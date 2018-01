Gabal má strach: 2. kolo nemusí vůbec být! Musíme přijít a volit a tlačit před sebou všechny známé, příbuzné a neznámé

Příznivci prezidenta Miloše Zemana burcují na sociálních sítích své spoluobčany, aby hlava státu byla zvolena hned v prvním kole. Výzvu skupiny ZEMAN ZNOVU 2018 osobně zaštítila první dáma Ivana Zemanová. A příznivci musejí vskutku zabojovat, existují totiž i průzkumy, že by jejich oblíbený prezident nemusel být v druhém kole zvolen a mohl by jej porazit bývalý předseda Akademie věd Jiří Drahoš.

A Zeman vskutku má šanci být zvolen hned v prvním kole. Průzkum s nejvyšším ziskem Miloše Zemana přinesla v posledních dnech agentura STEM, píše TN.cz. Miloše Zemana by podle něj mělo volit přes 45 procent lidí. Na druhém místě by pak skončil Jiří Drahoš s třiceti procenty, následovaný Michalem Horáčkem s deseti procenty.

A právě na tento průzkum upozorňuje Gabal na svém facebookovém profilu. „Třeba krotit euforické reakce na lednové výsledky STEM/MARK o zhoršující se volební šanci M. Zemana proti některým kandidátům v 2. kole. Malinko podrobnější čtení všech výsledků indikuje otázku: A bude 2. kolo?“ řekl k průzkumu.

„Je třeba rozhodně přijít a volit a tlačit před sebou všechny známé, příbuzné a neznámé,“ konstatoval následně v diskusi Gabal.

Nejvíce lidí, kteří volí prezidenta Miloše Zemana, je mezi těmi, kdo mají základní školu a výuční list, ukazuje také průzkum. Naopak lidé s maturitou a vysokoškoláci by dali hlas Pavlu Fischerovi.

To, že je Miloš Zeman jasným favoritem prezidentských voleb, ukazuje nejeden průzkum. Např. předvánoční průzkum agentur Kantar TNS a Median pro Českou televizi. Zemanovi by podle volebního modelu dalo hlas třiačtyřicet a půl procenta lidí, Jiří Drahoš by získal podporu od osmadvaceti a půl procenta voličů. Ukazuje se navíc, že volební výsledek Miloše Zemana by mohl být ještě lepší, kdyby současnému prezidentovi dali hlas všichni, kteří to zvažují. V takovém případě by Zeman teoreticky mohl vyhrát už v prvním kole.

Společnost SANEP přinesla v listopadu průzkum, který slibuje Miloši Zemanovi postup do druhého kola prezidentských voleb. V prvním kole by ho volilo asi 30 procent lidí. Druhý v pořadí je v tuto chvíli profesor Jiří Drahoš, jehož volbu zvažuje 23,6 procenta voličů. Třetí příčku obsadil Mirek Topolánek. Nad tím, že odevzdá hlas expremiérovi za ODS, uvažuje 16,8 procenta voličů. Michal Horáček je čtvrtý se ziskem 9,7 procenta. Žebříček uzavírají Petr Hannig, kterému hodlá odevzdat hlas 3,1 procenta voličů, a Vratislav Kulhánek, o jehož volbě uvažují necelá dvě procenta voličů.

Také agentura STEM/MARK před Vánoci přinesla průzkum, podle něhož si velké procento občanů přeje, aby Miloš Zeman pokračoval v úřadu prezidenta. Zeman dostal podporu 47 procent respondentů, odmítavě se k němu vyjádřilo 54 procent. Ale pozor. Ještě vyšší podporu měl podle tohoto průzkumu profesor Jiří Drahoš. Bývalému předsedovi Akademie věd Drahošovi vyjádřilo v průzkumu po zaokrouhlení odpovědí „určitě ano“, „spíše ano“, „určitě ne“ a „spíše ne“ podporu 60 procent dotázaných lidí, opačně se vyjádřilo 41 procent lidí. Jako jediný z devíti adeptů na Hrad má podle průzkumu víc podporovatelů než odpůrců.

Některé odhady také ukazují, že by mohl Miloš Zeman prohrát, pokud by došlo na druhé kolo prezidentských voleb, ve kterém by proti němu stanul Jiří Drahoš. Právě proto, že nejméně ze všech kandidátů štěpí společnost.

Před vítězstvím Zemana v prvním kole varuje analytik Evropských hodnot Jakub Janda a publicista Boris Cvek. Nezávisle na sobě apelují na české občany, aby šli volit. V případě nízké volební účasti totiž podle jejich názoru hrozí, že vyhraje stávající prezident Miloš Zeman. Jakub Janda tvrdí, že by v takovém případě vyhrála Moskva.

