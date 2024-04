Fialův kamarád z Polska... S komandem na opozici, ale Bruselu to nevadí

reklama

Poté, co Fialova vláda zrušila společné zasedání se slovenskou vládou Roberta Fica, se pětikoaliční kabinet nejvíce přátelí s novou polskou vládou Donalda Tuska, která loni nahradila vládu Práva a spravedlnosti.

Tuskova Občanská platforma teď provádí čistky v televizi, ve státních úřadech i ve firmách se státní účastí. Političtí protivníci jsou zatýkáni a provádějí se u nich domovní prohlídky, cituje Bobošíková světové agentury a některá polská média.

„Český a polský premiér se setkali před pražským jednáním V4, kterou Fialova vláda v podstatě opovrhuje, na společné tiskové konferenci pak nešetřili vzájemnými komplimenty. Premiér Fiala o svém polském protějšku hovořil jako o Donaldovi, prohlásil, že se shodnou v pohledu na hodnoty, které je dnes důležité prosazovat a hájit,“ pokračovala Bobošíková.

V tomto kontextu připomněla, jak bylo Polsko kritizováno českou eurokomisařkou Věrou Jourovou kvůli údajnému porušování právního státu. „Ukázalo se, že Komisi ani tak nevadila úroveň právního státu v Polsku jako spíše vláda konzervativní strany Právo a spravedlnost. Jakmile totiž vznikla progresivní vláda Donalda Tuska, Brusel rozmrazil pro Polsko mnohamilionové fondy,“ zmínila moderátorka.

V prosinci přerušila polská veřejnoprávní televize vysílání zpravodajských pořadů a Tuskova vláda bleskově vyměnila vedoucí pracovníky. Jako důvod uvedla, že za předchozí konzervativní vlády se prý veřejnoprávní televize příliš politizovala.

Bobošíková se pozastavuje nad tichem z Bruselu. „Polské změny ve veřejnoprávním médiu nevadí, to pokus o změny ve veřejnoprávní televizi a rozhlase na sousedním Slovensku okamžitě narazily na tuhý odpor nejen progresivistické opozice, ale také u komisařky Věry Jourové. Ta Slovensku vyhrožuje finančními sankcemi, pokud by zákon skutečně změnilo. Polská vláda Fialova přítele Tuska se přitom změnou zákona vůbec neobtěžovala, personální převrat provedla ze dne na den a eurokomisařka Jourová mlčí.“

Mlčí také veřejnoprávní Česká televize: „Převrat v polské veřejnoprávní televizi nestál České televizi ani o zařazení do hlavních zpráv a dostal se pouze do okrajového pořadu Horizont 241. Nepoměrně méně dramatická situace na Slovensku se ale v České televizi propracovala do hlavní zpravodajské relace. Když dva dělají totéž, není to totéž. Pokud se snaží zákonnou cestou změnit situaci veřejnoprávních médií Ficova vláda, se kterou se vláda Petra Fialy bavit přestala, je to pro Českou televizi zpráva dne. Pokud totéž mnohem brutálnějším způsobem udělá vláda Fialova přítele Donalda, český koncesionář se o tom dozví jen na okraj a ve zcela jiném duchu,“ podotkla Jana Bobošíková.

Kdo však nemlčí, jsou polská alternativní média. Původně malý nezávislý kanál televize Republika se stal útočištěm řady bývalých vyhozených veřejnoprávních novinářů. Televize Republika dnes jako jediná stanice v Polsku informuje o protestech proti Tuskově vládě. Stala se druhou nejsledovanější stanicí v Polsku a na YouTube má přes milion odběratelů. Podle interních dat měla televize Republika za poslední měsíc téměř 50 milionů zhlédnutí jen na YouTube. Poté, co Tuskova vláda brutálně převzala veřejnoprávní média, vzrostla sledovanost této televize o 6 250 procent, zatímco sledovanost polské veřejnoprávní televize klesla o 65 procent, uvádí Jana Bobošíková.

„Podobně se Tuskova vláda snaží rozkolísat polskou centrální banku, její guvernér profesor Glapiński se netají tím, že je proti přijetí eura. Donald Tusk by se naopak viděl v eurozóně, nezávislá centrální banka mu v tom však překáží. Proto polská vláda sepsala sedm bodů, ve kterých guvernéru vytýká, že šel údajně na ruku předchozí konzervativní vládě. Zastání proti útokům polské vlády našel guvernér Glapiński u šéfky evropské centrální banky, která varovala před zásahy do nestrannosti této instituce,“ uvádí moderátorka.

Nová polská garnitura jde však ještě dál. Dva opoziční poslanci, bývalí ministři konzervativní strany Právo a spravedlnost, byli zatčeni přímo v prezidentském paláci, kam je prezident Duda pozval na slavnostní jmenování svých nových poradců.

Důstojníci polské tajné služby také udělali bez řádného úředního povolení v domě bývalého ministra konzervativní strany Právo a spravedlnost Zbigniewa Ziobra bez přítomnosti jeho advokáta nebo členů rodiny domovní prohlídku. Politik byl v tu dobu v zahraničí, kde měl podstoupit komplikovaný lékařský zákrok kvůli pokročilému stadiu zhoubné rakoviny jícnu, přibližuje Jana Bobošíková. Ziobrův kolega popsal průběh prohlídky jako „gangsterku“.

Ministr Ziobro byl jako šéf resortu spravedlnosti hlavní tváří Bruselem kritizované reformy soudnictví. Dozor nad jeho vyšetřováním vede prokurátorka, kterou kdysi odvolal z funkce.

„Vtrhnutí do domu smrtelně nemocného politika za nepřítomnosti jeho i jeho rodiny či advokáta je podle zpravodaje veřejnoprávní televize jen zúčtování, které od vlády Fialova přítele Donalda Tuska její voliči očekávají,“ komentovala moderátorka reportáž České televize k případu exministra Ziobra.

Hovoří se též o stíhání guvernéra polské centrální banky. Toho chtějí poslanci popotahovat kvůli nákupu státních dluhopisů. Tato standardní aktivita centrální banky totiž podle koalice porušuje Ústavu.

„Odpudivé je, že vláda taková očekávání plní a Brusel, strážce právního státu a lidských práv, mlčí. Bude Petr Fiala s polským přítelem Donaldem sdílet společné hodnoty i nadále? Bude se jezdit učit do Varšavy, jak s opozicí zúčtovat? Pokud ano, čekají Českou republiku hodně těžké časy,“ uzavřela Jana Bobošíková.

