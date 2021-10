Fialovo sólo u Moravce: Přijde těžká zima. To Babiš. Vystrčil to dělá výborně, Zeman má mít prostor se vyléčit

reklama

Anketa Chcete Andreje Babiše za příštího prezidenta? Ano 72% Záleží na dalších kandidátech 15% Ne 13% hlasovalo: 27611 lidí

Fiala lidem na rovinu sdělil, že teď Česko nečeká nic pěkného.

„To, co nás čeká a co čeká Českou republiku, není vůbec dobré. To, jak hospodaří vláda Andreje Babiše, je opravdu zoufalé a musím lidem říct, že ta příští zima bude těžká,“ zdůraznil Fiala.

Lidem podle něj bude třeba pomoct, a to skrze fungující systém sociálních dávek, konkrétně skrze příspěvky na bydlení.

„Vláda má k dispozici také peníze z cen emisních povolenek. Tam je asi 27 miliard a ty peníze by se teď bezezbytku měly využít k tomu, aby se pomohlo lidem, kteří se dostávají do problémů. A měly by se využít také k tomu, aby si lidé mohli instalovat solární panely na střechy. ... Já jsem opravdu zděšen z toho, kam až vláda nechala situaci dojít,“ tepal Fiala končící Babišův kabinet.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Musíme lidem opravdu říct, že ta země opravdu není v dobrém stavu. Po letech vlády Andreje Babiše máme problémy. Ale my nemůžeme lidi nechat v nejistotě. My jim musíme pomoct a připravit i střednědobá opatření. Ale to, že ta zima bude těžká, to je prostě pravda,“ bil Fiala na poplach.

Snížení DPH na nulu, což sliboval končící vicepremiér Karel Havlíček, se podle Fialy vládě nemůže podařit, protože by to musela vyjednávat i v Bruselu, což se v tuto chvíli neděje.

„A druhá věc je, že když snížíte DPH u energií na nulu, tak ho zase jednoho dne bude muset zvýšit, takže dojde ke skokovému zvýšení ceny energií,“ připomněl Fiala.

Ze střednědobého hlediska je třeba podle Fialy debatovat v EU a varovat před příliš rychlým zezelenáním ekonomiky EU. Na příkladu Velké Británie totiž vidíme, že ostrovní království se dostalo do velkých problémů, protože v posledních týdnech nefouká vítr a britská vláda řeší, kde vzít energii.

Vláda v Praze proto musí vést debaty o posílení jaderné energie, o možných dodávkách zkapalněného plynu z USA a tak podobně. Jen takovýmito dlouhodobými kroky bude možné dostat ceny energií pod kontrolu.

Pokud jde o české podmínky. podle Fialy selhal končící ministr průmyslu a vicepremiér za ANO Karel Havlíček i Energetický regulační úřad. „Já teď chci a vyzývám ministerstvo, aby lidem dali relevantní informace, aby se lidé uklidnili. Lidé si ty energie platí, ale počítali s tím, že jim někdo energii dodá, ale teď jsou v nejistotě. S tím je třeba něco dělat. Hned,“ vypálil nekompromisně.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. ODS



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Energetický regulační úřad podle Fialy také pochybil, protože z hlediska možného budoucího premiéra nedostatečně kontroloval počínání společnosti Bohemia Energy.

A poté znovu zopakoval, že celé Česko se musí připravit na obtížnou zimu. A pokud by někdo sliboval, že s tím za krátkou dobu něco udělá, podle Fialy by neříkal pravdu. „Ale v krátkodobém horizontu s cenami energií neudělá nikdo nic, a kdybych to tady sliboval, tak bych dělal tu politiku, kterou dělat nechci,“ volal před kamerami Fiala.

Zdůraznil, že hospodaření celé republiky je znovu třeba postavit na nohy, ale to se povede jen tehdy, pokud bude důkladně přepracován i rozpočet na příští rok. Poslední rozpočet podle Babišovy vlády skončí pod stolem jako rozpočet absolutně špatný a budoucí vláda ho přepracuje. To však bude znamenat, že Česko začne rok 2022 v rozpočtovém provizoriu.

„Já kdybych měl tu možnost, tak bych dal každému ministrovi za úkol, aby našel ve svém resortu úsporu ve výši 6 procent, což fakt není moc. Tak nakonec ušetříme těch 100 miliard. Kdybych to řekl v domácnosti, tak lidé podle mého názoru těch 6 procent najdou. Takže to musí dokázat i stát,“ zdůraznil Fiala.

Připomněl, že ministerstvo vnitra platilo za výměny pneumatik u jednoho auta až 40 tisíc korun, což se Fialovi zdálo neuvěřitelné. Šetřit stát musí také na dotacích pro velké subjekty a na dalších věcech.

„A já budu ještě chtít, aby v našem programovém prohlášení byly konkrétní věci, které si lidé budou moct ověřit. ... Já přicházím také s určitou otevřeností, jak to ostatně teď dělám, když říkám, že ta energetika nejde krátkodobě vyřešit,“ zdůraznil Fiala.

Nikoli poprvé také konstatoval, že za ODS a za celou koalici SPOLU odmítá zvyšování daní. „Zase to řeknu, jak to je. Ještě to jde zvládnout. Pokud se ještě teď podaří upravit ten rozpočet, tak zkrotíme tu drahotu a nebudeme muset ty daně zvyšovat,“ pravil Fiala.

