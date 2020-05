Fígl na „nemakačenka“? Bude těžší odmítnout práci? Politik z rizikové oblasti promluvil. To je síla

reklama

Problémy v Mostě? Zase od nuly…

Koronavirová krize se stala nečekanou „čárou přes rozpočet" pro mostecký Výbor pro mapování a eliminaci negativních sociálních jevů, v jehož čele stojí zakladatel portálu Nepřizpůsobení.cz – radní Jiří Nedvěd z primátorova hnutí ProMost.

„Co se týká výboru, tak se obávám, že jsme zase téměř na začátku, ale návrat bude o to rychlejší. Už totiž víme, co a jak, a hlavně pořád máme ještě jedno eso v rukávu, které vám snad brzy představíme,“ nastiňuje tajemně.

Čtvrtek? Prověrka dlužníků

Výboru se již podařilo prosadit, aby skutečně docházelo k přímé úhradě dávek na poplatky Společenstvím vlastníků jednotek, které spravují bytové domy.

Ve spolupráci s bytovým družstvem Krušnohor a s úřadem práce se každý čtvrtek prověřují noví dlužníci. Novinka se zavádí postupně do dalších a dalších lokalit.

Záměr, který bohužel zůstal na bodu mrazu, je „neodmítnutelná práce“, ale i tenhle nápad prý bude brzy oprášen. Týká se zejména obyvatel z „ulice hrůzy“ M. G. Dobnera, kteří nemohou sehnat práci nebo se jí případně vyhýbají. Z tohoto mikroghetta jsme před časem přinesli reportáž, před pár měsíci Nedvěd v souvislosti s touto lokalitou použil také příměr Hodgkinův syndrom.

Postup je takový, že se nepracujícím z Dobnerovy ulice nabídne takzvaná prostupná práce v neziskové organizaci K srdci klíč a následně na částečný úvazek u Technických služeb města. „Pokud tuto práci někdo odmítne, bere se to jako důvod k vyřazení z evidence úřadu práce,“ zdůraznil politik, čím jsou nepracující jednotlivci motivováni.

„K srdci klíč“ se zaměřuje na pomoc osobám v krizových životních situacích, spojených zejména se ztrátou bydlení a střechy nad hlavou.

V nedávné době členové Výboru také „zatlačili“ na majitele bytů – kontrolovali, zda platí daně za pronájem a zda si jsou vědomi, že se mohou podílet na obchodu s chudobou. „Výsledkem je významný prodej bytů. Některé se nám povedlo odkoupit, mnohé mají nové majitele, se kterými budeme opět komunikovat a snažit se, aby se o své byty s nájemníky starali,“ vysvětluje.

Podraz a klacky pod nohy

Nouzový stav má ve vyloučených lokalitách dopady i na mládež, která se vlivem uzavření škol utrhla ze řetězu ještě více než běžně, nechce příliš odhadovat. Do prognóz o školní morálce se ovšem Nedvěd na rozdíl například od političky z převážně romské obce pouštět příliš nechce. „Nicméně ti problémoví občané, které my řešíme, už tomu takhle moc nedali. Takže se pro ně moc nezmění, do prázdnin se pravděpodobně nikdo už do škol nepohrne a prázdniny by je i tak od nějaké rutiny úplně odtrhly," poznamenává.

To, že se chudším, často romským rodinám, poskytují domů zdarma počítače, nekritizuje. „Co se týká pomoci sociálně slabým rodinám, osobně s jakoukoliv pomocí nemám problém. A je mi i jedno, jestli se taková pomoc týká Romů,“ dodává v souladu s tím, co už kdysi napsal i na svém portálu Nepřizpůsobení.

„To, oč mi dlouhodobě jde, je – abych viděl zpětnou vazbu. Ty rodiny musí tuto pomoc chtít a také pro ni něco udělat. Nalévat peníze do lidí, kteří pouze berou, je podle mého naprostý nesmysl,“ přidává se ke skupině těch, kteří nevěří, že místní problémy vyřeší pouze vstřícná gesta.

O penězích, kterých bude mít nyní město méně, mimochodem padala před pár dny kritická slova i na jeho profilu na sociální síti. Zastupitel za Zelené Luděk Prošek totiž upozornil, že kvůli ukončení spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování může Most přijít o velké peníze na dobré věci. „Za poslední tři roky jsme získali zhruba 130 milionů,“ napsal podrobněji.

Agentura v době nouzového stavu oznámila ukončení spolupráce s městem Most. Jako důvod uvedla nesoulad v řešení lokality Chanov, kterou by Agentura chtěla do budoucna zrušit, kdežto radnice chce naopak sídliště revitalizovat a stavět nové domky.

