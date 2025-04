Fiala se brání. „Multifunkční zeť“ se prý všude dostal bez výtlaku

Jak informoval Deník N, Michal Chládek, kterého si loni vzala dcera premiéra Petra Fialy, má pět veřejných funkcí, za které pobírá přes sto tisíc korun. Chládek jako zastupitel působí v Jihomoravském kraji, v Brněnském zastupitelstvu a také v městské části Brno-Jundrov.

Jeho hlavní náplní je prý práce v zastupitelstvu Jihomoravského kraje, kde je také předsedou sociálního výboru. Zároveň je členem kontrolního výboru brněnského zastupitelstva, členem komise pro chytré a otevřené město a dále zastupitelem městské části Brno-Jundrov, kde byl ještě letos začátkem roku předsedou kontrolního výboru.

Kromě toho Chládek působí i jako člen představenstva ve Vírském oblastním vodovodu. Kromě pěti veřejných funkcí je Chládek také předsedou Mladé ODS, advokátním koncipientem a místopředsedou Pravého břehu – Institutu Petra Fialy.

Chládek na síti X poté vysvětloval, že některé funkce získal už před tím, než si vzal dceru premiéra Fialy a také uvedl, že všechny zmíněné posty stíhá. „V posledních dnech se v některých médiích objevily články, které opět rozebírají můj plat. Je to jen proto, že jsem ve vztahu s premiérem. Je mi líto, že místo seriózní diskuse o práci, výsledcích a odpovědnosti se debata zužuje na příbuzenské vztahy a počty funkcí,“ uvedl Chládek.

„Členem ODS jsem od roku 2018, tedy dávno předtím, než jsem poznal svou manželku. Ve stejném roce jsem poprvé kandidoval do zastupitelstva a začal pracovat v komisích a výborech. Pomáhal jsem s kampaněmi Mladé ODS v době, kdy měla ODS v průzkumech kolem 11 % a o koalici SPOLU nikdo netušil. Vstup do politiky pro mě nebyl ‚teplé místo‘, ale rozhodnutí podílet se na obnově pravicové politiky odspodu – v době, kdy to nebylo snadné ani populární,“ vysvětlil, že v ODS se etabloval dávno před tím, než poznal Fialovu dceru.

„V roce 2022 jsem se stal zastupitelem městské části Brno-Jundrov jako lídr kandidátky. V roce 2024 jsem byl zvolen předsedou Mladé ODS, navzdory příbuzenskému vztahu s předsedou vlády – ne díky němu,“ tvrdí Chládek, že aktivně obcházel sněmy, zcela přerušil svou advokátní praxi a rozhodl se dělat politiku naplno a odměna 95 tisíc korun je za jeho práci standardní.

Chládek reagoval také na informace o svých absencích. „Někteří novináři operují s absencemi. Fakta? V Jundrově jsem byl z 14 zastupitelstev nepřítomen třikrát – vždy omluven. V krajském výboru mám plnou účast. U kontrolního výboru na magistrátu, kde se účast v minulosti opravdu snížila, rezignuji do příštího zastupitelstva,“ vysvětlil Chládek s tím, že celá tato kauza je jenom snahou vyvolat emoce.

„Mám za sebou 6 let práce v politice, která nezačala ani konexemi, ani svatbou. Můj životopis je veřejný. Neberu si více než ostatní ve stejných pozicích – a rozhodně ne kvůli příjmení své manželky,“ dodal Chládek.

Jak ale informovaly Novinky.cz, podle některých lidí z ODS, má Fiala velký vliv na obsazování postů a v případě Chládka jde o jasné trafiky. „Je to velká trafika a brutální nepotismus. Premiér Fiala si dělá rodinný byznys a právě přes tuto protekci dostává jeho zeť fleky,“ řekl anonymní zdroj, že o straně rozhoduje pár lidí a ostatní nemají šanci dostat se dopředu.

Na tuto kritiku už zareagoval i samotný Fiala, podle nějž jde o snůšku lží, ke kterým se ani nemohl před zveřejněním článku vyjádřit. „Nikdy jsem ve prospěch Michala Chládka nikde neintervenoval a dokonce o jeho funkcích ani s nikým nemluvil. Nemám na ně ani žádný vliv. Michal není aktivní v ODS a v Pravém břehu, protože je můj zeť, ale moje dcera ho poznala jako aktivního člena ODS a spolupracovníka Pravého břehu,“ uvedl Fiala.

Fiala považuje za nepřijatelné a znevažující bez jediného důkazu na základě anonymních zdrojů tvrdit, že to, čeho Chládek dosáhl, má jen kvůli příbuznému. „Je to urážlivé k mladým aktivním lidem, ale také k voličům, delegátům a zastupitelům, kteří mu svěřili odpovědnost a vyslali ho, aby je v příslušných orgánech zastupoval. Chápu snahu útočit na mě, ale nezatahujte do toho nevinného člověka jen proto, že se zamiloval do mojí dcery,“ žádá premiér.

Ačkoliv Chládek tvrdí, že všechny funkce stíhal, rozhodl se po „tlaku médií“ některá místa pustit. „Jak asi víte, stal jsem se v posledních dnech předmětem veřejné kritiky, a to díky nepravdivému nařčení, že se nevěnuji funkcím, jež vykonávám. Detaily a svůj pohled jsem zde již popsal a není třeba to opakovat. Mezitím se začala záležitosti věnovat další média, kterým se ozvalo i pár anonymních zdrojů, jež ze mne dělají něco jako ‚protekčního funkcionáře‘. To je kouzlo anonymu. Nemusí se otravovat s fakty. Třeba s tím, jak dlouho se politice věnuji, nezávisle na svém rodinném stavu,“ uvedl Chládek na síti X.

„Taková je ale politika. Beru to sportovně. Některé bitvy se vyhrát nedají. A já nechci, aby takovéhle pochybnosti zbytečně kazily práci a výsledky nejen mojí, ale i dalších lidí, jichž si vážím. Po zralé úvaze jsem se tedy rozhodl rezignovat na pozice člena kontrolního výboru města Brna, komise pro chytré a otevřené město a představenstva Vírského oblastního vodovodu,“ vyjmenoval odkud odchází.

Zůstane prý na kraji, kde je jeho hlavní pracovní náplň a v městské části Brno-Jundrov, odkud pochází. „Jsem přesvědčen, že moje činnost v těchto orgánech byla přínosná. V diskusích jsem se vždy snažil přinášet právní odbornost a aktivně přispívat k řešení problémů. Funkce jsem zvládal, protože jsem se jim věnoval naplno. Je ale zbytečné, aby byly tyto pozice zneužívány v politickém boji před volbami, jež nás letos čekají,“ vysvětlil, proč ve funkcích raději končí.

