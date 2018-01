Gazdík se obává nové totality. Máme pevné zásady, trestně stíhaná osoba být ve vládě nesmí, říká

To, že ano nechce ustoupit od svého požadavku, aby Andrej Babiš byl nadále členem vlády, začíná být, jak se dalo očekávat, pro většinu poslaneckých stran velkým problémem, přes který nejede vlak. Hlavní důvod, proč jim jeho účast ve vládě vadí, je jeho trestní stíhání spojené s kauzou Čapí hnízdo. „K pevným zásadám patří to, že ve vládě nesmí figurovat trestně stíhaná osoba,“ uvedl předseda STAN Petr Gazdík.

Vedení hnutí STAN se během minulého týdne sešlo s demokratickými stranami ve sněmovně, s nimiž hledalo řešení týkající se sestavování vlády, které má však nyní v rukách pouze hnutí ANO. „Řešení je pouze na Andreji Babišovi a hnutí ANO. Ve vládě nebude někdo, kdo bude trestně stíhaný, to patří k pevným zásadám demokracie,“ trval si na svém Gazdík.

A podle informací serveru Novinky.cz s ním souhlasí i první místopředseda STAN Vít Rakušan, který vidí hnutí ANO jako špunt bránící celému odblokování jednání. „Náš názor je zcela jednotný, jsme tady v úplné shodě. Špuntem je hnutí ANO. Pokud ANO ustoupí, odblokuje situaci a nebude muset dojít k tomu, čeho se obáváme,“ dodal.

Hnutí STAN se nelíbí také to, že ANO vyjednává o podpoře s KSČM a SPD. „To nás opravdu znepokojuje. Vypadá to, že vznikne koalice s extremistickými stranami,“ obává se Gazdík, podle kterého se může pak opakovat to, co jsme zažili v roce 1948 – demokratické síly ubývaly a vznikl totalitní režim, varoval Gazdík.

Původní zdroj ZDE.

Nyní Gazdík nedokáže odpovědět na to, zda by šli s hnutím ANO do vlády, pokud by jim hnutí v jejich požadavku vyhovělo. „To je teď zbytečná otázka, s hnutím ANO nedáváme dohromady většinu, pokud bychom šli nebo nešli, to je otázka i na další partnery,“ dodal. Rakušan jej doplnil v tom, že si o angažmá ve vládě rozhodně neříkají. „Pouze ve chvíli, kdy hrozí vláda opřená o KSČM a SPD, tak po jednání s ostatními stranami vidíme obrovský prostor k nějakému jednání,“ uvedl.

Kdo by si naopak vládu s hnutím ANO představit dokázal, jsou ČSSD a lidovci, tyto strany však také trvají na tom, aby ve vládě nebyl jako trestně stíhaný člověk.

autor: nab