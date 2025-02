Foldyna a Rajchl v Kladně: Trump a Putin se dohodnou, my s tím neuděláme nic. Řešme problémy Čechů

Zcela zaplněný sál zhruba dvěma stovkami lidí, vesměs středního věku, přivítal poslance SPD Jaroslava Foldynu a předsedu strany PRO Jindřicha Rajchla. Zájemci se do místa akce jen tak tak dostali, lidé přicházeli i hodinu před.

Rajchl na začátku řekl směrem k vládě a k parlamentní většině: „Na prvním místě mají Ukrajinu, pak Brusel, a pak daleko a daleko je Česká republika. Je třeba, aby se to tady v září změnilo a aby byla politická reprezentace, která bude mít na prvním místě zájmy této země a vás, občanů ČR, protože my jsme tady doma. Já odmítám tuto zemi vydat na pospas migrantům, ať z jedné nebo druhé strany. Toto nesmíme dopustit. Česká republika musí zůstat zemí, kde žijí občané České republiky. Je to naše země a my si jí nesmíme nechat vzít!“ konstatoval za potlesku předseda PRO.

A Foldyna dodal: „Společně se musíme postavit progresivismu. Nastává ‚revoluce zdravého rozumu', to, co přichází ze Spojených států. Trump je pragmatik a zamotal jim šišku, mainstreamovým médiím, a také panu prezidentovi. To je ta liberální demokracie pana premiéra. Paní Pekarová už tedy skončila, protože je chudák nemocná. Já bych jí přál, aby se uzdravila a byla zdravá, protože člověk by měl přát každému zdraví. To, co jí nepřeji, je politický úspěch. Úspěch progresivistů je náš neúspěch. Oni svůj úspěch postaví na našem neúspěchu. Podívejte se, co pro vedli s energetikou, s cenami. Udělali z nás pitomce. Všechno stojí a padá s cenami energií. Celá finanční krize, která tady je, je na tom postavená. A je postavená na politických rozhodnutích. Oni přece za těch třicet let žádnou elektrárnu nezprovoznili. Nepostavili nic a pořád zvedají ceny energií. A pořád mají větší a větší peníze, které od nás odebírají. Řekli, že nebudou zvyšovat daně – a než jsme se otočili, šup a zdražili, co mohli."

„Říkali, že důchodci dostanou 1700 a šup, lžou, jako když tiskne,“ pokračoval Foldyna. „Kdybyste v podnikání udělali klamavou reklamu, tak vás budou stíhat. A lež je vlastně trestná; pakliže na tom má někdo nějaký zisk, tak je to zisk postavený na lži. A já se ptám, kdy je potrestáme. V politice se trestá tím, že prohrají volby. Já bych si strašně přál, aby je prohráli a aby už táhli od válu, protože lidé si zaslouží, aby žili v klidu, aby měli budoucnost a perspektivu. Nerodí se děti. Kdo bude za dvacet let platit důchody? Kdo bude v této zemi pracovat, když se nerodí děti?“

Vládu a sněmovní koalici tohle všechno podle Foldyny vůbec nezajímá. „Na prvním místě mají Ukrajinu, válku, Kyjev, všechno to, co se nás netýká.“

Cinknuté volby?

Rajchl na to reagoval: „SPD je v parlamentu jediná reálná opozice, která nehraje globalistické hry a snaží se prosadit věci, které jsou pro každého občana. V Rumunsku se stalo něco nečekaného, že někdo zrušil již proběhlé volby na základě argumentů, že 25 tisíc tiktokových účtů mohlo ovlivnit volby v zemi, která má 19 miliónů obyvatel. To je absolutní nesmysl a viceprezident JD Vance to v Mnichově jasně pojmenoval, když řekl, že jestli se někdo bojí o to, že demokracii může ohrozit člověk s pár sty tisíci dolary a s pár tisíci účtů na tiktoku, tak ta vaše demokracie za moc nestojí. Řekl to naprosto nádherně a bylo ticho, protože na to neměli co říci.“

„Podívejte se u nás. Pan Baxa, předseda Ústavního soudu, řekl v rozhovoru, že Ústavní soud je připraven zasáhnout v případě, že tu dojde k ovlivnění voleb, a že tento takzvaný ‚atomový kufřík‘ by neměl moc vytahovat, ale že nyní musí být připraven jej vytáhnout. A dodal, že pokud by měl mít první a poslední slovo volič, tak to že by považoval za nebezpečí.“

„To je hrozné!“ zaznělo ze sálu.