Zdůraznil, že koalice SPOLU bude o tomto tématu debatovat i se sesterskou koalicí Pirátů a Starostů a věří, že najdou shodu, protože lidé dali oběma koalicím důvěru k tomu, aby se domluvily a společně zvládly provést tolik potřebnou změnu.

Došlo i na českou politiku ve vztahu k EU. Fiala si umí představit, že vznikne post ministra pro české předsednictví v EU, jenž by však řešil nejen samotné předsednictví, které Česko čeká ve druhé polovině roku 2022, ale i jiná témata.

„Já jako politik a politolog dlouhodobě upozorňuji na to, že nemáme tu evropskou agendu dlouhodobě připravenou. Tady se často říká ‚ještě to neřešme, ještě je to daleko‘, ale pak se najednou říká, že ‚teď už je pozdě‘, že teď už nic nevyřešíme,“ kroutil hlavou Fiala.

Zdůraznil, že Česko může patřit mezi nejúspěšnější země na světě, ale k tomu potřebuje kvalitní dopravní infrastrukturu, aby byl k dispozici dostatek bytů a tak podobně. To všechno Babišova vláda zaspala a to bude třeba napravit. Sem patří i řešení energetických otázek a musí se vycházet z toho, jaké má Česko energetické možnosti.

Fiala věří, že se mu podaří Česko posunout kupředu, protože tři strany už dokázaly spojit své síly v koalici SPOLU a předseda ODS věří, že stejná dohoda se podaří uzavřít i s koalicí Pirátů a Starostů a že všichni společně budou poté pracovat ve prospěch Česka.

Má za to, že Andrej Babiš bude se svým hnutím ANO tvrdou levicovou opozicí. „Musíme respektovat ten výsledek, který má hnutí ANO. To je silný výsledek. Výsledek od levicových voličů, protože je volili lidé, kteří v minulosti volili ČSSD a KSČM,“ připomněl Fiala.

Babiš podle Fialy dělal populistickou politiku, ale po boku s ČSSD prosazoval i levicovou politiku.

Fiala v tuto chvíli nechce říkat, jak budou obsazeny posty předsedy Sněmovny, místopředsedů Sněmovny a další. Podle Fialy bude zásadní, aby na těchto místech seděli lidé, kteří svou práci berou jako službu veřejnosti. Takto se podle Fialy chová např. předseda Senátu Miloš Vystrčil. „Podívejte se, jak výborně zastává pozici předsedy Senátu Miloš Vystrčil,“ uvedl doslova Fiala.

Miloš Vystrčil ODS



senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Moravec poté přehodil výhybku ke zdravotnímu stavu prezidenta Miloše Zemana.

Fiala zdůraznil, že až do 8. listopadu není třeba, aby prezident Zeman činil některé politické kroky, a má mít všechen čas a prostor k tomu, aby se mohl léčit. Fiala konstatoval, že z lidského hlediska může onemocnět každý člověk a každý člověk má právo dostat klid k léčení.

„Ale teď se dostáváme k té otázce politicko-kulturní. Je strašné, co se děje. To, co se děje, vede k tomu, že lidé ničemu nevěří. Vezměte si, že pan předseda Poslanecké sněmovny odjel do nemocnice a podal nějakou interpretaci veřejnosti. Proti tomu, co řekl, se částečně ohradila Policie ČR i Ústřední vojenská nemocnice. To je přece obrovská krize důvěry ve stát a s tím musíme něco dělat,“ upozornil Fiala

Podle svých vlastních slov nechápe, proč vlastně Vondráček do nemocnice jezdil, protože 8. listopadu by se Poslanecká sněmovna ze zákona sešla tak jako tak.

Mgr. Radek Vondráček ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Podívejte se, k čemu to vede, jen k dalším dohadům a k další nejistotě. To vede k tomu, že nikdo ničemu nevěří. Já jsem připraven požádat o schůzku u prezidenta, až bude přeložen na normální pokoj. Do 8. listopadu je tady prostě čas,“ zdůraznil Fiala.

Ing. Miloš Zeman BPP

První přímo zvolený prezident ČR

prezident České republiky Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

A na závěr přidal ještě jeden úder.

„Je potřeba tu důvěru vrátit a musí se na tom podílet všichni, i Kancelář prezidenta republiky, i klíčoví politici. To, jak Kancelář prezidenta republiky informuje, to je samozřejmě obrovský problém, a je to i tím, co se tu dělo v posledních letech – ten populismus, polopravdy, výmysly, to rozdělování společnosti. Toto musí přestat, abychom znovu obnovili důvěru lidí ve stát a v jeho instituce,“ uzavřel Petr Fiala.

Psali jsme: V pětikoalici si ty problémy vůbec neuvědomují. Green Deal. Dukovany bez Rusů? To ještě může hodně mrzet, varuje Švihlíková Piráti, „nebrečte“, to jsou nesmysly. Tři největší mýty voleb Tlak veřejnosti bude silný. Tohle už nepůjde... K čemu se schyluje po volbách? Ondřej Neff tuší Temné postavy ODS. Bacha, Piráti. Hejtmanka za STAN varuje

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.