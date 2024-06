Fotbalista Mbappé šíří strach z Le Penové. Vyvalilo se však, co Francouze tíží víc

160 francouzských sportovců napsalo otevřený dopis vyzývající voliče, aby odmítli Le Penovou a její stranu Národní sdružení (RN). Ve francouzských parlamentních volbách 7. července. Ty prezident Emmanuel Macron vypsal poté, co jeho centristé utrpěli tvrdou porážku ve volbách do Evropského parlamentu, ve kterých zabodovala Marine Le Penová a její kolega Jordan Bardella.

„Respekt je jedním ze základních kamenů sportu: Respekt k soupeři na hřišti, respekt k těm, kteří neuvažují jako my, respekt k životnímu prostředí. Extrémní pravice tento respekt pošlapává každý den,“ píše se v dopise.

Během nedělní tiskové konference francouzský kapitán (Kylian Sanmi Mbappé Lottin (*1998) řekl, že chce hájit „hodnoty rozmanitosti, tolerance, respektu“.

„Chci oslovit Francouze, zejména mladší generaci,“ řekl Mbappe. Na jeho vystoupení upozornil např. server britského listu The Telegraph. „Můžeme to změnit. K moci se mohou dostat extrémisté. Doufám, že můj hlas bude mít co největší váhu. Musíme se identifikovat. Máme hodnoty rozmanitosti, tolerance a respektu. Každý hlas se počítá, a to je něco, co nemůžeme ignorovat. Doufám, že se rozhodneme správně a že i nadále budeme hrdí na to, že 7. července oblékneme dres francouzského národního týmu.“

„Dnes všichni vidíme, že extrémisté jsou velmi blízko k získání moci,“ řekl Mbappe. „Nechci reprezentovat zemi, která neodpovídá mým hodnotám, našim hodnotám,“ dodal a vyzval národ s 68 miliony obyvatel k podpoře „diverzity a tolerance“.

Jeho týmový kolega Marcus Thuram výslovně apeloval na své fanoušky, aby v parlamentních volbách hlasovali proti Národnímu sdružení.

A přišla odpověď.

„Možná vás překvapím, ale má pravdu,“ řekl mluvčí RN Laurent Jacobelli v rozhovoru pro France Info. „Ani já, ani moje strana nemáme nic společného s pojmem ‚extrémní‘,“ dodal.

Na Mbappeho výroky reagoval i premiér Gabriel Attal, který řekl, že fotbalista má právo vyjadřovat se k politice a může působit jako vzor pro své fanoušky. „Myslím, že mnoho mladých lidí stojí za Kylianem Mbappem,“ řekl Attal ve zpravodajském rádiu RTL.

Australský list The Sydney Morning Herald si položil otázku, zda fotbalový kapitán skutečně dokáže ovlivnit volební výsledek Le Penové.

Hvězda narozená v Paříži, která má rodinné kořeny v Kamerunu a Alžírsku, je jednou z nejoblíbenějších postav Francie, by teoreticky mohla pohnout veřejným míněním.

Australský list o Le Penové důsledně hovoří jako o „krajně pravicové političce“. „Naposledy byla Francie řízena krajní pravicí vichistickým kolaborantským režimem, když byla Francie pod německou okupací. Macron vytvořil zběsilou politickou situaci,“ napsal server listu.

Ale jedním dechem dodal, že Le Penová už delší dobu mírní své vlastní výroky a stává se přijatelnější pro stále větší množství Francouzů.

Ředitel výzkumu francouzského Národního centra pro vědecký výzkum Luc Rouban navíc naznačil, že řadu Francouzů trápí jiné věci, než rozmanitost francouzské společnosti.

Ztráta hodnoty na trhu práce; úbytek citelný i v rámci rodiny, s pocitem, že si lidé žijí hůř než předchozí generace. Se strachem, že pro budoucí generace to bude ještě horší,“ poznamenal Rouban s tím, že to vše podkopává důvěru k současné podobě společnosti.

Toho, co řadu Francouzů pálí, si je vědoma i Le Penová, která v médiích prohlašuje, že Emmanuel Macron zcela podkopal veřejné finance. „1 000 miliard eur dodatečného dluhu za sedm let,“ nechala se slyšet Le Penová. Bídná situace podle ní panuje i v oblasti migrační politiky a nejzásadnější podle Le Penové je, že obyvatelům Francie klesá kupní síla.

L'urgence, c'est de stabiliser nos finances publiques qui ont été totalement mises à mal par Emmanuel Macron : 1000 milliards d'euros de dette supplémentaires en sept ans.



L'urgence, c'est l'immigration, c'est l'insécurité et c'est évidemment en premier lieu le pouvoir d'achat. pic.twitter.com/tgQjp2A6xL — Marine Le Pen (@MLP_officiel) June 26, 2024

A ať už nakonec předčasné volby dopadnou jakkoli, podle The Sydney Morning Herald nelze kapitánovi francouzské fotbalové reprezentace upřít odvahu za projevení svého občanského postoje.