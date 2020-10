Fiala dojuchal. Ukrást moc Babišovi ho přijde sakra draho

reklama

Premiér následně v neděli upozornil, že volební výsledky má ANO ještě lepší než v roce 2016. „Dostali jsme rekordních 604 441 hlasů, to znamená o 71 380 hlasů více než v roce 2016. Vyhráli jsme v deseti krajích, takže o jeden kraj více než v roce 2016, a získali jsme o dva mandáty navíc,“ podotkl.

Nit nenechal suchou ani na veřejnoprávní ČT. Ta podle jeho slov vytváří dojem antibabišovské politiky hned v několika pořadech.

Výsledky voleb však těší také pravicovou opozici. Podle mnoha vyjádření se vítězem dokonce stala ODS. Jenomže v těchto větách je zakopán kámen úrazu.

ParlamentnímListům.cz se totiž podařilo získat vyjádření velmi blízkého spolupracovníka premiéra, který se s ním zná mnoho let. Redakce ovšem slíbila zachovat anonymitu, jelikož jde o člověka z byznysu, nikoli voleného zastupitele.

„Ti lidi úplně zapomněli na to, že Babiš má sloní paměť. Takže bych chtěl jen poukázat zejména panu Fialovi z ODS, co ho v následujících měsících čeká. Všude, kam se hnutí ANO nedostalo na post hejtmana nebo není v radě krajské samosprávy, zůstává početná delegace politiků hnutí. A jejich hlavním cílem nebude chodit jedenkrát za měsíc na veřejné jednání zastupitelstva. Ti lidi totiž přesně vědí, co chtít, co si vyžádat, jak kontrolovat. Pokud si tudíž pan předseda Fiala myslí, že zvítězil a že jde o nějakou hromadnou akci proti Andreji Babišovi, šeredně se spletl,“ uvedl tento náš zdroj.

„Paradoxně je situace taková, že veškerý tlak Babiše možná unavuje, ale vnitřně ho posiluje. Čím víc je tento člověk zahnaný do kouta, tím líp mu to myslí, to je totiž ukazatel stratégů, že se nerozbrečí a neutečou. A co víc? Voliči ANO, kterých nezpochybnitelně přibylo, vědí, že sněmovní volby budou rozhodující. Teď byla účast zhruba o 25 procent nižší, než jak tomu bývá u voleb do PSP. Lze proto očekávat, že čím víc pravice bude volat po tom, aby se všichni spojili a vzali mu premiérský post, tím to pro ně bude horší a horší. Fiala těmito gesty udělal chybu, stejně tak Pirát Bartoš. Kalousek ne, ten inteligentně mlčí, protože to celé rychle a správně přečetl,“ vysvětlil.

Pokud bychom zůstali na bázi současného rozložení sil v Poslanecké sněmovně, je jasné, že počet členů pravicových subjektů spolu s Piráty na jakoukoli snahu o sesazení Andreje Babiše nestačí. Piráti, KDU-ČSL, STAN, TOP 09 a ODS nyní disponují 68 hlasy ze dvousetčlenné dolní komory Parlamentu.

Volby do krajských zastupitelstev České republiky 2020 proběhly 2. a 3. října 2020 současně s prvním kolem voleb do Senátu. Byli zvoleni krajští zastupitelé ve třinácti krajích mimo hlavní město Prahu, kde má pravomoci obdobné krajskému zastupitelstvu zastupitelstvo hlavního města Prahy. Šlo o šesté volby do zastupitelstev krajů v České republice. Vzhledem k pandemii covidu-19 vláda schválila zákon, který umožnil volit lidem v karanténě. Náklady na hygienická opatření činily okolo 24 milionů korun a celkový rozpočet krajských a senátních voleb byl ve výši 450 milionů korun.

V počtu absolutních hlasů zvítězilo vládnoucí hnutí ANO. Získalo jich 604 441, což přineslo 178 mandátů. Druzí byli Piráti. Obdrželi 333 413 hlasů a 99 mandátů bez započtení společných koalic, stejně jako ODS. O 88 zastupitelů naopak přišla sociální demokracie, o 73 pak KSČM, o osm lidovci. Ti navíc ztratili prim ve Zlínském kraji. Radovat se mohla SPD, má 35 zastupitelů. STAN obdržel 167 tisíc absolutních hlasů mimo společné koalice, a tudíž 69 zastupitelů.

Volební účast byla 37,95 procenta. Nejmenší v Moravskoslezském kraji, největší ve Zlínském.

