„Stovky tisíc Kč za 100 billboardů.“ Kdo Fialovi platí kampaň? A proč tak levně?

Čeká Českou republiku restart? Podle premiéra Petra Fialy ano. Nebo by si to alespoň ministerský předseda přál. Přesně o tom je velká kampaň, která se vede napříč republikou, včetně množství billboardů, plakátů, on-line bannerů a grafických příspěvků na sociálních sítích i webových stránek restartceska.cz. Velké otazníky visí na financováním kampaně, kterou organizuje Pravý břeh – Institut Petra Fialy. „Vyšší stovky tisíc“ za sto billboardů? Nikdo neví, kdo kampaň reálně platí. Otázkou je i to, kdo takové výhodné podmínky zařídil.

Kampaň Restart Česka má představovat Fialovu vizi toho, kam by se naše země měla posunout. Do jaké míry může jeho vláda takových úspěchů dosáhnout, by mohli patrně posoudit politologové a experti z dalších oborů.

Co ale vyvolává velké otazníky, je rozsáhlá kampaň jako taková a její financování. To je totiž zahalené tajemstvím.

Zajímavé je, že premiérovu kampaň primárně nedělá jeho ODS, která se na ní sice podílí, ale na prvním místě je uvedená nezisková organizace Pravý břeh – Institut Petra Fialy.

Podle našich informací je součástí kampaně kolem 150 billboardů, což nepřímo potvrzuje i přímo Pravý břeh. Podle sdělení Michala Chládka z Pravého břehu „jde zhruba o sto billboardů“.

Naši redakci zajímalo, kolik bude masivní kampaň stát peněz a z jakých zdrojů ji Pravý břeh, který coby zapsaný spolek nemá žádný primární zisk, hodlá zaplatit.

Na webových stránkách kampaně ani na webu Pravého břehu není o financích žádná zmínka. Pravý břeh neuvádí dokonce ani financování vlastní organizace, kdo přispívá na provoz, za co utrácí. Neuvádí ani své výroční zprávy.

Cena kampaně na podporu premiéra a zdroje těchto financí nás pochopitelně zajímaly a Pravého břehu jsme se na ně ptali. Dorazila obecná odpověď.

„Předpokládáme, že se náklady budou pohybovat v řádu vyšších stovek tisíc korun. Financování kampaně bude vykázáno v souladu s platnými předpisy,“ uvedl Michal Chládek z Pravého břehu. Na otázky, odkud peníze na zaplacení kampaně jsou, kdo je Pravému břehu poskytl, už nereagoval.

Do jaké míry je reálná částka stovek tisíc korun za více než stovku billboardů po celé České republice? Obrátili jsme se proto na experty z oboru reklamy a marketingu. Podle dlouholetého marketingového experta z velké reklamní agentury je tato částka směšná a nereálná.

„Z vlastní zkušenosti mohu říci, že kampaň takového rozsahu stojí miliony a ne statisíce korun. Mám za sebou bezpočet kampaní a tohle vidím v řádech milionů. Pokud mají bigboardy, tak rozhodně. Kromě toho jsem viděl, že získali hodně prémiová místa. Reálné jsou miliony, žádné statisíce. Je samozřejmě otázka, zda skutečná částka za kampaň zaplacená bude odpovídat i tomu, co zaplatí přímo Pravý břeh. Jestli třeba většinu nezaplatí někdo jiný, ale to jsou jen spekulace. Rozhodně se těším na vyúčtování kampaně. Jednoznačně mohu říct, že statisíce jsou nesmysl, za tohle by nikdo nehnul prstem. Pokud ano, tak bych rád takovou firmu poznal, abychom věděli, u koho příště objednávat billboardy,“ sdělil PL zkušený expert na reklamu, který se podílí i na realizaci politických kampaní. Právě z tohoto důvodu si přál zůstat v anonymitě. Jeho odhad ceny nicméně pro ParlamentníListy.cz potvrzovali i další lidé z oboru.

Mnoho nezodpovězených otázek u premiérovy kampaně Restart Česka vidí i politolog Lukáš Jelínek.

„Napadají mě k tomu pouze otazníky. Na to, aby si malá neziskovka mohla dovolit takovouto kampaň, potřebuje skutečně štědré sponzorské zdroje. V případě předsedy vlády bychom měli znát, odkud tyto štědré sponzorské zdroje plynou. Kdyby kampaň financovala ODS nebo třeba Hospodářská komora či jiný silný subjekt, který má stejné zájmy jako premiér a dělali by společně kampaň, působilo by to pochopitelně a člověk by se po penězích moc neptal. Musela by to být organizace, která na první pohled takové peníze má. Jenže právě proto, že trošku znám financování občanských spolků a dalších sdružení, které mají blízko k politickým stranám, dobře vím, že žádnými extra zvláštními rozpočty neoplývají. Tím spíš by bylo dobré vědět, jestli se náhodou jenom nepřeposlaly přes Pravý břeh nějaké peníze, o jejichž původu nemáme vědět. To jsou všechno legitimní otázky, které by měly jít jak na Petra Fialu, tak na Pravý břeh, ale sám na ně odpovědi nemám,“ říká pro ParlamentníListy.cz Jelínek.

Podle jeho slov je pochybné, má-li být restart země a ekonomiky propagován neprůhlednou kampaní. „Tato tajemnost vede pouze k myšlence, že jestli by Restart Česka měl vypadat tak, že se budou dělat tajemné akce za tajemné peníze, o takový restart bych příliš nestál. To je spíš návrat do 90. let, kdy všichni měli velké otazníky nad tím, z čeho a za jaké peníze financuje Václav Klaus ODS. Takže toto je spíš návrat do minulosti než pokus o restart,“ dodává politolog Lukáš Jelínek.

