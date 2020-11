Fridrichová honila Faltýnka na letišti. Ale je tu i jiné video. Taky pěkné

reklama

Jednání na Vyšehradě stálo funkci nejen bývalého ministra zdravotnictví Romana Prymulu, ale také šéfa poslaneckého klubu ANO Jaroslava Faltýnka. Ten ovšem rezignoval jen na post prvního místopředsedy hnutí, stále zůstává šéfem poslaneckého klubu ANO. Uplynulo jen pár dní a Jaroslav Faltýnek se do centra pozornosti vrátil, tentokrát za výlet do španěské Malagy. Marketér Jakub Horák ho odhalil díky fotkám z letiště.

Kvůli této cestě se Faltýnek stal terčem reportáže 168 hodin. Nora Fridrichová spolu s kolegyní z CNN Prima News na Faltýnka číhaly na letišti. „Já se tedy strašně omlouvám, že jsem tedy zase udělal nějakej zločin, můžete mě za to zastřelit jako,“ pravil Faltýnek po příletu. „Jsem zločinec a je potřeba mě opravdu zastřelit, vyhodit a to bude nejlepší řešení,“ odmítal šéf poslaneckého klubu vzdát se nadsázky. „Vy nerozumíte tomu, proč tady jsme a proč se vás ptáme?“ ptala se Fridrichová a Faltýnek potvrdil, že tomu opravdu nerozumí. „Fakt ne. Já nemám právo na tři dny odjet pryč?“ ptal se.

Kromě Malagy se Fridrichová snažila zjistit podrobnosti i o vyšehradské schůzce. „Ano, ta schůzka proběhla a nic se nestalo, nikdo nic neporušil,“ pravil Faltýnek a trval na tom, že schůzka nebyla v uzavřené restauraci, ale v soukromém salonku. Také se vyhrazoval proti interpretaci, že na něj Andrej Babiš používá dvojí metr, když rezignoval „jen“ na post prvního místopředsedy: „Nechcete to nechat na tom hnutí, na tom klubu? Nedělejte prosím jako novináři rozhodnutí za nás.“ A dodal: „Nerozumím té obrovské štvanici, tomu nerozumím.“ Fridrichová, stojící před letištěm Václava Havla, na kterém čekala, až Faltýnek přiletí, se zeptala, proč nazývá štvanicí to, že mu volají novináři a že mu kladou otázky. Faltýnek se jen zasmál a mlčel.

A moderátorka pořadu pokračovala: „Protože to není tak, že by novináři chodili za všemi politiky a ptali se na tyhle věci. Ptají se toho, kdo se chová trochu jinak, než jak vláda vyzývá občany, aby se chovali. A vy jste reprezentantem vlády, resp. vládního hnutí, proto se vás vlastně na to ptáme. Myslím, že to není tak nepochopitelné.“ A Faltýnek odpověděl: „Ano, určitě. Máte pravdu.“ Načež Fridrichová usoudila, že již zřejmě z Faltýnka nic víc nedostane a s poděkováním se rozloučila.

Pro 168 hodin Faltýnkovo chování jako papalášství zhodnotili politolog Miloš Gregor a investigativní novinář Jaroslav Kmenta. Dodejme, že pro CNN Prima News Faltýnek řekl, že do Malagy letěl za rodinou „jako spousta dalších lidí“. „Nepovažuju nic ze svého počínání za šťastné, jsem vinen za všechno a je potřeba mě odstřelit před nastoupenou jednotkou nebo celým národem,“ řekl šéf poslanců ANO, uvedl také, že se cítí zodpovědný. Co se týče setkání s Romanem Prymulou, chtěl prý řešit věci ohledně hlasování Sněmovny, ale Prymula neměl přes den čas, tudíž ho pozval do tohoto salonku.

Není to jen Nora Fridrichová, kdo se přesvědčil, že s Jaroslavem Faltýnkem mají novináři těžké pořízení. Jako příklad může sloužit i tento rozhovor z roku 2017, kdy předseda poslaneckého klubu ANO Martinu Veselovskému v DVTV vysvětloval, že ho „nějaký Šuman“ (twitterový účet, který zveřejňoval nahrávky a dokumenty o Andreji Babišovi) absolutně nezajímá. Veselovský se zajímal o to, zda Faltýnek požádá ve Sněmovně o hlasování o svém vydání ke trestnímu stíhání. Předseda posl. klubu tvrdil, že se k věci postavil čelem, nechce předjímat a pokračoval, že došel k závěru, že nemá cenu Sněmovnu přesvědčovat o věcech, které byly údajně policií účelově zamlčeny. Prohlásil, že Sněmovna není soud.

„Víte, že se vás ptám na úplně jednoduchou otázku, kterou dokonce máte specifikovanou ve svém morálním kodexu hnutí ANO,“ vyzvídal Veselovský, a doplnil, že tedy kdyby Sněmovna žádala vydání, tak by Faltýnek měl požádat, aby ho vydala.

Faltýnek na to ovšem měl odpověď. „Vy jste většinou na ty rozhovory velmi dobře připraven. Nicméně, kdyby jste si ten morální kodex přečetl pořádně, pane kolego, tak byste zjistil, že my tam máme, že když je to kauza spojená s výkonem mandátu, tak ano. Ale to je věc, která se stala před deseti lety a s výkonem mandátu nemá nic společného. Rozumíte mně, co vám říkám? Ne. Pokusím se znovu,“ řekl poslanec, Veselovský sice namítl, že se chytil hned napoprvé, ale Faltýnek přesto znovu vysvětloval, že když jde o kauzu z roku 2007, tak tehdy hnutí ANO ani neexistovalo a on byl řadový člen ČSSD a manažerem Agrofertu. A trval na tom, že jestli požádá nebo nepožádá o své vydání ještě neprozradí.