„To je popření Ústavy ČR, článku 2, odstavec 1, samotným předsedou Ústavního soudu. A četl jsem si článek od dalšího ústavního soudce, který říká, že Ústavní soud musí být připraven bojovat proti ovlivnění voleb prostřednictvím sociálních sítí. Neměl by ale bojovat proti ovlivňování voleb ze strany von der Leyenové, která dala 130 miliónů eur, aby si zaplatila média a novináře. To je přece daleko větší ovlivňování voleb. Jestli tady někdo vede proti nám hybridní válku, tak to není Putin, ale Brusel, který je náš nepřítel a kterého musíme porazit. Pokud chceme po září dosáhnout změn v této zemi, tak tady musíme mít vládu, která se postaví Bruselu, protože ten není náš kamarád, starší bratr, který nás vede za ruce, ale je to šikanátor, který se tu snaží zavést totalitu a snaží se nás využívat a vymačkávat ke svému vlastnímu prospěchu. Ale my musíme mít vládu, která je připravena se mu postavit,“ konstatoval dále za velkého potlesku Rajchl.

Kdo je Knedlík?

Poté si vzal slovo Jaroslav Foldyna: „My máme takového politika, kterému se v kuloárech říká Knedlík. Ten mimo jiné řekl, že představa, že Američané domlouvají mír a my nebudeme muset pokračovat v muniční iniciativě, je naprosto naivní a houpá. Přátelé, jestliže někdo domlouvá mír tam, kde umírají lidé a my nebudeme platit miliardy za to, aby lidé ještě více umírali – tak když tento politik toto říká, tak si nezaslouží nic jiného, než aby vypadl z politické scény. To je neskutečná ostuda. To jsme od roku 1918, co vznikla naše republika, takového Knedlíka na ministerstvu zahraničí nikdy neměli,“ konstatoval za smíchu a potlesku auditoria poslanec SPD Foldyna.

Rajchl ho doplnil slovy: „Za těch 150 miliard – a provoz bude těch amerických stíhaček bude stát ještě daleko víc – bychom měli plně zařízenou krajskou nemocnici v každém kraji v této zemi, Zakoupit CT a magnetické rezonance a další přístroje, abyste nemuseli čekat řadu měsíců na preventivní vyšetření, které může zachraňovat životy.“

„Ukrajinci mají přednost!“ bylo slyšet hlas z auditoria.

Rajchl poté dodal: „Já chci, abychom naše peníze dávali do záchrany životů, a nikoliv na jejich ničení. To je základní imperativ, ze kterého neustoupíme. Peníze z vašich daní půjdou zpět do České republiky, nikoliv do mezinárodních korporací!“ prohlásil předseda PRO za velkého potlesku lidí v sále.

Hlouběji do kapsy

Foldyna na to reagoval slovy: „Říkají nám taky, že budou hlasovat pro pozdržení platnosti onoho „migračního paktu“. To je absurdní nesmysl, to se vůbec nestane. Když těch 30 tisíc migrantů ročně nebudeme chtít přijmout, tak za to zaplatíme. Jsou tam částky, které nejsou nikterak malé, které bychom ze státního rozpočtu zaplatili. Paní ministryně Černochová dohodla, že si koupíme ty stíhačky F-35, které dostaneme někdy po roce 2030, takže už budou zastaralé, a budeme je splácet. A budeme platit za migranty, které nechceme. Tak se ptám, já – co zbyde na nás, na občany ČR, z jejichž peněz to všechno bude hrazené? Všichni chceme být zdraví, chceme, aby generace byla vzdělaná a chceme zastavit vymírání. Ona tedy vymírá celá Evropa, ale pojďme se zajímat sami o sobe.

