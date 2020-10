Francie: Allahu akbar! řval v Nice a vraždil. VIDEO, info a hnus

reklama

Ve Francii došlo k dalšímu teroristickému útoku. Útočník s nožem v ruce vtrhl do kostela ve městě Nice a zabil tři lidi, na místě bylo i několik dalších zraněných. Dle serveru Telegraph.co.uk muž dekapituloval dvě osoby. Útočník měl dle svědků před tím, než ženě setnul hlavu, zařvat Allah-u-Akbar neboli Alláh je veliký. Vypadá to tedy na další islamistický teroristický čin. Policie muže postřelila. Poslanci Národního shromáždění v Paříži drželi minutu ticha za oběti útoku a předseda parlamentu Richard Ferrand schůzi přerušil.

Více informací ZDE:

Na cestě do Nice je prezident Emmanuel Macron. Premiér Jean Castex řekl, že „jde nepochybně o velmi vážnou novou výzvu, které Francie čelí“. V poslední době jde o několikátý teroristický čin islamistů. V polovině září čečenský muslim zavraždil v Paříži učitele Samuela Patyho, který žákům ukazoval karikatury proroka Mohameda.

Tyto karikatury vyšly v magazínu Charlie Hebdo, jejíž redakce se stala obětmi teroristického činu v lednu 2015. Učitel žákům ukazoval karikaturu v souvislosti se svobodou projevu. Učitel byl muslimským útočníkem též dekapitulován.

Fotografie z policejní razie

Fotogalerie: - Svobodu lidem

Psali jsme: Další teror v Paříži: Útočník za pokřiku Alláhu akbar uřízl hlavu učiteli dějepisu

„Potvrzuji, že všechno nasvědčuje tomu, že u baziliky Notre-Dame v Nice se odehrál teroristický útok,“ napsal na Twitteru starosta Estrosi. „Dost. Musíme odstranit islámský fašismus z naší země,“ dodal.

Je suis sur place avec la @PoliceNat06 et la @pmdenice qui a interpellé l’auteur de l’attaque. Je confirme que tout laisse supposer à un attentat terroriste au sein de la basilique Notre-Dame de #Nice06. pic.twitter.com/VmpDqRwzB1 — Christian Estrosi (@cestrosi) October 29, 2020

Postřelený terorista

Tweet zachycující vtrhnutí policie do kostela.

BREAKING - Mayor of Nice: "The terrorist shouted Allah-u-Akbar at the time of the attack," then beheaded a person inside the church of Notre-Damme in Nice. 2 more dead.pic.twitter.com/2VGf29Ateo — Disclose.tv ?? (@disclosetv) October 29, 2020

Další záběry policejní razie před místem útoku.

Police cordon off the area around a church in Nice, France, where at least three people were killed in what police officials described as a "suspected terror attack." https://t.co/0FtOclKWyz pic.twitter.com/WHGSpIAGI3 — ABC News (@ABC) October 29, 2020

Další video z místa útoku.

Beheading in Nice, a Catholic church has been attacked in France yet again pic.twitter.com/UkY73JLOhN — Niall McConnell - Síol na hÉireann ???? (@NiallMcConnell5) October 29, 2020

