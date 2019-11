Fischer chce znovu kandidovat na Hrad. A hájil Macrona, prý jsme ho nepochopili

Fischer odmítl slova francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, že „NATO se nachází ve stavu klinické smrti“. Připustil však, že Macron pojmenovává nové strategické výzvy, které stojí před EU a tím i před Českem. Např. varuje před tím, že řada bojovníků Islámského státu má evropský pas a po té turecké invazi se mohou vydat do Evropy, „Mohou představovat hrozbu pro Francii, ale i pro Českou republiku,“ konstatoval Fischer.

Ocenil, že Macron v rozhovoru pro The Economist hovořil např. o digitální suverenitě, kde se vymezoval např. vůči Číně. To Fischer ocenil

Podle hosta to však nemění nic na tom, že Macron neměl označovat NATO za „klinicky mrtvé“, zvlášť když i francouzské stíhačky chrání vzdušný prostor nad pobaltskými státy, kde opakovaně dochází k nedovoleným vstupům ruských letounů nad toto území.

Podle Fischera je třeba trvat na tom, že členové NATO si v případě ohrožení pomáhají, ale podle článku 4 Washingtonské smlouvy si také sdělují informace o svých plánech, a i to by se mělo opravdu dít. V rámci předávání informací by si prý diplomaté měli přečíst dlouhý projev prezidenta Macrona k velvyslancům, který byl plný informací, a Češi by se o něj měli zajímat.

„Macron totiž rozebírá naši současnost a naši budoucnost a upozorňuje na nové civilizační výzvy. Proto je potřeba, abychom nejenom odsuzovali titulky z Macronových projevů, ale abychom skutečně uvažovali o tom, co říká,“ požádal posluchače Fischer.

Poté se host zastal Macrona v jeho volání po posílení evropské obrany. „Mám pocit, že Macron tady o evropské armádě nemluví, ale mluví o užší evropské obranné spolupráci,“ pravil Fischer s tím, že už za časů exprezidenta Baracka Obamy se Američané obrátili spíše směrem k Pacifiku a Evropa se musí sama zajímat o to, co se děje v Sýrii a v dalších zemích Blízkého východu, protože nás to ovlivňuje.

Zdůraznil však také, že musíme řešit i palčivější otázky.

„Evropský projekt má velké starosti. To je tedy bolehlav, bez kterého by se nám žilo lépe. My nevíme, v jakém vztahu budeme za měsíc se Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska, ale my tady řešíme Macronovy projevy,“ podivoval se Fischer.

Jistěže se nám nemusí líbit všechno, co Macron říká, ale máme příležitost o tom s ním mluvit a měli bychom to opravdu dělat a hovořit s francouzskými politiky i o věcech, které se nám zrovna nelíbí.

Ve druhé polovině rozhovoru Fischer přiznal, že ho budou rozhodně zajímat příští prezidentské volby a bude připraven v nich kandidovat, ale v tuto chvíli se věnuje práci v Senátu. Vychází z toho, že další prezidentské volby budou až v roce 2023.

„Já bych nerad mluvil o volbách, vzhledem ke zdravotnímu stavu Miloše Zemana. Přišlo by mi to dokonce i nemístné,“ pravil Fischer.