Kde je bytová výstavba, slevy na daních. Nechci rozdávat prachy těm, co sekají děti jako Baťa cvičky. To už jsme zažili a jde o cestu, která nevede dobrým směrem. Nemá dobrý cíl ani výsledky. Dobré by ale bylo, kdybychom dávali lidem daňové odpočty. Tomu, kdo chodí do práce, kdo má děti. Musíme přece zajistit, aby v této zemi byly další generace mladých lidí, kteří budou chodit do práce, aby systém důchodového zabezpečení fungoval a měl nějakou perspektivu. O tom se nyní na parlamentní půdě vůbec nemluví. To je velký problém. A víte, kdy se o tom začne mluvit? Až fotky těchto lidí plných sil obletí média a ti dotyční se z toho poserou. Protože jsou mimo realitu. My je probereme, protože od konce září začneme dělat politiku zdravého rozumu!“ konstatoval Foldyna.

Zelenskyj není pašák

„Ideální je bojovat proti neviditelnému nepříteli,“ glosoval posměšně současnou situaci Rajchl. „Proti něčemu, co neexistuje, co je uměle vytvořené. Covid, ruská hrozba, viděl to někdy někdo? To jsou neustále věci, na které vynakládáme peníze, abychom je porazili – místo toho, abychom budovali svoji vlastní zemi. Tady se za posledních dvacet let nepostavilo nic. Ale pořád proti někomu bojujeme. Všichni řeší Ukrajinu. Jsem strašně rád, že Trump řekl, že Zelenskyj je jenom komik a že jde o člověka, který tam nemá vůbec co dělat a že si povodil Ameriku. To je to, co my říkáme už tři roky.

A Trump řekl krásnou věc – že Zelenskyj je diktátor. Vzpomeňte si, kdo to tady říkal. Oni teď začnou, ale my jsme za to už před třemi lety dostávali všemožné nálepky. A podívejte se, nyní se to všechno otočilo a pravdu máme my. Ostatní budou jen převlékat kabáty. My jsme měli odvahu od první minuty říkat, že na Ukrajině vládne člověk, který není demokrat, který potlačuje opozici, který je zcela jasně diktátorem. Já říkal, že je to klaun a válečný zločinec. Trump o něm říká, že je klaun a diktátor, a velmi brzy přijde na to, že Zelenskyj je i válečný zločinec,“ řekl za potlesku Jindřich Rajchl.

„Ve finále, Trump a Putin, ti se dohodnou, a tak to bude. My s tím neuděláme vůbec nic. A můžeme si tady dělat muniční iniciativy, protesty, ale nic z toho nebude mít sebemenší vliv. Pojďme se soustředit sami na sebe. Neustále se tu dohadujeme o globálních problémech – a ty naše podstatné věci nám přitom utíkají pod rukama.“

Foldynu s Rajchlem si přišel poslechnout plný sál. Foto: Václav Fiala

„Bubu“ na markety neplatí

Ceny potravin, to je podle Rajchla naprostý skandál. „Co je ještě horší, je jejich kvalita. Prodávají nám tady to, co by si nikdy nedovolili prodávat v Německu nebo v Itálii. My tím krmíme naše děti a poslušně kýveme, když nám někdo řekne Sláva Ukrajině. Já už mám toho opravdu plný zuby a chci, abychom se začali věnovat našim problémům. Markety nám prodávají takové špatné zboží proto, že prostě mohou. Nikdo si netroufne na ně došlápnout. Nikdo neudělá nic, co by je nějak bolelo. A když jim dají pokutu, například dají Albertu, který má zisk 83 miliard, pokutu 80 tisíc korun, to je jako kdybyste mi dali pokutu pět korun. Je nezbytné, aby tady po září vznikla vláda, která začne tlačit na tyto korporáty. Oni od nás odvádějí obrovské množství kapitálu. Peníze, které my všichni vyděláme.“

Jak to funguje? „My vyděláme peníze, zdaníme je, a za ně platíme mobilním operátorům, za potraviny řetězcům, Platíme v bankách úroky a poplatky. A oni všechny tyto miliardy vezmou a odvezou je pryč. To je dědictví devadesátých let, kdy jsme tady rozprodali úplně všechno. To byla obrovská chyba. Měli bychom se z toho ale poučit, protože my nyní stojíme na druhé křižovatce. Tehdy jsme za příslib rychlého zbohatnutí prodali veškeré rodinné stříbro.

