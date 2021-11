Fiala má smůlu, teď jsme v plné polní. Demoblok počká. Havlíček řekl pravdu o Zemanovi a covidu

Ve čtvrtečních Událostech, komentářích České televize se střetli vicepremiér v demisi za hnutí ANO Karel Havlíček, pravděpodobný příští ministr dopravy Martin Kupka (ODS) a hejtman Pardubického kraje Martin Netolický (ČSSD). Netolický upozorňoval, že někteří zdravotníci už toho mají dost a odcházejí z nemocnic, což by teď mohl být velký problém. Havlíček uhodil na Kupku. A to nebylo zdaleka všechno...

Havlíček hned v úvodu zdůraznil, že drží palce prezidentu Zemanovi, aby vše zvládl. Zeman ve čtvrtek podstoupil covid test, který vyšel pozitivní a po pár hodinách pobytu v Lánech se vrátil do Ústřední vojenské nemocnice

„Žijeme ve zvláštní době, ale já věřím, že pan prezident se z toho dostane. Dobrá zpráva je, že je třikrát očkován. To znamená, že v tuto chvíli nemá příznaky. Já mu nesmírně držím palce a jsem přesvědčen, že to zvládne,“ uvedl Havlíček.

„My musíme jet skutečně v plné polní, protože jsme v náročné době, covidové době, době energetické krize, já to třeba analyzuju z úhlu pohledu mých resortů. V tuhle chvíli jsem aktivoval desítky lidí, kteří nám opět začínají připravovat podnikatelské podpůrné programy a pojedu takto v maximální odpovědnosti do poslední minuty,“ zdůraznil Havlíček s tím, že se neohlíží na to, zda to bude zítra či za 14 dní.

Ani Martin Kupka nechtěl spekulovat, jak to bude s příchodem nové vlády. Zdůraznil, že bude záležet na zdravotním stavu prezidenta Zemana.

Moderátor Michal Kubal poté obrátil pozornost k celkové covidové situaci v Česku a Netolický přišel s pozitivní informací.

„V tuto chvíli je v Pardubickém kraji hospitalizováno 252 sob. Na jaře to bylo 536 v těch nejhorších dnech. Z těch 252 je přibližně 22 na intenzivních lůžkách. To znamená, že jich není tolik, jak to bylo na jaře. Uvidíme, jestli se toto číslo udrží. Na jaře jsme byli až na 70 osobách,“ uvedl Netolický.

Zdůraznil, že není epidemiolog, ale zdá se mu, že omezit vánoční akce je to minimum, které je třeba udělat, aby se podařilo dopady epidemie na nemocnice zmírnit. „Jestli to bude stačit, to si nejsem jistý, protože ty počty jsou enormní a vzpomeňte si, co se dělo k zastavení šíření koronaviru v té první, druhé, třetí a čtvrté vlně,“ připomněl Netolický.

„Já jsem očekával, že pokud bude vyhlášen nouzový stav, tak se začne jednat o povolávání mediků a dalších profesí. To si myslím, že bude jedna z věcí, která možná bude na řadě v těch dalších dnech a týdnech, protože pokud jsem sledoval situaci nejen v Pardubickém kraji, ale i v dalších krajích, tak je evidentní, že zdravotnický personál bude potřeba. To je možná zajímavé na to upozornit, že mezi tou jarní a zimní vlnou je ten personál méně stabilní. Já jsem se domníval, že je to jen u nás, ale ono je to i v jiných krajích. Je to důkaz toho, že ten personál je unavený. A může se stát, že povolat mediky bude třeba i při menším počtu pacientů,“ varoval dále hejtman Pardubického kraje.

Kupka připomínal, že stále ještě opoziční, ale v budoucnu vládní strany volaly po posílení kapacit PCR testování. Kdyby se toto stalo, nemuseli jsme se podle Kupky dostat do situace, v jaké jsme dnes.

„Samozřejmě, že si uvědomujeme, že ta situace je naléhavá. Je iluzorní myslet si, že by v tuto chvíli bylo možné sedět se založenýma rukama. My jsme představili včera (ve středu) plán toho, jak by Česká republika měla zvládnout covid. Ve třech konkrétních časových osách. Toho, co je potřeba udělat, aby bylo možné pomoct nemocnicím, aby bylo možné zajistit převozy pacientů. Mimochodem i z krajů přichází odezva, že daleko nejpodstatnější je jednat se zástupci středních zdravotních škol a vysokých škol a nabídnout studentům, aby se do té práce zapojili a domluvit se s nimi,“ apeloval Kupka na kabinet.

Zdůraznil také, že koalice SPOLU dávala vládě doporučení, jak se současné nelehké situaci vyhnout. „Vláda nás moc neposlouchala,“ připomněl.

