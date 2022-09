Fiala by ho měl poslat do... Síkela pod palbou. „Neotvírejte složenky,“ padlo raději doporučení

reklama

Ministr Síkela v ČT uvedl, že nepředpokládá, že by se měl měnit samotný strop cen, který je u elektřiny stanoven na 6 Kč/kWh s DPH a u plynu 3 Kč/kWh s DPH. Prozradil však, že vláda pracuje na variantě, kdy se domácnostem a firmám budou stropovat ceny energií jen do určité spotřeby. „To, k čemu může dojít a pravděpodobně dojde, je to, do jakého množství můžete kompenzovat domácnostem a firmám,“ řekl.

Jenže ještě v neděli přišel ministr s dalším poněkud jiným prohlášením k zastropování cen energií. „Zpochybňovat naše zastropování cen energií je mimo. Přespříští týden na vládě navrhnu zastropovat ceny energií pro celou spotřebu domácností. Zároveň chceme cílit na to, aby zastropování nevedlo ke zvyšování spotřeby energií, protože to by nás oslabovalo v energetické válce s Ruskem,“ napsal na twitteru.

„Panu Síkelovi se velmi nedaří a nejdříve by tak citlivé věci měl promyslet a teprve potom mluvit. Je vidět, že ho STAN vytáhl z klobouku a politické řemeslo vůbec neovládá. V době energetické krize je klíčovou postavou vlády a svou nerozvahou velmi vládě škodí. Kdyby nebyl chaot, tak bych si mohl myslet, že ho Babiš platí (posláno s ozvěnou),“ uvedl František Laudát, předseda Klubu angažovaných nestraníků.

„Zmatená a chaotická vyjádření v lidech vyvolávají nejistotu. Vláda by měla k energiím přistoupit odpovědněji a nestřílet od boku. Zastropování by mělo být na nižší ceně. V případě elektřiny maximálně 3 až 3,5 Kč, u plynu pak maximálně 2,5 Kč. Pokud by byl strop na této sociálně únosné úrovni, pak by přicházelo v úvahu stanovení například 90 % spotřeby loňského roku, jako je tomu v Rakousku. Ale rozhodující je snížit cenu tak, aby to lidé byli schopni zaplatit,“ upozornil Michal Šmarda, předseda ČSSD, starosta Nového Města na Moravě.

„Pro snazší orientaci všech občanů v naší zemi by tohoto nepříliš inteligentního ministra průmyslu měl pan premiér poslat tam, kde po právu patří, tedy do ....“ doporučil Pavol Lukša, předseda strany Dobrá volba 2016, starosta Čeladné.

„Neorientuji se vůbec a pochybuji, že vůbec někdo,“ prozradil Marian Keremidský, 1. místopředseda Strany práv občanů.

„Obávám se, že správná otázka nezní, jak se v tom orientuji já, ale zdali se v tom vůbec orientuje pan ministr Síkela,“ konstatoval Petr Štěpánek, 1. místopředseda Trikolory.

„Myslím si, že nepřesně formulované informace sdělované občanům a firmám jsou velkým problémem současné vlády. Tak zásadní informace musí být srozumitelné a jasné, aby se v tom dokázali všichni zorientovat,“ sdělil Petr Thaisz, místopředseda Soukromníků.

„Fialova vláda přece není vládou řešení, nýbrž vládou signálů. Pokud si toto uvědomíme, pak vyjádření pana ministra Síkely do celého stavu věci dokonale zapadne. Je jedno, co vláda dělá, zvláště když nedělá nic. Ale hlavně o tom její ministři musejí co nejvíce mluvit. Že to nedává ve skutečnosti vůbec žádný smysl? Jejich voličům to vůbec nevadí, a pánové ministři v čele s Petrem Fialou si to uvědomují,“ okomentoval Luboš Zálom, místopředseda Svobodných.

„Neschopný a lhavý ministr. Měl by odejít z pozice ministra,“ myslí si Jiří Paroubek, bývalý premiér a předseda ČSSD.

„Ani se mi nechce věřit, že jsou články v tisku na toto téma (změna spočívající v určení stropu, dokdy je ještě strop), nezkreslené. Protože není-li tomu tak, tak je to zmatek nad zmatek,“ podivil se Michael Canov (Starostové pro Liberecký kraj), místopředseda ústavněprávního výboru Senátu ČR, senátor za Liberecko, postoupivší do druhého kola v současných volbách.

„Vyjádření na twitteru jsem nečetla, ale to, co jsem navnímala, mi přijde nehorázné s ohledem na volby. Není možné slibovat lidem a ohánět se tím na billboardech, že jsme pro vás zastropovali ceny energií, zachraňujeme vás. A den po volbách přijde ministr s tím, že ne zas tak úplně. To je nefér. Rozumím tomu, že lidé by měli být motivováni k tomu, aby šetřili. To je v pořádku. Ale pak se má ta pravda říci od začátku až do konce. A ne že se pustí půlka před volbami, ta, co se hezky poslouchá, a po volbách se to doupraví. Takhle se politici chovat nemohou, to pro mě není přijatelné,“ řekla Radka Loučková Kotasová (ANO), liberecká náměstkyně primátora a kandidátka na senátorku postoupivší do druhého kola.

„V tom se zjevně neorientuje ani pan ministr. Je to člen vlády na odstřel,“ myslí si Daniela Kovářová, prezidentka Unie rodinných advokátů, kandidátka na senátorku postoupivší do druhého kola, bývalá ministryně spravedlnosti.

