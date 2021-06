Flegr: Když vláda vyhlásí lockdown včas, slízne to od chřipčičkářů. Když pozdě, dostane od voličů, kterým někdo umřel

Parazitolog Jaroslav Flegr znovu promluvil. Rozhodl se lidem popsat, proč bylo tak důležité vyhlašovat lockdowny, zavírat celé sektory ekonomiky a lidi držet doma. Je toho názoru, že si to nevynutila vláda, ale virus sám. Kdyby vláda lockdown nevyhlásila, další šíření viru by nevyhnutelně vedlo ke kolapsu českého zdravotnictví.

reklama

Jaroslav Flegr stále kroutí hlavou nad lidmi, kteří zpochybňovali a zpochybňují nutnost vyhlašovat tzv. lockdowny. Vlády je musí vyhlašovat, přestože se na nich nevydělává jako na covid testování, naopak stojí obrovské peníze. Přesto je třeba je vyhlašovat. Protože bez lockdownu by se virus mohl šířit obrovskou rychlostí a nakonec by zbořil i robustní české zdravotnictví.

„Nárůst samozřejmě nemůže trvat do nekonečna, protože viru nakonec dojdou zdraví lidi, které by mohl nakazit. Ještě dřív však vláda vyhlásí plošnou karanténu, nebo si ji lidé zařídí sami, když jim dojde, že v případě onemocnění či úrazu pro ně sanitka nedojede, a i kdyby dojela, nebude je mít kam odvést, protože nemocnice jsou přeplněné. Bez lockdownu každý nový virus zahltí libovolně kvalitní zdravotní systém, otázkou pouze je, zda to bude o týden či dva dříve, nebo později,“ napsal Flegr na Facebooku.

Fotogalerie: - Stop covidové totalitě

Vláda si podle něj může zvolit jen to, zda lockdown vyhlásí včas, nebo příliš pozdě. Ale to je jediná volba, kterou každý vládní kabinet v pandemii má. Nejen příklady z Česka totiž ukazují, že promořování nestačí a bez lockdownu nebo očkování se šíření viru nezastaví.

„Politici jsou ohledně lockdownu v nezáviděníhodné situaci. Buď ho vyhlásí včas a dostatečně přísný a pěkně si to slíznou od různých chřipčičkářů, kteří budou vykřikovat to své: ‚Kde jsou jací mrtví, kde jsou jaké přeplněné nemocnice a krematoria? Proč zavírat podniky a školy, když se vlastně nic strašného neděje? Nechte nás normálně žít!‘. Nebo ho vyhlásí pozdě a konečný účet jim vystaví nejprve virus a později voliči, kterým zemře někdo blízký, nebo kteří porovnají počty mrtvých v tuzemsku a v jiných zemích. Vláda se může rozhodnout, co z toho je pro ni horší a podle toho si vybrat, kdy lockdown vyhlásí. Nemůže si však vybrat, jestli ho vyhlásí. Lockdown přijde tak jako tak, jen bude buď včas a bude kratší a levnější, nebo pozdě a bude delší a dražší – a to jak co do počtu zmařených životů, tak co do ekonomických dopadů,“ upozornil Flegr.

Psali jsme: Testovat. Všechny! Zavřít: Flegr chce hodně přitvrdit. Výhružka Testy škodí zdraví. Rakovina. Český vědec vážně varuje Zlé: „Smrt Zemana.“ Řeči, kterými končí i pieta za covid Šmucler by měl už zalézt. Covid? Opozice to ještě zkusí zpolitizovat, tuší docent Valenčík

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.