Flegr šíří poplašnou zprávu! Navrhuji tuto zásadní změnu, říká primářka z Bulovky

Hana Roháčová, primářka Kliniky infekčních, parazitárních a tropických nemocí z Nemocnice Na Bulovce v Praze, v rozhovoru pro server iDNES.cz prohlásila, že přijde den, kdy bude koronavirus vnímán jako běžná nemoc.

„Ano, myslím si, že tady zůstane už natrvalo. Nemám důvod se domnívat, že tomu bude jinak. Ve společnosti zůstane neustále přítomen stejně jako jiné viry, ať už chřipkové nebo další. Zařadí se tak do portfolia infekčních nemocí. Zatím ale není jasné, jak se bude nadále chovat, jestli se bude měnit nebo jestli ho dokážeme dostat pod kontrolu. To ukáže čas. Samozřejmě, pandemie překvapila celý svět, ale nemůžeme si myslet, že se podobný virus rozšířil poprvé nebo naposledy. Za pět nebo deset let můžeme být postaveni před ještě větší výzvu. To tak v živočišné říši prostě je,“ konstatovala.

V tuto chvíli je to tak, že asi u 10 procent nemocných může nemoc vyvolat vážnější komplikace, především v podobě zánětu plic.

Sama se přiklání k tomu, aby napříště byli testování na koronavirus jen lidé s příznaky. Je přesvědčena, že nemá smysl testovat každého. I s tím rizikem, že někteří nositelé viru příznaky nemají.

„To si ale jako společnost musíme vybrat. Už se totiž podruhé nemůžeme zavřít do karantény, není to možné ekonomicky ani sociálně. Virus se samozřejmě šíří i bezpříznakově nebo u lidí s minimálními příznaky, my ale chceme dosáhnout toho, aby se šířil jen velmi pomalu. Aby nebyly paralyzovány laboratoře. Tím, že budeme všechny testovat a dávat do karantény, virus nezastavíme. To je iluzorní představa. V okamžiku, kdy se pravidla zase uvolní, k čemuž dříve nebo později dojde, bude promořování populace pokračovat. Smysl našeho návrhu je v tom, aby to bylo pomalé, ale prostě k tomu postupně docházet bude. Není možné, aby virus zmizel. To se člověku podařilo jen jednou, když se vymýtily pravé neštovice, ale to bylo jen jednou, víckrát už ne,“ zdůraznila.

Je zjevné, že se na koronavirus dívá zcela jinak, než profesor Jaroslav Flegr, evoluční biolog a virolog. Ten prohlašuje, že bychom měli opět zavřít alespoň střední a vysoké školy a co nejdůsledněji před virem chránit populaci, protože dnes neumíme říct, co všechno koronavirus vyvolává, co se může u dnes nemocných projevit za několik let.

Podle Roháčové Flegr šíří poplašné zprávy. „Pan Flegr šíří poplašné zprávy. Víc se k němu nebudu vyjadřovat,“ řekla paní primářka.

