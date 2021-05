Fiala nebude rád. Martin Kuba upřímně řekl, co si myslí o akci s nedůvěrou vládě

Česká vláda dála rozvolňuje protiepidemická opatření a v plánů má také změnit testování. O tom, zda je Česko dostatečně opatrné a dělá vše pro to, aby nepřišla páta vlna, v pondělním pořadu Interview ČT24 hovořil předseda Asociace krajů a jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS). Kritizoval ministra zdravotnictví za jeho nesrovnalosti v oznamování svého majetku i za rozhodnutí o ukončení spolupráce s Mezioborovou skupinou pro epidemické situace (MeSES). Závěrem pak prozradil, co si myslí o snaze koalice SPOLU vyslovit nedůvěru vládě.

Česko rozvolňuje a týden po týdnu se vrací k normálnímu životu, podle jihočeského hejtmana by se již neměl opakovat loňský scénář, jelikož máme již zcela jiné výchozí podmínky: „Velká část populace je naočkována a hlavně skupina nad 55 let. Právě těchto lidí leželo nejvíce v nemocnicích a muslo se Česko zavírat,“ sdělil, že riziko, že by opět skončili tito lidé na lůžku se výrazně eliminovalo.

Nyní je podle něj třeba, aby vláda správně uchopila plán rozvolnění. V tomto kontextu nerozumí rozhodnutí šéfa resortu zdravotnictví Petra Arenbergera (za ANO) o ukončení spolupráce s Mezioborovou skupinoou pro epidemické situace (MeSES), která od konce března radila ministerstvu zdravotnictví v boji proti pandemii.

„Moc ho nechápu. V MeSES jsou lidé, jejichž názory stojí za to poslouchat. Vždy je dobré se s doborníky dommluvit, aby si poltik uměl udělat názory na to, jaké krpky jsou prioritní a neefejtivnější,“ zdůraznil, že si zdravotnictví nemůže dovolit odříznout rady odborníků.

Upozornil, že ať padají jakékoliv odborné názory, vždy to bude politické rozhodnutí. „Politici by měli poslouchat názory z MeSES. Musí je zvážit a do svých rozhodnutí zakomponovat. Hledání srpávného řešení je vždy kompromis. Nerad bych, abychom se tvářili, že za to, co se tu děje, má zodpověnost hlavně pan doktor Petr Smejkal a jeho skupina MeSES. Zodpovědnost má premiér a vláda,“ doplnil jihočeský hejtman.

„Teď by nás neměli děsit jenom koronavirová čísla. Je třeba zaměři se na to, aby se sem nezavlekla mutace, která bude rezistentní vůči očkování. Alespoň do doby, dokud nebudeme mít proočkovanou populaci,“ zmínil Kuba po jednání s odborníky, jaké kroky je teď podstatné sledovat.

V červnu vláda rozhodla, že mají být zdarma dva testy PCR a čtyři antgienní, s čímž Kuba souhlasi. „Cesta vlády je v tomto v tuto chvíli správná,“ řekl Kuba svůj názor. Jak to bude například s nošením roušek o prázdninách nechtěl nyní odhadovat. „To teď nikdo neví, je třeba dělat kroky postupně,“ podotkl.

Je dost možné, že v této situaci skončí další ministr zdravotnictví. Kubovi přijde komické, že premiér chce v úterý rozhodnout o dalším působení Arenbergera ve vládě. „Ministerstvo zdravotnictví poslední dobou vypadá jako orloj. Je to až úsměvné, působí to až tragikomicky. Je to smutný trend součansé politiky,“ míní Kuba.

Jedním dechem dodal, že například za Nečasovy vlády by si Arenberger pro jeho kontroverze ani neškrtl. „Přiznejme si, že co se děje ve vládě a co předvádí ministr Arenberger se svými daňovými a majektovými příznáními, by nikdo z nás ve vládě Petra Nečesa nepřežil ani čtyři dny. Tento systém ve vládě podle mého nastavuje právě premiér Babiš,“ míní politik.

Závěrem Moderátorka Babrora Kroužková tlačila kubu do odpovedí na otázku, zda jako člen ODS souhlasí s tím, že se kolaice SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) spolu s Piráty a Starosty a nezávislými (STAN) vyvolá v červnu hlasování o nedůvěře vládě.

„Se mnou to nikdo nekonzultoval a ještě jsem si neposlechl scénář, který nastane poté. Pokud mi někdo řekne, že plán B vůbec nemáme a riskujeme, že otevřeme cestu prezidentovi, o tkteré nevíme, jak se bude vyvíjet, pak bych k tomu byl trochu opatrnější. Nevím, zda je to neideálnější řešení,“ vyslovil se předseda Asociace krajů a jihočeský hejtman Martin Kuba.

