Fiala nově s platem 312.500. „Nemám radost,“ hájí se. „Prolhaný lháři,“ křičí lidé

Premiér Fiala z navýšení platu politikům radost rozhodně nemá, řekl pro server Blesk v pořadu Ptám se, pane premiére. „Já z toho žádnou radost nemám. A není to vůle vlády, ani to není moje vůle, aby rostly tímto způsobem platy ústavních činitelů, naopak moje vláda v roce 2022 zmrazila platy politiků a pak jsme udělali úpravu od roku 2024, že jsme snížili valorizaci. Tak, jak se snížila valorizace důchodů, snížili jsme valorizaci platů ústavních činitelů,“ obhajoval se Fiala před tváří veřejnosti.

Vysvětloval, že zvýšení platů je důsledkem rozhodnutí Ústavního soudu. „To, co se teď děje, je důsledek rozhodnutí Ústavního soudu, který řekl – ‚vy jste to snížili, ale to nepřipadá v úvahu‘, soudci to musí mít tak, jak to bylo, a na to jsou navázány platy státních zástupců, ústavních činitelů a všech dalších. To je debata, která je těžká, protože se to nedá vysvětlit veřejnosti,“ vysvětloval Fiala v pořadu Ptám se, pane premiére.

A zdůraznil, že jeho vláda se musela přizpůsobit rozhodnutí soudu. Nezvyšuje si tedy plat svéhlavě. „Není to vůle vlády, my bychom takovým způsobem platy rozhodně nezvyšovali nikomu. Ani soudcům, ani státním zástupcům, ani ústavním činitelům, tedy politikům. Soud nějak rozhodl a my se s tím musíme nějak vyrovnat. Není to úplně jednoduché, abychom dostáli zákonům, které teď jsou, a judikatuře Ústavního soudu. A nějak si s tím poradíme, protože já také nepovažuju za možné nebo za dobré, aby platy politiků – ale vlastně nikoho – rostly nad rámec toho, jak rostou průměrně platy lidem ve společnosti,“ sliboval premiér Fiala.

Tezi jak premiéra Fialy – tak i ministra financí Zbyňka Stanjury i předkladatele navýšení platů politikům ministra práce a sociálních věci Marina Jurečky, kteří to vidí stejně jako premiér – se postavil se svou argumentací ústavní právník Jan Kysela.

„Ústavní soud rozhodně neříká, že musí o 14 % vzrůst plat poslancům, senátorům nebo ministrům. Z hlediska politiků je obtížně akceptovatelné, že porostou platy soudcům víc a víc, zatímco ty jejich nikdy ne, protože jsou odpovědní voličům a ti by jim nejraději nedali žádné peníze,“ řekl Novinkám ústavní právník Jan Kysela, poradce prezidenta pro Ústavu a právní otázky – s tím, že Ústavní soud mluvil o tom, že je neústavní zmrazit platy soudcům, nikoliv politikům. Těm se podle této logiky může plat klidně i snižovat. A že je jen na politicích, aby takovou úpravu legislativy připravili a předložili k hlasování do parlamentu. Jenže k tomu celé tři roky, kdy se k nynějšímu prudkému zvyšování jejich platů schylovalo, politici nepřistoupili, připomíná Kysela.

„Kdybych měl tu moc a nezasahoval by do toho nikdo jiný, tak bych se nikdy nebavil o platu politiků, protože je to věc, která se týká mě, a tak to prostě být nemá. Tady má být nějaký automat, ten automat má fungovat a politici o svých platech nemají rozhodovat. Ale to se bohužel neděje,“ podotkl premiér ke zvyšování platů politiků.

Bylo vidět, že je premiérovi kritika společnosti nepříjemná. „Tady jsme fakt v divné situaci, která by nemusela nastat, kdyby tady fungoval ten mechanismus,“ dodal Petr Fiala, aniž by ukázal na (ne)iniciativu vlastní vlády takový mechanismus za poslední tři roky vytvořit a uvést v život. „Zmražení? Musíme něco vymyslet. Já si myslím, že zmražení vede k jedné věci, že když se to rozmrazuje, skokově to roste,“ pravil premiér k myšlence zmražení platů politiků. Anketa Jakou měsíční apanáž by měla dostávat manželka prezidenta České republiky? 0 Kč 97% 1 - 10 000 Kč 1% 10 001 - 40 000 Kč 0% 40 001 - 80 000 Kč 2% Více 0% hlasovalo: 8833 lidí

A pod rozhovorem s premiérem Petrem Fialou se rozjela diskuse, kde jen málokdo hájil postoj premiéra. Připomnělo se snížení valorizace důchodů, které prošlo ve zrychleném řízení během několika málo měsíců. „Jasně, inflační zákonná doložka pro důchodce byla uměle a zrychleně torpedována, u politiků neplatí nic, ani morálka, ani sliby, ani volební programy... ale Fialu to velmi mrzí...“ napsal k slovům premiéra Fialy sarkasticky Jiří Plechatý.

Došlo i na tvrdá slova o tom, že Petr Fiala je chronický lhář. „Fialo – odstup – nevadí ti, že se ti celý národ směje? Nevadí ti, že se ti vysmívají i v zahraničí? Nebo místo ,politologie’ jsi měl předmět ,asertivita’ a ,vysmívání se občanům’? Jsi lhář – chronický prolhaný lhář.“

Měli by jít politici příkladem? Taková otázka zazněla v diskusi. Doplněná o výzvu, aby si politici platy snížili, nenavyšovali. „Státním zaměstnancům, tj. kuchařkám, školníkům, úředníkům přiznat 1400 Kč, místo toho, abyste jim dorovnali platy ze zákona o inflaci – ale sobě dorovnáte??? Vy máte jít příkladem a pokud lidem s nejnižšími příjmy dáte takovou almužnu, tak Vám vůbec nic. Vy, za svoji neschopnou práci, byste si měli spíše platy o 10 % snížit!“ hřímala v diskusi premiérova jmenovkyně Ivana Fialová.

V diskusi přišel i návrh, spíše k zamyšlení, jak zvýšení platů řešit. Že politici by transparentně měli nově nabyté peníze odeslat neziskovým organizacím pro lidi s nízkými platy. „Navrhuji, aby pokud už poslanci ,musí’ souhlasit se zvýšením platu, aby jej odesílali na fond, z kterého je budou dostávat lidi s nízkými příjmy, třeba kuchařky ve školách, zapisovatelky u soudu, uklízečky a další profese, které jsou špatně placené.“

