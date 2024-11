Fico: Evropa Ukrajinu sama neutáhne. Máme za dveřmi válku a chceme mír

„Slovensko je spolehlivým partnerem už víc než 20 let. Je naší nejvyšší zodpovědností a povinností chránit naše občany, bránit naše území a garantovat naši svobodu a demokracii. Strategický zájem mojí země byl vždy založen na respektování mezinárodních zákonů, demokratických hodnot a norem, které sdílíme, a plnění našich závazků a povinností. Zároveň, dámy a pánové, očekáváme, že naše suverénní postoje budou respektované. Víte, že někdy máme rozdílné názory,“ poznamenal Fico.

„Pamatujete si velmi dobře, že patřím mezi ty politiky, kteří byli důrazně proti bombardování bývalé Jugoslávie. Víte, že v době mé první vlády jsem stáhl vojáky z Iráku. Víte, že nechceme uznat Kosovo,“ dodal.

„Zároveň víte velmi dobře, že moje vláda nesouhlasí s vojenskou strategií Evropské unie na Ukrajině. A upřímně řečeno, pokud se americká administrativa rozhodne zastavit nebo pozměnit podporu pro Ukrajinu, neumím si představit, že by Evropská unie snášela všechny náklady na válku na Ukrajinu, protože nejsme zastánci vojenských řešení,“ podotkl Fico. Ten zároveň na svém facebookovém profilu uvedl, že odmítá respektovat, že Slovensko je malá země a její názor tak není významný. „Jsme to my, kteří mají za hranicemi válku, a jsme to my, kdo má právo nejhlasitěji žádat mír,“ dodal.

Fico s předsedou maďarské vlády Viktorem Orbánem také vyzvali lídry Evropské unie ke změně evropské strategie ve vztahu k Ukrajině. Kromě toho také hovořil o tom, že unie musí v nejbližším období začít více financovat opatření určené na boj s nelegální migrací. „Zdůraznil jsem, že pokud máme mít peníze na Ukrajinu, musíme mít peníze i na problémy, které ohrožují EU podstatně víc,“ uvedl Fico, jehož slova zaznamenal mimo jiné web Postoj.sk.

Orbán v souvislosti s vítězstvím republikánů v USA uvedl, že to pro evropské lídry otevírá otázku, zda samotná Evropa bude schopná udržet vojenskou a finanční podporu pro Ukrajinu. „Jsou o tom vážné pochybnosti, takže bude potřebná nová evropská strategie,“ uvedl a vyzval k okamžitému příměří na Ukrajině a následným mírovým rozhovorům mezi Moskvou a Kyjevem.

Volodymyr Zelenskyj je pak podle Roberta Fica šokován z toho, že v prezidentských volbách v USA vyhrál Trump a že by mohlo dojít ke zrušení pomoci Spojených států Ukrajině. „Já jsem viděl na vlastní oči prezidenta Zelenského na tiskové konferenci teď v Budapešti. Vy jste už někdy viděli člověka, který se bojí, že válka skončí? Tak já jsem ho viděl a jmenuje se prezident Zelenskyj,“ řekl Fico v rozhovoru Sobotné dialogy.

