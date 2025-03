Fridrichová honila Okamuru kvůli Ukrajině. Dvakrát

„Na chodbě mě přepadla Nora Fridrichová, kterou znáte z Reportérů ČT,“ podělil se v minulém týdnu předseda SPD Tomio Okamura se svým facebookem o zážitek z Poslanecké sněmovny.

Někdejší redaktorka České televize jej natáčela na příruční kameru a v druhé ruce držela mikrofon. Okamurovi spolupracovníci ale začali natáčet rovněž. Jejich třináctiminutové video ukazuje celé setkání.

„Pane předsedo, byl byste pro, aby se Ukrajina vzdala svého území výměnou za mír?“ padne dotaz hned na úvod. Okamura se zastavil a začal do kamery vysvětlovat, že většina českých občanů, odkázal na průzkum, podle kterého to mělo být 67 procent, preferuje rychlé ukončení bojů.

Ale co si myslíte vy, ptala se novinářka. „Já se k tomu dostanu,“ ujistil Okamura a poradil, ať se redaktorka uklidní. Pokud s jeho odpovědí není spokojena, tak si ji může vytvořit sama, jak byla zvyklá v čase svého působení v České televizi.

Pak se obrátil na vlastní kameru a jal se vysvětlovat divákům, že paní Nora Fridrichová se „zase vyloupla“ v Poslanecké sněmovně, ale bohužel se nepředstavila, za jaké médium natáčí, jak je zvykem.

Někdejší redaktorka České televize prozradila, že do práce se vrhla hned poté, co jí 1. břzna doběhla konkurenční doložka, tedy doba, po kterou se v České televizi zavázala, že nebude působit v jakémkoliv konkurenčním mediálním projektu. Novou redakci sdílí s bývalým kolegou z ČT Jiřím Hynkem, který byl na Kavčích horách suspendován poté, co aktivně vstoupil do jedné z kauz, o které reportoval.

Působí s ní i někteří lidé z týmu pořadu 168 hodin, ve kterém pracovala jako moderátorka a dramaturgyně po téměř 15 let.

Reklamu na nový projekt si udělala třeba v talk show své nějdejší podřízené z České televize Zuzany Tvarůžkové.

Okamura vysvětloval, že území, kde po staletí žijí etničtí Rusové, by se v zájmu ukončení zabíjení mohlo stát součástí Ruska.

Pak Fridrichovou zajímalo, jak by se díval na to, kdyby se v takové situaci ocitla Česká republika. Okamura nechápal, proč bychom se v ní ocitali. „Protože Rusové stále mají zájem o Českou republiku, to nevíte?“ padl další dotaz od Fridrichové.

„Já to nevím, to říkáte vy, neustále,“ opáčil Okamura. – Fridrichová trvala na tom, že zájem o Českou republiku deklarují i ruští představitelé. – „Ne, to je vaše sluníčkářská mantra,“ zasmál se Okamura. Sluníčkáři podle něj potřebují lidi vystrašit válkou, aby se mohlo zbrojit.

„Vy neznáte výroky ruských představitelů?“ trvala na svém Fridrichová, až ji Okamura požádal, ať mu neskáče do řeči a ať se ovládá. „Tady naše tisková mluvčí už se vám směje,“ upozornil novinářku, když stále opakovala stejný dotaz. Okamura sám to nazval jako „show“.

Po další minutě handrokování se Nora Fridrichová vrátila k dotazu, zda by Tomio Okamura byl ochoten obětovat část území České republiky, pokud by na ni zaútočil agresor. – „Naši diváci znají historii, takže poznají to vaše překrucování,“ ujistil předseda SPD.

Znovu ujistil, že on rozhovor zveřejní celý. „A pak si přečtěte ty komentáře, nebudou hezký,“ varoval. Je prý ale rád, že na tuto tvorbu už nepřispívají koncesionáři.

Pokusil se vysvětlovat, že České republice taková situace nehrozí. „Ne, já jsem se ptala jinak,“ nesouhlasila reportérka. „Kdyby ta situace nastala, jestli byste byl ochoten se vzdát území, o to totiž jde,“ trvala na svém. Žádný stát se podle ní nechce vzdát svého území.

„To bude show, ona mě nenechá domluvit,“ poznamenal poslanec po další minutě vyjasňování, na co má vlastně odpovídat.

Pak se rozhovor posunul dotazem, zda by Ukrajinci měli zaplatit za pomoc, kterou jsme jim poskytli. To z SPD řekla poslankyně Karla Maříková. „Bylo by to namístě,“ souhlasil Okamura. Fialova vláda podle něj na Ukrajinu poslala tolik pomoci, že o tom už nikdo nemá přehled. Pak odkázal na další průzkum, ale Fridrichová se ohradila, že průzkumy s jejím dotazem nemají co dělat.

Z průzkumu chtěl Okamura vysvětlit, že Fialova vláda má pro své konání podporu už jen dvou procent občanů. Vláda tedy jedná proti vůli občanů a proti jejich zájmům. Zatímco jiné vlády usilují o to, aby svou pomoc alespoň nějakou formou získaly zpátky.

Další kolo překřikování následovalo dotaz, zda by se měly tyto pohledávky uspokojovat ze zabaveného ruského majetku. Okamura se snažil vysvětlovat, že země západní Evropy v tom vidí právní problém, který poškozuje jejich důvěryhodnost mezi věřiteli.