„Co se týká tlaku na konec této „akční“ vlády, kam se na Síkelu hrabe Babiš, Okamura nebo Rajchl. Všichni dohromady by nikdy nemohli udělat tolik práce pro konec Fialy a spol. Síkela je v tomto nedostižný! Svojí soustavnou mravenčí chaotickou činností, kterou uvádí v úžas nejen lidi na ministerstvu průmyslu, ale i odborníky na energetiku, jde mílovými kroky naproti konci této vlády. Bez nadsázky jde říci, že čím déle bude ministrem, tím vyšší budou opoziční preference – to už je realita, to se přece už děje. Vlastně by ta jeho činnost byla k popukání, kdyby tím netrpěli obyčejní lidé. A pozor, pokud si někdo myslí, že zastropování na této úrovni jim nějak finančně uleví, tak po komunálních volbách neotevírejte složenky. Drželi to pod pokličkou právě kvůli volbám, ale teď přijde krutá realita!“ napsal Martin Herman, středočeský krajský zastupitel hnutí ANO.

„Vyjádření pana ministra se každý den mění. Je potřeba stanovit jasná pravidla pro občany a firmy. Nejhorší je nejistota,“ upozornil Roman Kubíček, poslanec hnutí ANO, místopředseda kontrolního výboru PS.

„Vůbec se v tom neorientuju a kolega zřejmě také ne,“ prozradil Tomáš Zdechovský, europoslanec za KDU-ČSL, místopředseda výboru pro rozpočtovou kontrolu.

„Ministr Síkela mi připomíná zmatenou lesní včelu. Je neuvěřitelné, jak svými výroky nechává lidi i firmy neustále v obrovské nejistotě. Komunikační zmatek pokračuje,“ povšiml si Ondřej Knotek, europoslanec za hnutí ANO.

„Já bych obecně doporučil, aby se česká vláda v komunikaci své části krizové pomoci inspirovala přístupem evropských institucí. Vyjádření by byla profesionálnější a přehlednější. Pozice ministra Síkely je skutečně občas obtížné sledovat i pro lidi, kteří se řešení energetické krize věnují profesionálně,“ konstatoval Mikuláš Peksa, europoslanec za Piráty, předseda Evropské pirátské strany.

„Odpověď je přímo v zákoně v paragrafu 19e odstavec 3. Cituji: „Pokud vláda stanovila rozsah odběru nebo dodávky elektřiny nebo plynu, na který se uplatní stanovené ceny, platí za ujednanou cena podle odstavce 1 nebo 2 pouze na stanovený rozsah odběru nebo dodávku elektřiny nebo plynu, pro ostatní odběr nebo dodávku elektřiny nebo plynu platí nadále cena ujednaná.“ Tedy pokud vláda stanoví rozsah, bude stanoven. Pokud vláda dosud nic takového nestanovila, tak logicky se to týká celé spotřeby,“ vysvětlil Jan Pošvář, v letech 2017 až 2021 poslanec za Českou pirátskou stranu.

„V tom se nemůže orientovat nikdo. Nejhorší ale je, že se v tom zřejmě neorientuje ani ministr Síkela,“ uvedl Jaroslav Foldyna, poslanec SPD.

„V tom se nejde orientovat. Síkela vrší jednu lež za druhou a usvědčuje sám sebe. Nejen on, ale celá vláda slibuje hory i s horákama a myslí si, že se problém s energiemi nějak vyřeší sám. Nevyřeší. Brzy to všichni poznají. Na zálohách na plyn, elektřinu a teplo. Slyšeli jste o úvahách Volkswagenu, že odsud odejde? A další přesouvají výrobu pryč z ČR. Tato vláda nám přináší akorát hlad, zimu a nezaměstnanost. A bude pozdě se vztekat, že nám premiér před volbami lhal,“ sdělil Marek Novák, poslanec hnutí ANO.

„Pan ministr se spletl. Myslel si, že už je po volbách a už nemusí lhát. Tak byl postaven do latě, že s pravdou musí ještě týden počkat,“ okomentoval Zdeněk Škromach (ČSSD), bývalý ministr práce a sociálních věcí, místopředseda vlády i Senátu ČR.

„Za normálních okolností by to bylo na výměnu ministra. Teď – na začátku energetické krize – už nás zachrání jedině výměna celé vlády,“ domnívá se Vlastimil Tlustý, bývalý ministr financí.

„V tom, co říká ministr Síkela, se neorientuji od začátku této krize,“ řekl poslanec hnutí ANO Patrik Nacher, místopředseda hospodářského výboru s tím, že je to jeho historicky nejkratší odpověď pro PL.cz.

„V návrzích opatření vlády k cenám energií bez jasných parametrů se orientuji jako většina lidí, tj. dost těžko. A jak se podle vyjádření pana ministra nyní ukazuje, ten humbuk kolem toho byl zřejmě jen marketingový trik před volbami,“ okomentovala Alena Gajdůšková (ČSSD), bývalá 1. místopředsedkyně Senátu ČR.

„Byla bych spíše překvapena, pokud by této vládě konečně už něco fungovalo tak, jak prohlašovali. Domnívám se, že i občané přestali věřit prohlášení ministra Síkely a vědí, že to bude na druhý den jinak,“ konstatovala Margit Balaštíková, poslankyně hnutí ANO.



