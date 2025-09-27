Fiala se upíná k Ukrajině. Stonjeková tuší proč a není to hezké

Hostem pořadu XTV „Podtrženo, sečteno“ byla komentátorka Karolina Stonjeková. V úvodu rozhovoru okomentovala titulek: „Volit od 16 let? Fiala otočil, mladí ho prý přesvědčili. Už je ale zřejmě pozdě.“
„Mně se líbí ta fáze toho titulku ‚Fiala otočil‘, jelikož by to nebylo poprvé, ale dost možná to bude po příští sobotě naposledy. Ale tahle volba mladých od 16 let, to je vlastně taková korespondenční volba římská II.,“ míní Karolina Stonjeková.
Už teď je podle ní zřejmé, že korespondenční volba nevyšla. Statisíce hlasů ze zahraničí pro koalici Spolu se nepohrnou. Většina z nich sice bude pro Spolu, ale ne tolik, kolik si od toho slibovali. „Takže je potřeba vyškrábnout ty hlasy někde jinde,“ domnívá se komentátorka a zmínila studentské volby, v nichž si Spolu přišlo na své. „Tak se budeme najednou s prosíkem obracet na šestnáctileté chlapce a děvčata. Dokonce ani pan premiér, který to dlouho odmítal, by najednou nebyl proti. Vyjadřoval se o mladých, že jsou správně hodnotoví, že dokážou správně vyhodnotit nebezpečí, které nám hrozí z Ruska. Dokonce tam padla věta, že jsou ‚hodnotovější‘ než jeho generace,“ řekla Stonjeková a připomněla kontroverzní německou píseň, v níž se před časem zpívalo, že babička je svině, protože jezdí neekologickým vozem a jí maso.
Zbláznil se premiér?
Moderátor Luboš Xaver Veselý mluvil o tom, že premiér neustále někoho označuje za kolaboranty a je posedlý Ruskem. „Ten člověk se nějak zacyklil. Nechci říct, že se zbláznil,“ podotkl Veselý.
„Už to tak vypadá,“ reagovala komentátorka. „A hlavně, ten člověk nic jiného nemá. Ale pořád tady máme probíhající konflikt na Ukrajině, takže je třeba z toho třískat politické body. Nízké daně, které sliboval, už znovu slibovat nemůže, protože by byl pro smích. Navíc ODS se tváří, že nízké daně nejsou pro ně důležité. Obsluha státního dluhu příští rok bude stát sto miliard korun. Jediné, co mohou udělat, je strašit, strašit a strašit. Příští sobotu po 14 hodině nám to strašení definitivně skočí,“ řekla komentátorka a dále se vyjadřovala k titulku: „Fialova vláda žene živnostníky do kouta, odvody rekordně rostou.“
„Novináři si toho začínají všímat pozdě, jelikož tohle je už záležitost, která je stará poměrně dlouho. Svého času jsme tady my, živnostníci, nadávali na Andreje Babiše, řada z nich upínala své naděje, že tu bude pravicová vláda, ale ta hravě strčila do kouta Andreje Babiše,“ připomněla Stonjeková a řekla, že ODS nemůže nic slibovat. „Pro ně ti živnostníci, kterým teď šlapou na krk, byli jednou ze základních voličských skupin. Byli to ti, ke kterým se mohli obracet pro hlasy, a vždycky je tam našli. Živnostníci si vždy vyhodnotili, že je pro ně lepší pravicový Fiala než levicový Babiš. Ale teď je to všechno úplně jinak,“ připomněla Stonjeková.
A dodala, že stejně tak jako Fiala nemůže slibovat nižší daně, nemůže slibovat ani lepší prostředí pro podnikání. Za Fialovy vlády se totiž podle jejích slov prostředí pro podnikatele signifikantně zhoršilo.
„Jak se mohlo stát, že ODS, strana podnikatelů, živnostníků, teď nenávidí každého, kdo podniká. Každého, kdo jde do rizika zaměstnat lidi, kdo platí daně… Co se tam přihodilo?“ chtěl vědět moderátor.
Stonjeková míní, že ze značky ODS už zbyla jen tři písmena. Ale s původní ODS to už nemá nic společného, protože se moci chopil pan Petr Fiala a jemu podobní.
„Pan ministr Zbyněk Stanjura také sliboval, že bude snižovat daně, a po volbách řekl, že to byla jenom taková billboardová zkratka. Proto teď nic konkrétního neslibují. Vědí, že by to procházelo testem, v němž si budou lidé odškrtávat, co všechno z toho nejenže nesplnili, ale nakonec udělali pravý opak,“ vyjádřila se komentátorka.
Petr Fiala a jeho věrchuška podle ní předpokládají, že volby vyhrají, když budou strašit Ruskem. Je to jediná karta, která jim ještě zbývá. „Doufali, že se jim v Praze podaří enormně dobrý výsledek díky tomu, že zaangažovali Lipavského. Byla to sázka na špatného koně. Lipavský žádný dobrý výsledek v Praze neudělá. Praha je poslední bašta, která jim zbývá, ale ani tam už to není slavné. Kdybyste měl ukázat, jak se nemá sestavovat kandidátka, tak přesně takhle by to vypadalo,“ zmínila Stonjeková.
Všichni to mysleli dobře
Na přetřes přišla také kauza Dozimetr. „Nebyl jsem vědomě součástí zločinecké organizace, řekl Hlubuček u soudu v kauze Dozimetr,“ odcitoval moderátor novinový titulek a přiblížil tvář vazebně stíhaného Petra Hlubučka, někdejšího náměstka pražského primátora a exčlena dozorčí rady pražského Dopravního podniku.
„Nevím, jestli dobře vidím, ale zorničky už nejsou rozšířené. Jak byl nyní vyslýchán a jak byl u toho soudu, zřejmě mu nezbývá tolik času dopřávat si kokain v konspiračních bytech,“ podotkla Stonjeková a zmínila, že v české politice je pár lidí, u kterých má rovněž podezření, že užívají nelegální drogy.
Veselý v nadsázce oponoval, že Hlubučkovi na fotografii od soudu nejspíš jde hlavou: „Kde já jsem se přimotal k tomu Dozimetru? Vždyť já nikoho neznám. Nikdy jsem ani korunu neodnesl. Jak je možné, že tady sedím a vedle mě právní zástupce?“
Stonjeková se zasmála. „Tak, všichni se k tomu přichomýtli tak nějak náhodou. Pan Blažek taky dodneška nepřiznal, že udělal botu, pořád si myslí, že chtěl obohatit stát o miliardu korun. To, že to bylo z nelegální činnosti, to jako vem čert. Všichni to mysleli dobře, nikdo nevzal ani korunu, ale jisté je, že miliardami z trestné činnosti byla financována jak TOP 09, tak i Hlubučkovo hnutí STAN,“ řekla komentátorka.
autor: Naďa Borská