„Vy byste nejradši řekla, jakej je Okamura hajzl a svině. Ale já vás to nenechám říct,“ nevydržel předseda SPD po dalším vyjasňování otázek. „Přestaňte být aktivističtí, pojďme ty kroky zvažovat,“ vyzval. „Už jste, vy provládní aktivisti a novináři, poškodili Českou republiku dost,“ uzavřel.

On sám podporuje přístup, který prezentuje Donald Trump a který je podle něj cestou k míru.

Proti další zmínce o provládních aktivistech se Nora Fridrichová ohradila a poděkovala za rozhovor. Rozjetý Tomio Okamura ale mezitím vysvětloval, že tito aktivisté nás vlastně postavili proti Západu.

„Když se vás člověk ptá na úplně normální otázky, tak proč ho urážíte,“ ptala se nakonec někdejší veřejnoprávní novinářka. Okamura ji prý během rozhovoru urazil už asi desetkrát. – „Vy jste mě pourážela tolikrát,“ zavzpomínal na pořad 168 hodin, ve kterém byl jedním z oblíbenců.

Následovala hádka, jestli Fridrichová z České televize odešla sama, nebo „byla odejita“. Nakonec Okamura Fridrichové popřál, ať se jí s novinářským startupem daří a diváky požádal, ať mu napíšou, co si o nesestříhaném rozhovoru myslí. Do jeho odchodu tisková mluvčí Fridrichovou ujišťovala, že když se ohlásí dopředu, bude rozhovor probíhat standardnější formou.

Taktiku nahánění politika s kamerou zhusta využíval i pořad 168 hodin, který Nora Fridrichová vyráběla v České televizi. Slavnou se stala poznámka prezidentského kancléře Vratislava Mynáře, který poté, co na něj redaktorka s kamerou již poněkolikáté čekala před brankou jeho domu, poznamenal směrem ke svému řidiči, že „je tu zase teta Nora“.

Ve sněmovně podruhé: Tentokrát se ptal Okamura

S Tomiem Okamurou proběhlo druhé setkání ve stejném formátu na sněmovní chodbě o týden později. Tentokrát ale převzal iniciativu sám politik. „Já bych se vás chtěl zeptat, kolik jste dostala odstupné v České televizi, z veřejných prostředků,“ ptal se novinářky.

Ta se omluvila, že si šteluje kameru. „Stačí, když odpovíte na ten dotaz. Vy ráda konfrontujete ostatní, dělala jste to celou dobu v té redakci 168 hodin,“ hovořil Okamura, načež se mu dostalo vysvětlení „vy jste politik, já novinářka“.

„Ano, u politiků se ví jejich plat, je v tabulkách, dá se dohledat,“ souhlasil předseda SPD. Platy redaktorů ČT nikdo nezná, i když to koncesionáře zajímá už dlouhé roky.

Fridrichová se přímo obrátila na Okamurovy diváky a informovala, že když před několika lety vyšly přehledy za celou Českou televizi, tak byla pod průměrem této sumy. „Vy jste někde zveřejňoval, že beru statisíce, a to nebylo pravdivé, ani náznakem.“

Okamura poznamenal, že říkal statisíce ročně, Fridrichová nesouhlasila.

„Česká televize neuvádí platy svých zaměstnanců,“ zopakovala. – „Ale vy jste nám tu před chvílí řekla, že už nejste Česká televize,“ poznamenal předseda SPD. Nora Fridrichová vysvětlovala, že je v ČT pořád vázána smluvně a nemůže nic zveřejňovat.

Tomio Okamura vytáhl článek, podle kterého měl jeden ze zaměstnanců ČT odejít s odstupným sedmnácti platů a částky téměř 1,7 milionu. Fridrichová už dříve popřela, že by šlo o její osobu a nyní vyjádřila názor, že šlo o úplně jiný typ zaměstnance, než byla ona.

Pak projevila zájem, že by se jako novinářka konečně ptala ona. Má prý připraveny otázky k bezpečnostní situaci v Evropě, takže nějakou dobu běžely před kamerami dva monology ke zcela jiným tématům.

„To je vážně důležité,“ vysvětlovala s odkazem na vyjádření šéfů evropských tajných služeb. Zajímalo jí, zda je pro voliče SPD bezpečnost důležité téma. Okamura namítal, že k tématu předtím měla SPD dlouhou tiskovou konferenci, na které Fridrichová byla přítomna, a tam vše vysvětloval.

Rozhovor se pak v chůzi příblížil sněmovnímu tiskovému centru a oba aktéři ztišili hlas. Okamura takto Fridrichové řekl, že viděl první video jejího serveru a má pocit, že „potřebujete vydělat na Okamurovi“. „Vy jste mě dokonce zpoplatnila na HeroHero, abyste na mě vydělala penízky,“ smál se.

První sněmovní rozhovor se stal vůbec prvním příspěvkem nového publicistického videopořadu pod názvem Nora.

Redaktorce Okamura dále řekl, že vydělávat na tom, že si někoho natočíte na kameru, mu přijde zoufalé. „Víte, jak jsou v ČR financována média, kromě těch veřejnoprávních,“ namítala novinářka.

„Paní Fridrichová, vy jste to dala na HeroHero, kde to bylo zpoplatněné. A i vám tam lidé psali, že u mě totéž viděli v nesestříhané verzi zadarmo,“ poznamenal předseda SPD. Následně odcházel po schodech směrem k jednacímu sálu, kde jej čekal projev. Nora Fridrichová do kamery mávala.

Kuriozní závěr obstaral jeden z poslanců, který se do záběru dostal v regionálním kroji. Z toho se dalo zjistit, že rozhovor se odehrál v úterý, kdy se v dolní parlamentní komoře konal Den lidových krojů.