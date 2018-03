Fico, Česko, Rakousko, Polsko. Magda Vášáryová vynadala všem

„Lidé stojí vedle vás a vy cítíte, jak jsou tou vraždou otřeseni. I někteří z mých přátel požadují radikální řez, tedy odstoupení premiéra Roberta Fica,“ říká někdejší herečka a poté také velvyslankyně Slovenska v Rakousku s tím, že ona sama hodnotí situaci střízlivějšíma očima. „Fico ovšem politickou odpovědnost samozřejmě má,“ cituje její slova německý deník a dodává, že dva z vládních úředníků měli podle zemřelého novináře svůj podíl na dotačních podvodech.

Vášáryová sice nevolá po Ficově okamžitém odstoupení, ale přesto mu nedůvěřuje. „Jak může mluvit o útoku na svobodu tisku, když on sám dlouhá léta zacházel z novináři jako s tou největší špínou. Premiér nevyznává žádné hodnoty a už vůbec ne svobodu tisku. Zajímá se jen o problematiku migrace, i když v případě Slovenska jde čistě o virtuální problém, protože tady žádné uprchlíky nemáme.“

Volání po Ficově rezignaci považuje za nesprávné. Na druhou stranu se Vášáryová domnívá, že by měl za vraždu Kuciaka nějakým způsobem zaplatit. „I kdyby ale odstoupil, tak nevím, kdo by jej měl nahradit. Až na prezidenta Kisku nevidím žádného politika, který by se mi nějak líbil a mohl se stát předsedou vlády. Nejsem ani pro nové volby. Obávám se, že by v nich mohly zvítězit extremistické strany.“

Současná politická situace ve střední a východní Evropě nenechává Vášáryovou v klidu spát. „Maďarsko je v čele s mým dnes už bývalým přítelem Viktorem Orbánem téměř ztraceno. Moje kdysi milované Polsko je na dobré cestě stát se druhým Maďarskem. A v České republice nenabízí budoucí vývoj po opětovném zvolení Miloše Zemana prezidentem a premiérování Andreje Babiše nic moc optimistického.“

Příliš pochopení nemá Vášáryová ani pro rakouského kancléře Sebastiana Kurze. „Hned několikrát se setkal s Orbánem, ale těch šedesát kilometrů z Vídně do Bratislavy je pro něj tak daleko, že u nás nebyl ještě ani jednou. A Německo? Bohužel, nejsme bezprostřední sousedé, což je pro nás velkou nevýhodou,“ konstatuje Vášáryová s tím, že pokud jde o vraždu novináře, spoléhá na Evropskou unii. „A nejsem jistě sama. Slováci více důvěřují EU než vlastním politikům.“

autor: pro