Teď jsme ve velmi podobné situaci. Říkají nám, že jediná možnost je jít spolu se Západem. Přijmout euro. Přijmout to, že se vzdáme práva veta. Přijmout migraci. To bude definitivní zničení svébytnosti České republiky. Já nechci udělat stejnou chybu, jakou jsme udělali v devadesátých letech. Tentokrát chci zcela jednoznačně dát přednost našemu národnímu hospodářství, bohatství, lidem a práci. Říkám jasné ne euru, migračnímu paktu, Green Dealu a všem těmto progresivistickým ideologiím, které ničí normální život!“ pokračoval dále Rajchl.

„V červených číslech je 40 tisíc našich zemědělců! Jsou v obrovské ztrátě a budou zavírat. Řadu věcí dotují ze svého, ale někde je pomyslná hranice a je třeba říci dost. My tady ničíme zemědělství, nechráníme naši půdu,“ připomněl Rajchl.

A pokračoval. „Ničíme naše zdravotnictví, protože si necháme sem na zdravotní turistiku jezdit Ukrajince. Podle oficiálních statistik přišlo 500 tisíc, ale údajně jich je tu jen 300 tisíc. Kde je těch 200 tisíc Ukrajinců? To jsou lidé, kteří sem přijeli, vybrali si dávky, nechali si udělat zadarmo zdravotní úkony a my jsme jim to z našeho zdravotního pojištění zaplatili. To ale není jejich chyba, ale chyba naší vlády, která nastavila podmínky, které jsou velmi jednoduše zneužitelné. Já nechci, aby tady měli přednost občané jiných států. Nejdříve musí být na naše důchody, na zdravotní péči pro naše občany, nejdříve musí být místa pro naše děti ve školkách a školách. Pak můžeme pomáhat těm ostatním,“ pokračoval za potlesku Rajchl.

Dotace, neziskovky... euro ne-euro

„Všichni ti Cemperové, Kartousové a další demagogové už nesmí dostat ani korunu! Podívejte se, co všechno a koho platily Spojené státy. My jsme žili v matrixu. Jsou tři věci, které chceme jednoznačně zavést do naší Ústavy. Právo platit českou korunou. Jasné ne euru. Pokud jej přijmeme, je to konec svébytnosti tohoto státu a stáváme se kolonií v rámci multikulturní Evropy. Jasné zavedení práva žít po svém. Aby vám nemohli diktovat, že musíte mít digitální identity, že musíte být neustále na síti. A samozřejmě právo platit v hotovosti. Pokud tady jednou zavedou digitální měnu, nebude z toho už úniku. V tu chvíli budou zpoplatňovat úplně všechno a když náhodou začnete zlobit, přijde třeba další pandemie od zločinecké organizace WHO, kterou chceme opustit, tak z toho nebude úniku, protože vám řeknou – dokud se nenaočkujete, budete mít zablokovaný účet a nekoupíte si ani rohlík,“ vypočítával předseda PRO.

„A nezapomeňte na právo na šťastný život. My jsme neustále v nějakém stresu, rozhádaní a rozděleni. Se mnou Česká televize natáčela hodinu a půl pořad Fenomén doby – rozdělená společnost. Nepoužili z toho ani vteřinu. Neslyšeli tam ode mne nic, na čem by mne mohli dostat. Mám dost rozdělování lidí na očkované a neočkované, na protiukrajinské a ukrajinské, ruské a protiruské, evropské a protievropské. Neustále se snažíme rozdělovat naše občany a to umožňuje ‚těm nahoře‘ tady nerušeně krást. Je na čase se spojit a pochopit, že tato strategie nás rozdělovat je cílenou snahou k tomu, abychom jsme se nedokázali zas dát dohromady a začali si dělat věci v tomto státě podle našeho!“ ukončil Jindřich Rajchl úvodní část setkání s občany Kladna.