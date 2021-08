Flegr se rozjel: Protilátky zjišťovat z kostní dřeně. Šmucler se nezdržel poznámky o rozdílu mezi lékařem a biologem

reklama

Anketa Vnímáte sudetské Němce jako své krajany? Ano 3% Ne 96% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 14859 lidí

„Hladiny protilátek o imunitě proti covidu moc neřeknou, důležité jsou paměťové B-buňky. Klidně je můžeme měřit, ale pozor, sídlí v kostní dřeni… Test není levný, ale zájemcům bych ho dělal zdarma – když se na oplátku nechají zařadit do registru dárců kostní dřeně,“ napsal Flegr.

Hladiny protilátek o imunitě proti covidu moc neřeknou, důležité jsou paměťové B buňky. Klidně je můžeme měřit, ale pozor, sídlí v kostní dřeni… Test není levný, ale zájemcům bych ho dělal zdarma – když se na oplátku nechají zařadit do registru dárců kostní dřeně. — Jaroslav Flegr (@FlegrJaroslav) July 29, 2021

Podle předsedy České vakcinologické společnosti Romana Chlíbka je však nesmyslné takové vyšetření kvůli covidu podstupovat.

A že by důkladné vyšetření nechtěl podstoupit ani sám evoluční biolog, vyšlo brzy také najevo. Sám by prý do něčeho takového nešel. „Ale jestli po tom někdo touží, tak proč mu to neumožnit,“ dodává.



Vyšetření by prý pomohlo proti mladým lidem, kteří se nechtějí vakcinovat. „Skvělí potencionální dárci kostní dřeně,“ naznačil Flegr, co by čekalo ty, kteří se chtějí odvolávat na protilátky.



Věc nemálo pobavila prezidenta České stomatologické komory Romana Šmuclera. „Rozdíl mezi lékaři, kteří chtějí lidem pomáhat, a biology, kteří je chtějí zkoumat, je stále očividnější,“ komentoval Flegrův návrh.

A na příspěvek, že je Flegr „nemocný psychopat“, odmítavě reagoval: „Tak to prr! Je to miláček Vlády ČR a médií. Tak je to správné, soudruzi…,“ zaznělo.



Psali jsme: Lidi, vezměte to do ruky. Už se nebojte, vyzval Hejma. A ostře přidal Hnus a ubožák! „Příšerný“ Flegr má zastání ,,Bééééé." Flegr a Dana Stodolová. Profesor opět trpí, i s Micíkem Vyběhl na mě z auta. Flegr: Polámané kosti. Zcela vážně

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.