby je uzemnil. Tohle je bezradnost,“ podotýká Mikeš ke zmiňované fotografii. SPOLU ale jede dál. Pokračuje v tónu hlasitěji a zve příznivce na komedii. Ženy v běhu si můžeme užít s kandidáty ODS, KDU-ČSL a TOP 09 hned ve 109 kinech republiky. Ani komedie v kině ale není podle Mikeše to pravé. „Vůbec ne. Lidé čekají na rozumné závěry. Jak jsme se poučili, kam chceme jít dál. Teď se láme chleba, jestli vytvoříme Spojené státy evropské, nebo přetrvá volný trh, omezí se byrokracie a rozpráší se šílený Evropský parlament,“ říká Mikeš. „Buď se Evropská unie dá rozumně razantně dohromady, zeštíhlí, nechá národní státy, využije volný pohyb lidí a kapitál, nebo jestli chtějí dělat velký federální stát? Na to jsou lidé hákliví. Každá globalizace budí reakce, a tou je zdůrazňování národních zájmů, koloritu, tradic, historie. Maďaři a Poláci se nedají, nejsou to takoví srábci, jako jsme my,“ dodává.

V kampani SPOLU nechybí autobus a pokračuje kontaktní kampaň. Budou chodit ode dveří ke dveřím po jednotlivých domech a bytech. To už se i Jiří Mikeš musel držet stolu. „Jéžišmárja, chtějí chodit po bytech jako podomní obchodníci? To je pitomost! Lidi se s nimi nebudou bavit,“ rázně jim prorokuje. A přidává dobrou radu: „Mají otevřené hospody, ať jdou do hospod a koupí tam pivo nebo topinky a řeknou, jaký mají program. Lidi jim třeba i zatleskají. Stejně si pak budou volit po svém,“ říká.

Psali jsme: VIDEO trapas ODSky: „Naložíme Babišovi!“ Naložili jenom sobě. Horší než houpačky, dokonce i Michálek

S takovou kampaní? Bronz. Kuba by mohl ODS nasměrovat

Pro koalici SPOLU předpokládá Mikeš druhé nebo třetí místo ve volbách. „Třetí ano, díky ODS. Pan Fiala není razantní, ale působí uvážlivě, celkem dobře. Tradiční volič ODS s ním nemá velký problém. Ideální by byl hejtman Kuba, možná by byl schopen vrátit ODS do kolejí, které kdysi nasměroval Václav Klaus, ale to si musí sama ODS vyřešit,“ popsal Mikeš. „Druhé místo bych také nevylučoval, ale jestli dělají takovou kampaň, jak jsme o ní mluvili?“ dodal.

Psali jsme: Migranta do každé rodiny. Fetuje. A ty vlasy... Pirát Bartoš má prý problém. Dělá politiku dobře, ale... Štěpán Křeček: Rakousko se postavilo proti regulaci hotovosti, kterou plánuje EU „Honzy nápad to nebyl, přišel s tím někdo jinej. Rval se naposledy, když pil. Deset let? Posr*li jste se?" Jiný pohled na dění kolem Jana Kočky Trikolora Svobodní Soukromníci: Musíme zabránit sociálnímu a průmyslovému inženýrství byrokratů z Evropské unie

Anketa Která volební strana předvedla zatím NEJHORŠÍ kampaň? ANO 2% Piráti/STAN 83% SPOLU 9% SPD 1% Přísaha 1% KSČM 0% ČSSD 0% Trikolóra/Svobodní/Soukromníci 4% Volný blok 0% hlasovalo: 14384 lidí

Podle Mikeše je podivným seskupením i koalice Pirátů a STAN: „Jak chtějí skloubit levičácké programy se Starosty, kteří naslibovali něco jiného?“ Koalice obecně nebyly nejšťastnějším řešením. Správný čas k těmto dohodám měl nastat až po volbách. „Ale udělat to teď podle hesla: Rakve, biče, olejovky?“ ptá se Mikeš.

Opozice kvičí, ale může být ještě hůř

ANO s rozjezdem kampaně vyčkává. „Piráti se odkopali, a já čekám, až vystoupí ANO. Jak projdou ostatní, často nesrozumitelné kampaně, vyjedou na bílých koních a řeknou: Máme program pro Česko, a představí pár bodů,“ předpokládá Mikeš. „Náš národ si zvyknul na různé propagandistické akce komunistů. Kolik je nás penzistů? Tři miliony? Ti mají naprosto jasno,“ zhodnotil. „Mladí lidi budou volit Piráty, ale ne v počtu, jak se předpokládalo,“ dodal.

A vzkazuje na závěr: „Opozice křičí, kvičí, ale chyby dělaly všechny vlády. Na novou situaci nebyl nikdo připravený. Ještě může být hůř.“



Psali jsme: VIDEO trapas ODSky: „Naložíme Babišovi!“ Naložili jenom sobě. Horší než houpačky, dokonce i Michálek Kolaja (Piráti): Panu Babišovi by se pochopitelně nelíbilo, kdyby došlo k omezení moci oligarchů „Tupá **** obřích rozměrů.“ Ilona Csáková chce do Sněmovny. A internet vybuchl Do toho vám nic není. „Ruské pořady, co?“ Prima utřela vyslance Ukrajiny. A bylo hůř

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.