„Samozřejmě to může být problém. Osobně beru krok Agentury jako podraz a ukázku toho, že jim nejde o zlepšení situace, ale pouze o snahu ukázat, že když nebude vše podle jejích představ, tak nás může takto ohrozit. Co se týká dotací, město se jistě pokusí na ně dosáhnout i bez agentury, ale ty klacky pod nohama tam budou,“ uznává Nedvěd.

I u nich je rodina na prvním místě

Agentura mimo jiné během epidemie upozorňovala na šikovné Romy a Romky, kteří šili roušky. Nedvěda neudivuje, že se v komunitě, o které se mluví na Mostecku jako o nezaměstnatelné, objeví schopni jednotlivci.

„Pro mě to není překvapení. Ti Romové, kteří šili roušky, pravděpodobně nejsou ti, kteří nám v našem městě vadí,“ říká a doplňuje slova, která už pronesl mnohokrát: „Je spousta Romů, kteří se chovají lépe a slušněji než většina společnosti. I když jich není moc. Ti, které považujeme za nepřizpůsobivé, ale roušky podle mě nešili. A když, tak pouze pro své nejbližší – i u nich je rodina na prvním místě, ale nemyslím si, že by se toho dalo nějak využít,“ uzavírá. S tím, že podchytit nyní tuto projevenou rukodělnou schopnost u dotyčných Romů a přetavit ji v trvalé pracovní uplatnění se mu nezdá příliš pravděpodobné.

Každopádně je rád, že se v mostecké vyloučené lokalitě neřeší šíření koronaviru. „Chanov se opravdu nedá srovnávat se slovenskými ghetty, i když se tam najdou určitě odstrašující případy,“ zmiňuje v souvislosti se zprávami ze sousední země, kde se dokonce izolovaly celé romské osady. „Uzavření celé části města by muselo být na základě doporučení odborníků – buďme rádi, že jsme to nemuseli řešit, a to se netýká jen Chanova, ale celého města,“ konstatuje.

Eso v rukávu a nápad „roušky pro každého“

A jaké eso tedy hodlá mostecká politicko-občanská iniciativa vytáhnout z rukávu na znovuřešení sociálních problémů?

„Jedná se o memorandum o spolupráci mezi městem a vlastníky bytů v sociálně vyloučených lokalitách, které jsou pronajímány. Podmínky spolupráce a celková myšlenka se ještě ladí, a tak nechci s podrobnostmi předbíhat. Ale pokud dostaneme k této spolupráci zelenou, tak jsme přesvědčeni, že nám to vyřeší mnoho problémů, a to zásadně. Hned jak budu moct, tak vás budu rád informovat a popíšu celý systém,“ slibuje radní, kterému se během koronavirové epidemie podařilo přijít s inovativním nápadem ochrany úst a nosu.

Jde o zcela nový typ „roušky“, kterou si mohou dovolit i málo majetní občané. Je zkonstruována z plastové části, která se nasazuje jako brýle. Na ni se předtím jednoduše upevní běžný, ideálně čtyřvrstvý papírový kapesníček, který má stejné vlastnosti jako papírová rouška. Ochranná bariéra je tak lehce vyměnitelná, v jistém slova smyslu jde tedy o nejen levnou ústenku, ale i takovou, která nikdy nedojde, navíc není nutné vyvařování a žehlení. To mnohým uleví. Sehnat kapesníček rovněž není problém a výměna je snazší než vkládání filtrů. Přesto lze využít i dostupnější nanomateriál, který se složí stejně jako kapesníky.

„Jednorázové ústenky jsou nedostupné zboží a ještě nějakou dobu to tak bude. Dočasným řešením se staly textilní roušky, ale zde je velmi složitá údržba, jelikož byste je měli po každém použití vyvařit a přežehlit, nebo mít dostatek roušek v zásobě. Další nevýhodou je složitá manipulace, buď vám odstávají uši, nebo musíte po každém sundání opět uvazovat šňůrky,“ objasnil Jiří Nedvěd ke svému nápadu, který představil už v dubnu.

Jeho model má ještě jednu výhodu, která se projeví zejména v letních měsících: „díky obroučkám nepřiléhá materiál přímo na obličej, ten se tak méně zapařuje a ohřívá, což bude pro příští teplejší měsíce zásadní.“

Vzor modelu své N-roušky, jak ji nazval, si může navíc každý vytisknout na 3D tiskárně. Mostecký podnikatel a zastupitel totiž všechny podklady pro výrobu poskytl zcela zdarma ke stažení. Podmínkou je, že se výrobek nesmí přeprodávat.

Celková účinnost roušek z různých materiálů:

33 % - chirurgická rouška

16,5 % - N-rouška ze 4vrstvého kapesníku

8,4 % - látková rouška

