„Přijďte do Česka, migranti, vše zařídíme.“ Inzerát v arabštině

Až tříletý pobyt si podle inzerátu v Česku mohou zařídit všichni, kdo mají platný cestovní pas a disponují dvěma fotografiemi. Inzerát upozorňuje, že k získání tohoto typu víza není v České republice potřebná pracovní smlouva a nejsou určené ani žádné jazykové požadavky.

„O toto vízum si mohou požádat všichni Arabové,“ avizuje inzerát.

Ve skutečnosti podle informací z webu ministerstva zahraničí je pro získání tzv. dlouhodobého víza třeba předložit celou řadu náležitostí, jako třeba platný cestovní pas, dvě aktuální fotografie, otisky prstů a podpůrné dokumenty, které prokazují účel pobytu, jako například pracovní smlouva nebo potvrzení o studiu. Dále je nutný i doklad o zajištění ubytování a dostatečných finančních prostředků. Součástí žádosti musí být i výpis z rejstříku trestů a správní poplatek.

Dlouhodobé vízum, které v České republice umožňuje cizincům pobývat déle než 90 dní, opravňuje k pohybu po Schengenu. Lze ho prodloužit nebo pak přejít na povolení k dlouhodobému pobytu.

„I kdyby se klienti tohoto inzerenta dostali do České republiky jako tzv. legální migranti, nic jim nebrání podat zde žádost o azyl. Podstatné pro ně je, že se sem dostanou,“ shrnuje Kotzian.

Právník varuje, že právě takoví migranti by se mohli stát předmětem tzv. povinných offsetů v rámci migračního paktu EU, tedy mechanismu přerozdělování nebo finanční kompenzace za nepřijaté migranty. „Jsou to ti, o kterých Ministerstvo vnitra tvrdí, že neexistují, takže není důvod se povinných offsetů bát,“ dodává ovšem Kotzian ironicky.

Kotzian také zpochybňuje časté tvrzení, že Česká republika je pro migranty pouze tranzitní zemí. Podle něj už to evidentně není stoprocentně pravda a varuje proto před naivitou vůči migraci.

Otázkou podle Kotziana zůstává, zda situaci řeší české bezpečnostní složky.

„Jen by mě zajímalo, co o tom vědí naše bezpečnostní složky, a pokud o tom vědí, co s tím dělají? No a že by o něčem takovém informovala naše veřejnoprávní média, na to se ani neodvažuji pomyslet,“ píše Kotzian.

Zásadní reformu evropského azylového a migračního systému, přijala Rada Evropské unie v květnu loňského roku. Právník Kotzian dlouhodobě kritizuje ministra vnitra Víta Rakušana (STAN), který za Českou republiku podobu migračního paktu vyjednával, a upozorňuje na nepravdy, které se šíří o migračním paktu, a stejně tak i na právní rizika, která jsou s ním spojená.

Předně Kotzian upozorňuje na to, že migrační pakt zavádí povinnou solidaritu, jejímž skutečným účelem je přesun migrační zátěže do zemí, které ji dosud nezažily, jako je právě Česká republika.

Povinné kvóty podle Kotziana migrační pakt také neruší.

„Jinak řečeno, v migračním paktu povinné kvóty jednoznačně jsou, protože je v něm povinnost každého státu každý rok poskytnout určitou část solidárních příspěvků. Tato část je tedy pro stát povinnou kvótou. Jinými slovy, každý stát bude muset na svá bedra každý rok převzít určitou část migrační zátěže,“ uvedl Kotzian pro blogovací platformu Seznam Médium.

Česká republika se podle právníka nevyhne povinné solidaritě ani díky tzv. ukrajinské výjimce, kterou si měla vyjednat Česká republika. Příspěvky na solidaritu by na základě této výjimky měly být sníženy pro státy, u kterých pobývá vysoký počet držitelů dočasné ochrany.

Podle Kotziana výjimka neposkytne účinnou ochranu před relokacemi. Ve skutečnosti totiž podle něj není zaručená a je navíc podmíněná mnoha dalšími kritérii a každoročně přehodnocovaná. Právník v příspěvku na svém facebooku výjimku označuje za „šidítko pro občany“, aby uvěřili, že se jich povinná solidarita týkat nebude.