A Havlíček rychle přešel do protiútoku.

„Já mám pocit, že se pan místopředseda ODS nedostal z té stále ještě opoziční rétoriky. Nelogické a zmatečné,“ vypálil Havlíček.

Jedním dechem dodal, že vláda zpřísňuje opatření ve stejné době jako Rakousko či Německo. „Nevím, pane místopředsedo, ta vaše včerejší tiskovka, tak jestli vy ji považujete za logickou a nezmatečnou, tak každý asi žijeme v jiné zemi,“ uhodil na Kupku Havlíček. „Ale já rozumím tomu, že vy nemáte žádné geniální řešení. On ho totiž nemá nikdo, pane místopředsedo,“ dodal ještě.

Pokud jde o testování občanů na covid, tak podle Havlíčka je iluze myslet si, že PCR testy v sebevětším rozsahu situaci vyřeší. „Testování tomu pomůže, ale nevyřeší to,“ uvedl Havlíček. „Jak chcete trasovat, když máme dnes 22 až 23 tisících pozitivních?“ ptal se ve studiu ČT Havlíček.

„Trasovat při takovýchto číslech je pozdě,“ odpověděl ministrovi moderátor Kubal.

Havlíček obrátil pozornost diváků k zákazu konání předvánočních trhů, který vyhlásil spolu s premiérem Andrejem Babišem. Zákaz adventních trhů se mu zdá logický, protože na trzích se koncentruje velké množství lidí, kteří pojídají jídlo a popíjejí. „A logicky by mohli virus přenášet,“ upozornil Havlíček.

Naproti tomu v obchodních centrech lidé musí nosit respirátory a provoz obchodů se řídí určitými opatřeními o počtu zákazníků v prodejnách.

Když znovu dostal slovo Kupka, ohradil se proti Havlíčkovu útoku na středeční tiskovou konferenci budoucí vlády ke covidu.

„Já musím zareagovat na ten úplně zbytečný útok na včerejší tiskovou konferenci. Vláda doposud nikdy nepředstavila plán, který by zahrnoval více časových období a ukazovala na jednu z důležitých věcí pro zvládnutí té pandemie, že se budeme muset s covidem naučit žít. A že to bude znamenat zvládnout věci, které známe. Naprosto souhlasím s tím, že tu není nikdo, kdo by měl geniální řešení. Ano, je to pravda. Geniální řešení neexistuje, neexistuje nic, co by dokázalo ten covid vypnout. Ale zároveň je důležité sdělovat veřejnosti nepříjemné pravdy, dělat rozhodnutí, která jsou předvídatelná a plánovaná a která v tomto směru mají i nějaký elementární řád,“ řekl Kupka.

Celý duel naleznete zde

Havlíček Kupkovi okamžitě vmetl, že teď vypustil jen několik frází. A to nebylo všechno.

„Jedna vláda zavede systém O-N (očkování a prodělání nemoci), druhá vláda zavede zase to testování. To si myslím, že je špatně. Daňový poplatník už v tom musí mít zmatek," tepal Kupku Havlíček. „A druhá věc, vy fakticky omítáte, že by se mělo zavádět povinné očkování v určitých segmentech. To je věc, kterou zavádí celá Evropa a já si myslím, že nelze strkat hlavu do písku. Někdo už musí říct, že to povinné očkování po určitých segmentech nás prostě nemine."

Když se dostal ke slovu Netolický, upozorňoval, že nemocnice teď v době covidu dělají prakticky všechno. Na jedné straně léčí pacienti a na straně druhé očkují. Kdyby se očkovalo u praktických lékařů, jako je to u jiných nemocí, nemocnicím by se ulevilo. „V rámci nouzového stavu by se hodilo narovnat i tuto disproporci,“ žádal Netolický.

Vedle toho žádal vládu, aby různá opatření připravovala s právní precizností, aby je dříve či později soudy nerušily.

Kupka vysvětloval, proč koalice SPOLU odmítá povinné očkování.

„Nepodařilo se zabránit šíření dezinformací a v okamžiku, kdy to velká část veřejnosti vnímá jako útok na svobodu a nedůvěřuje těm očkovacím látkám, tak jak chce prosadit povinné očkování. Já si nedovedu představit, jak byste k tomu některé lidi dokázali přinutit,“ upozornil Kupka.

Politici by podle jeho názoru měli přemýšlet spíše o tom, jak tuto společnost opět spojit.

„Nezlobte se, ale mně to přijde jako hrozně idealistické představy. Neříkám, že je to špatně, ale připadá mi to, jako bych četl Rychlé šípy,“ ozval se Havlíček. Osobně by hlasoval pro zavedení povinného očkování u některých profesí a u občanů starších padesáti let.

